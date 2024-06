Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de junio de 2024

Aries

Una amistad tuya se anda metiendo en tus cosas al punto de que llegó hablar mal de tu familia, a la fregada ni te estreses solo desvincúlala de tu vida. Algunas veces caes en juegos muy absurdos o sueles bajar mucho tu nivel para complacer o quedar bien con personas de las cuales al final no obtendrás ni madres. Extrañarás más que nunca a una persona que fue muy importante en tu vida y que podría aparecer de nueva cuenta. Dolores de cabeza y estrés por trabajo o una decisión que tendrías que tomar. Si eres más perra seguramente les será complicado que te vean la cara nuevamente esas amistades falsas. Hay muchas envidias en trabajo o en escuela, no cuentes tanto tus planes pues muchos de ellos no se dan por la mala energía que te llega por parte de tus enemigos. Dolores musculares e insomnio se presentará en estos días, ten mucho cuidado con golpes o caídas. Que se te vaya quitando esa ingenuidad que te ha caracterizado estos años, recuerda que entre más hostigues y persigas al ser amado más se va cansar de ti, dale su espacio y deja que te extrañe un poco y haga por buscarte, ten presente que mostrar mucho interés no siempre beneficia, algunas veces muchas de las parejas son cazadores o cazadoras que les gustan que se hagan los o las difíciles, ancina que no andes de arrastrada.

Tauro

Tendrás la oportunidad de modificar cierta conducta que no te está llevando a ningún lado; hazlo que no es momento de cometer errores y equivocaciones. Amor de una noche podría surgir en este fin de semana, cuídate mucho porque podría resultar algún embarazo. Cambio de imagen podría beneficiarte de ves en cuando hace falta que te hagas un cariñito. Es posible que en este fin de semana te agarren las diarreas ancina que toma tus precauciones y deja de comer en la calle. Si te atontas te volverán a ver la cara como siempre lo hacen, ya sabes cual es el camino para ser mas perra ancina que no lo pienses y retomalo, te vienen días perros en los cuales habrá mucho sexo, andarás bien rosada pero recuerda que nada en exceso y todo con medida. Un chisme de vecindad llega a tus oidos, que ya no te afecten, preocúpate sino ladran de ti, no creas en amores a distancia, eso es para gente pendeja. No pretendas cambiar por nadie, es momento de mostrar tu verdadero rostro y si a alguien no le parece será muy su problema y no el tuyo. Vienen perdidas de dinero u objetos por descuido. No minimices los problemas que vives, mejor enfréntalos de una buena vez para que no te sigan quitando el sueño.



Géminis

Cuida la parte de excesos podrías cometer una indiscreción. Celos e inseguridad con tu pareja en caso de tener, no hay motivos, no hagas tormentas en vasos de agua ni te dejes caer pa que te levantes Ten presente que no es que el amor no se haya hecho para ti, el problema está en que desconfías tanto de el que cuando lo tienes enfrente no sabes aprovecharlo y disfrutarlo por estar pensando en qué momento te podría traicionar. Ten más seguridad en ti y confía en lo que eres y sobre todo lo que tienes, si no, no vale la pena seguir ahí. Persona piel blanca te meterá en grandes conflictos. Cambios de planes en un negocio que tenías en mente y la llegada de una persona que te confundirá mucho en cuestiones amorosas. Es importante que pongas atención a tus sueños, uno está por concretarse, pero necesita que le pongas más ganas. No temas a cambios en el área del trabajo pues un cambio en los dineros no te vendría nada mal, no hagas algo que no te gusta o solo te la pasarás quejándote, mejor busca algo que te ayude a crecer y mejorar profesional y económicamente, recuerda que no naciste para pasar necesidades.

Cancer

Descubrirás las malas intenciones de una amistad. Días en que andarás bien bipolar y nadie te va a aguantar. Ya no trates de cambiar por alguien que no vale la pena y que no hace nada por ti y los tuyos. En lo laboral hay cambios, a veces te cansas de la misma rutina, si es así, es porque así lo has decidido, si ya te hartaste de tu fregado jale busca mejores opciones, pero no sueltes lo que tienes hasta asegurar algo mejor. Hay una persona que se ha decepcionado mucho de ti al darse cuenta de que no pudo concretar nada contigo debido a tus miedos pasado e inestabilidad económica y emocional. Hay días en que no te encuentras o no sabes a dónde ir, pon las cartas sobre la mesa y sigue el camino adecuado el cual te lleve al cumplimiento de tus sueños. Si no tienes una relación ten presente que el amor se construye poco a poco, hay que hacer a un lado las diferencias y las peleas. Familiar contará una verdad o secreto que había estado ocultando desde hace algún tiempo. No dejes de pensar en tus negocios o proyectos porque quizás estas en buenos tiempos de que se consoliden de la mejor manera. Deja de pensar en lo que no pudo ser y no se dio, suelta todo eso y emprende nuevas metas y proyectos. Debes aprender a soltar y dejar ir eso que te duele tanto o te ha afectado desde hace algún tiempo. No dejes que la vida te cobre la misma factura dos veces así que ve aprendiendo de tus errores.

