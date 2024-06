Taylor Swift anuncia el fin de su gira ‘The Eras Tour’, ¿cuáles son sus próximos pasos?

Taylor Swift sorprendió a sus fans, una vez más, al anunciar el fin de ‘The Eras Tour’. En medio de su show número 100 en la ciudad de Liverpool, Swift reflexionó en voz alta con los asistentes y expresó “Eso es todo”.

“Creo que mucha gente dice, bueno, ¿cómo vas a celebrar el espectáculo número 100? Y para mí, la celebración del espectáculo número 100 significa que esta es la primera vez que me reconozco y admito que esta gira terminará en diciembre. Eso es todo”, dijo en medio de la multitud que no paraba de gritar.

La estrella detrás de ‘Cold as You’, continuó: “Eso se siente muy lejano ahora. Pero, de nuevo, se siente como si acabara de hacer mi primer show en esta gira, porque ustedes hicieron que esto fuera tan divertido para todos”.

El The Eras Tour terminará el 8 de disiembre en Canadá.

Crédito: AP Photo/Lewis Joly.

Swift confesó que la gira se ha convertido en “su vida entera” y que no recuerda los pasatiempos que tenía antes de iniciar su ‘The Eras Tour’, en el año 2023.

“Todo lo que hago cuando no estoy en el escenario es simplemente sentarme en casa y tratar de pensar en algunas combinaciones inteligentes de canciones acústicas y pensar en lo que les gustaría escuchar" Taylor Swift – Cantante

El tour inició en marzo de 2023 en Glendale, Arizona. A lo largo de este tiempo, la cantante ha visitado los cinco continentes y 152 espectáculos en total cuando concluya en Vancouver, Canadá, el 8 de diciembre de este año.

¿Cuáles son los próximos pasos de Taylor Swift?

Además de su ‘The Eras Tour’, Taylor Swift está promocionando su nuevo disco ‘The Tortured Poets Department’, el cual salió el 19 de abril.

Después de su lanzamiento, incorporó algunas canciones a su gira y se presume que está por estrenar un videoclip de una de sus nuevas piezas.

Los fans de Swift, los cuales se caracterizan por seguirle los pasos, creen que se puede tratar de ‘Florida!!!’, una obra que comparte créditos con Florence and The Machine.

También existe la posibilidad de que estrene algún material audiovisual de ‘I Can Do It With a Broken Heart’, canción que Spotify incluyó en su playlist ideal para este verano.

La cantante, de 34 años, tiene pendiente dos regrabaciones: Su primer disco ‘Taylor Swift Debut’ y ‘Reputation’.

Después de que perdiera el control de sus seis primeros discos, Swift se ha encargado de grabarlos de nuevo bajo el sello ‘Taylor’s version’, en español ‘La versión de Taylor’.

La última regrabación publicada fue ‘1989 (Taylor’s version)’, disco que Apple Music incluyó en su lista de los mejores álbumes de la historia. La obra de Swift ocupó el puesto número 18.

A nivel personal, existen rumores de que la estrella pop se comprometa con su actual novio, el jugador de futbol americano Travis Kelce.

En este verano, cumplirán un año de relación, de acuerdo a las declaraciones de la intérprete de ‘Cruel Summer’ a la revista TIME.

