Teddy Atlas advierte a David Benavídez sobre el peligroso Oleksandr Gvozdyk: “Va a ser derrotado”

El entrenador Teddy Atlas advirtió a David Benavídez sobre el peligro y el riesgo que tomando al enfrentar a un peleador calificado como Oleksandr Gvozdyk en su debut en las 175 libras este sábado 15 de junio en Las Vegas.

En una entrevista con Maxboxing, Atlas alabó la determinación de Benavídez de enfrentar a quien sea y por querer conquistar una nueva división, pero cree que las habilidades de Gvozdyk son superiores a las del Monstruo Mexicano y aseguró que perderá ante el ucraniano.

“Enfrenta a cualquiera que se le ponga enfrente, cree en sí mismo. En el boxeo es un muchacho que pelea con un estilo agradable, un estilo muy físico. Lo mezcla con técnica. Él va más allá de lo que hace en el ring. Hay una sensación de legado en él. Realmente quiere dejar su marca y su legado en el boxeo. Eso es lo que busca con estos desafíos. Él cree que le va a ganar a Gvozdyk, y luego buscará pelear con el ganador de Bivol y Beterbiev. Pero no sé si Benavídez está consciente o si le importa, el riesgo que está tomando”, dijo.

Oleksandr Gvozdyk es medallista olímpico y solo ha sido derrotado una vez en su carrera. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

“Va a enfrentar a un tipo que contragolpea sobre los contragolpes del rival. Un muchacho que puede usar sus piernas, llegar en ángulos y tender trampas. Gvozdyk no es solo tiene buena técnica. La gente no se da cuenta de lo duro que es Gvozdyk. Es rápido e inteligente, muy elusivo. Va a descifrar a Benavídez y lo va a echar para atrás. La gente se va a sorprender. Me gusta Benavídez, como pelea, y como se comporta, no tiene miedo de poner todo en la línea ante quien sea, pero creo que va a ser derrotado por Gvozdyk”, finalizó.

David Benavídez y Oleksandr Gvozdyk protagonizarán la pelea co-estelar de la cartelera que estará encabezada por la pelea entre Gervonta Davis y Frank Martin por el campeonato mundial del peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el MGM Grand Garden Arena.

El Monstruo Mexicano ha mostrado mucha confianza y ha asegurado que noqueará al ucraniano. Si lo vence y gana el cinturón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) podría conseguir la oportunidad de enfrentar al ganador de la pelea por el campeonato indiscutido de las 175 libras entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev el 12 de octubre.

David Benavídez y Oleksandr Gvozdyk en su primer cara a cara previo a su pelea del 15 junio. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Desde hace tres años Benavídez, retador oficial por el CMB en supermediano, ha buscado de todas las formas posibles conseguir la pelea con Canelo Álvarez. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, el tapatío no ha mostrado un real interés y por eso el mexoamericano decidió probar suerte en 175 libras, pero asegura que seguirá compitiendo en 168.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora debutará en las 175 libras. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Por su parte, Oleksandr Gvozdyk, de 36 años, es un excampeón de peso semipesado que viene de vencer por la vía del sueño a Isaac Rodríguez el pasado mes de septiembre. El ucraniano cuenta con récord de 20 victorias (16 por nocaut) y una derrota.