Leo

Aguas con la manera en que actúas con ciertas amistades pues podrías enamorar a alguien cercano o cercana a ti, y es una persona que no te interesa, no hagas daño, mejor deja las cosas bien en claro. Debes aprender a no vivir de lo que no pudo ser. No esperes recibir nada de nadie y enfoca tus energías, capital y fuerzas en lograr tus metas y sueños pues en pareja se te será mucho más difícil. Aprende a soltar a personas que solo te causan problemas y conflictos y que no dejas ir pensado que son en realidad amistades. Posibilidades de un encuentro amoroso con amistad, ni te claves, disfruta el momento y lo que sigue. Cuestiones que tiene que ver con trámites y arreglo de documentos se visualizan. Debes cuidar más tu estado de ánimo pues entras en una etapa en la cual las depresiones estarán bastante fuertes. Recuerda que el karma no duerme y dentro de poco comenzarás a pagar cada error que cometiste anteriormente. Te viene una salida de la ciudad y posibilidades de encamarte con amistad, aguas, recuerda sueles enamorarte demasiado rápido. Si ya tienes con quien dormir, deja de darle atole con el dedo y no busques lo que ya tienes, recuerda que si quieres fidelidad debes de estar dispuesto o dispuesta a ofrecer eso en la misma medida en que recibes.

Virgo

No permitas que la monotonía o rutina dañen lo que tanto te ha costado, si tienes pareja es momento de ir por más y no dejar que la relación se quede neutra. A veces te atontas mucho quien te quiera te querrá de tiempo completo y no se irá como si nada y luego regresará a volver a incomodarte la vida, el amor no es así, el amor está todos los días y no de ganas, así que aprende a mandar al chorizo a quien solo te desestabiliza. Si tienes una relación tu lengua suelta podría complicar las cosas, no exijas algo que no estás dispuesto o dispuesta a dar, los celos y malos pensamientos sobre tu pareja podrían meterte dudas que lejos de beneficiarte podrían amargar tu día. Debes de cuidar un poco más el entorno en el que te desarrollas porque hay un ambiente demasiado fuerte e impreciso. Debes cuidar mucho tus ahorros porque en poco tiempo podrías presentar algunos problemas económicos. Trata de guardarte lo que sabes y lo que vas a hacer pues al decirlo la mala energía de las personas suele destruir tus sueños y anhelos. Andarás con un carácter demasiado fuerte y explosivo que si te atontas dañarás a personas que son muy importantes. Cuidado con un amor del pasado que retorna y que podría meterte en graves conflictos.

Libra

Debes aprender a vivir en el presente y dejar que el pasado se aleje o vaya de tu vida que no tendrá nada nuevo que ofrecerte. Antes de andar de cola floja aprende a verte bien y no ser tan exigente, eres muy de esperar lo mejor pero tú no estás dispuesto o dispuesta a ofrecer lo mismo, ponte las pilas. Debes aprender a valorarte más y darte cuenta de que no naciste pa andar de arrastrado o arrastrada con nadie, el día que esa persona vea que te pierde va reaccionar y se dará cuenta lo que se le va de las manos. Cuidado con golpes o caídas pues estarán a la orden del día. No pretendas modificar la conducta de los demás sino eres capaz de modificar la tuya. Quien se ausenta se olvida, así que si no quieres perder a quien te importa un chingo no te ausentes tanto de su vida. Vienen momentos muy buenos en tu vida en los cuales tomarás grandes decisiones que repercutirán en tu presente de una manera bastante importante y fuerte. La comunicación y respeto siempre será la clave para fortificar su amors. Cambios muy perros en tu estado de ánimo y como no, eres muy de que en días eres un ángel bajado del cielo y otros te transformas en el mismo demonio salido del 5to infierno, cuida más esa parte pues podrías herir a personas que son muy importantes para ti. Tu máximo error siempre será tu aprensión hacia tu pareja, eres algo celoso o celosa y es normal, a veces tu pareja deja mucho que desear.

Escorpión

Mi querido Escorpión, es el momento de realizar cambios en tu vida, los cuales vayan encaminados a mejorar aspectos como el económico y el sentimental, cuando te enamoras lo das todo pero muchas veces llegas a perderlo del mismo modo, debes de ser un poquito más inteligente y saber seleccionar la persona que quieres que comparta tu vida contigo. Este próximo fin de semana estará cargado de cuestiones positivas pues viene un convivió familiar y la oportunidad de resolver problemas que los aquejaban como familia desde hace tiempo. Ten cuidado con traiciones por parte de amistades cercanas, las cuales estarán a la orden del día y te pudieran dar donde más te duele. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, a veces te montas en tu orgullo y no hay quién te baje de ahí, aprende a perdonar pues al no hacerlo te arriesgas que cuando tú lo requieras sea a ti quien no te perdonen o no te den segundas oportunidades. Amistades falsas y convenencieras donde quiera hay, no te tomes las cosas tan apecho y aprende a lidiar con esas personas las cuales solo buscan desestabilizarte y hacerte pasar un mal rato. Viene un viaje algo complicado, pero todo saldrá de la mejor manera. Antes de ir a dormir, recuerda agradecer al universo y al Dios todopoderoso por todo lo que sucede en tu vida. Sea bueno sea malo. El agradecimiento te va a abrir caminos y va a traer cuestiones positivas a tu vida. Trata de ver los días de una manera distinta y no tan negativamente, porque al final eso es lo que sueles atraer.

