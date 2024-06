Pamela Smart: la mujer que conspiró con su novio adolescente para matar a su esposo

Por primera vez en 34 años, Pamela Smart reconoció que es responsable del asesinato de su marido, después de décadas de negarlo.

“Me encontré responsable de algo de lo que desesperadamente no quería ser responsable: el asesinato de mi marido”, dijo la mujer en un video grabado desde la prisión.

Esta revelación, dijo, se produjo en una clase de escritura en prisión, donde su instructor impulsó al grupo a “profundizar más… en mi propia mente, en mi propio corazón”.

Smart, que ahora tiene 56 años, ha pasado casi 34 años tras las rejas como parte de una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional, por su papel en el asesinato de Gregory Smart en 1990. El asesinato fue llevado a cabo por cuatro adolescentes, liderados por un chico con el que ella tenía una aventura.

En mayo de 1990, Billy Flynn, quien tenía 16 años en ese momento, disparó un tiro en la cabeza de Gregory Smart mientras Patrick Randall, entonces de 17 años, le apuntaba con un cuchillo a la garganta.

Pamela Smart, que tenía 22 años en ese momento y era instructora del programa educativo de Flynn en una escuela secundaria de Hampton, New Hampshire, mantenía una relación a escondidas con el joven.

Durante el juicio, Flynn testificó que Pamela amenazó con romper con él si no mataba a su marido.

Flynn, Randall y otros dos adolescentes que los ayudaron a escapar el día del crimen, cumplieron sus condenas y desde entonces fueron liberados.

“Me ha llevado décadas llegar a un lugar donde puedo comprender y aceptar más plenamente la responsabilidad por mis acciones y comportamientos inexcusables”, escribió Pamela en una carta fechada marzo al gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, donde pide perdón.

Ella dijo en la carta que se mintió a sí misma. “Racionalicé eso porque yo no estaba allí la noche en que asesinaron a Gregg, porque no apreté el gatillo, no era responsable”, escribió.

“Me sentí cómoda con mi lógica retorcida porque no quería enfrentar el hecho de que el asesinato de Gregg no fue culpa de nadie más que de mí”, agregó Pamela.

En otra declaración reciente grabada en video desde el Centro Correccional de Bedford Hills en Nueva York, donde cumple condena, dijo que utilizó esta racionalización “deformada” como un “mecanismo de afrontamiento porque la verdad de ser tan responsable era muy difícil para mí”.

El video es parte de una petición de 83 páginas, fechada el 7 de junio, que incluye una larga lista de sus logros académicos, trabajos y casi 30 cartas de apoyo de compañeros de prisión, empleados penitenciarios, líderes religiosos y amigos.

Esta la cuarta vez que Pamela pide al gobernador de New Hampshire y al Consejo Ejecutivo que conmuten su sentencia. “No quiero morir en prisión”, señaló.

“Soy una persona muy diferente de lo que era. Soy más reflexiva que antes. Pienso las cosas detenidamente antes de tomar decisiones y soy menos impulsiva y simplemente más responsable y madura que en aquel entonces”.

Se cree que Pamela es la reclusa que lleva más tiempo en la prisión de mujeres de Bedford Hills, a donde fue enviada por el estado de New Hampshire después de su condena en 1991.

“Respetuosamente solicito la oportunidad de presentarme ante ustedes, el Consejo Ejecutivo de New Hampshire, y tener una conversación honesta con ustedes sobre mi encarcelamiento, mi aceptación de responsabilidad y cualquier inquietud que puedan tener”, indicó.

