Santiago Cruz trae a EEUU su pop amable

Hace un tiempo, Santiago Cruz fue a la escuela de sus hijos para celebrar el fin del año escolar. Uno de los actos de los estudiantes fue cantar una canción, y los chicos interpretaron una de Sebastián Yatra.

“Dije, ‘qué bonito’, y pronto sale el músico envidioso que todos tenemos dentro y dije, ‘¿por qué están cantando una canción de Yatra y no una mía?'”, se preguntó Santiago, quien como Yatra, es colombiano. “Entonces me pongo a ver que no tengo muchas canciones que sean susceptibles de ser cantadas por niños de 8 a 12 años”.

Entonces Santiago se sentó y escribió “Que tengas un bonito día”, un tema pop que estrenó en marzo y que forma parte de un movimiento que el cantautor denomina como “la revolución de la amabilidad”. Y es que para el artista es importante explorar varias vertientes de su arte “para que el viaje no se torne monótono”.

“Generalmente, la música, sobre todo en Latinoamérica, como nos gusta tanto el melodrama, y como estamos tan apegados a nuestras propias tragedias, tenemos esa tendencia a regodearnos en la tragedia”, dijo. “Y en la música lo hacemos también”.

Por eso cree que hay momentos en los que es necesario buscar una óptica distinta.

El nuevo tema está inspirado en sus cuatro hijos, dos de su esposa que criaron juntos, y dos que procrearon y que ahora tienen 9 y 11 años.

“Por eso ese aire como ‘naive’, inocente”, dijo. “Creo que está bien hacer una pausa y reconectarnos con esa parte más inocente del ser humano, y enfocarnos en las cosas que nos hacen bien; me pareció lindo este rinconcito de luminosidad que planea ‘Que tengas un bonito día'”.

Este y otros temas de su extenso repertorio —puesto que ya tiene 15 años de carrera y nueve discos—, son parte de Un tour acústico de verdad que Santiago trae a Estados Unidos; se presenta el miércoles en el Teatro Fonda de Los Angeles.

Esta sería la primera vez que el intérprete hará una gira por la costa oeste, donde además de Los Angeles visitará San Francisco, Portland y Seattle. Eso lo tiene “alucinado” y espera que se convierta en una costumbre.

Esta gira sucede a unas semanas de que Santiago concluyera un tour por varias ciudades de México, país que no había visitado desde hace unos seis años. Dice que el recibimiento fue tan bonito que espera repetir esa experiencia en Estados Unidos.

Respecto de si cree que sus hijos en adelante cantarán sus canciones de su revolución de la amabilidad en los próximos festivales escolares, Santiago, quien vive en las afueras de Bogotá, no se mostró muy esperanzado.

“Seguro van a cantar una de Karol G o cualquier otra [canción]”, dijo entre risas. “Esa batalla ya la perdimos”.

En detalle

Qué: Concierto de Santiago Cruz

Cuándo: miércoles 19 de junio, a las 8 pm

Dónde: The Fonda Theatre 6126 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA

Cómo: boletos desde $35

Informes: axs.com