Sagitario

Ten cuidado lo que dices o hablas pues podrías cometer una indiscreción y hacerle daño a personas que son importantes para ti y quieres demasiado. Si tu pareja se ha mostrado indiferente pon mucha atención pues una de sus amistades le ha estado metiendo cosas en la cabeza, recuerda que la comunicación siempre será lo que los ayude a mejorar. Si tu pareja se torna exigente con una manera de actuar tuya o de comportarte ponle un alto, recuerda que cuando te conoció ya traías esa esencia que no te cambie, bastante te costó aceptarte. Ten mucho cuidado con la manera en que te expresas de una amistad pues podrías cometer una indiscreción y lastimar a una persona que es muy importante para ti. Perdidas de objetos o dineros, ten más cuidado ahí. Es posible que un chisme te afecte más de lo que imaginas. Ten en cuenta que la vida no es fácil y encontrarás altas y bajas a tu paso, no te decepciones ni te desesperes si a la primera algo no te sale como esperabas pues en el momento menos esperado se materializará muchas de las cosas por las que has trabajado.

Capricornio

Ten cuidado con familiares, andarán hablando de ti y contando cosas que le dijiste en secreto. Mejoras económicas y posibilidad de un proyecto de negocio muy pronto. Podrías iniciar una relación prohibida o ser él o la tercera en discordia; si te metes en esos asuntos después no te quejes. Ya no te permitas caer por nadie ni des pie a equivocaciones, perdonar una y otra vez a quien se la vive engañando crea solo un vicio del cual jamás lograrás salir. Te viene una visita inesperada y te enteras de chisme de una amistad que te dejará sacado o sacada de onda. Es momento de enfrentar la vida de distintas maneras para obtener diversos resultados. Deja de mendigar amor y atención no es necesario llegar a ese punto, la vida te va a devolver a manos llenas lo que te quitó en tu pasado. Amistad sale con su domingo siete. Una nueva amistad podría llegar y se llevarán de lo mejor, te ayudará a soltar el buche y descansar de tantos problemas que traes en la cabeza y no has podido contar abiertamente. Andarás estresado en el área laboral hay una noticia que esperas y que nomás no se ha concretado de la manera que quisieras, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no comas ansias que tendrás lo que quieren en el mejor momento y más si te ha costado luchar por eso.

Acuario

Te vienen grandes cambios y oportunidades muy buenas en las cuales comenzarás a entender muchas cosas, desde por qué no se dio hasta por qué debieron de ser, así las cosas. Ten mucho cuidado con cambios repentinos en tu estado de ánimo los cuales te meterán en problemas ya que podrías despotricar en contra de personas que son muy queridas para ti. Aguas con las tristezas podrían hacerse vicio. La vida premiará tu gran valor y te devolverá a manos llenas lo que te ha debido todo este tiempo. Deja que el mundo ruede y la vida te sorprenda, entras en una etapa en la cual dejarás de esperar de las demás personas, es mejor que sea así para que te sorprendas. Cuida mucho tus piernas y pecho, podrías enfermarte de una infección en estos días. Mucha suerte en juegos de azar, comenzarás a planear una nueva vida para los siguientes meses. Es importante que te cuides de problemas renales e inflamaciones, no comas tantas harinas o azucares refinados, ahí está la clave; ten mucho cuidado con amores del pasado que retornan y te meterán en grandes pesos. Es posible que en estos días extrañes a alguien de tu pasado y tengas sueños premonitorios que indicarán situaciones que están por suceder. Ten cuidado con el amor de una noche, no se hizo para ti.

Piscis

Es momento de cambiar tue estado de ánimo y ser más positivo sobre todo con cuestiones del corazón porque te has dejado llevar mucho por tus errores del pasado. Andarás en perra de 8 chiches que no te aguantas echando miércoles a medio mundo. Es momento de poner las cosas en claro, nada en esta vida es eterno, recuerda que todos somos reemplazables, no te hagas de ilusiones falsas, no vivas de esas cuestiones que sabes no te están dejando nada bueno solo dolores de cabeza. No cuentes tus planes pues te los ceban mucho por envidias y por eso no se te dan las cosas; aprende a quedarte con la boca bien cayada, recuerda que las cosas se dicen solas cuando estas se hacen. Amor de una noche se puede presentar en cualquier momento, ten cuidado con lo que quieres y deseas y necesitas podrías estar tomando el camino equivocado para conseguirlo. Ya no temas a cambios y materializa cada una de tus sueños o metas, estas en la mejor etapa que todo rinda frutos, te viene un dinerito extra que te va a caer de lo mejor, aprende a no mal gastarlo. Si tienes pareja es posible que haya ciertos roses a causa de celos o de mentiras piadosas que ambos se han dicho.