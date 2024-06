Turistas ladrones: la nueva modalidad de robo a casas

El pasado 20 de mayo, el Departamento de Policía de Glendale, California reportó el arresto de cuatro colombianos sospechosos de robar en el área de Emerald Isle de la ciudad de Glendale; tres semanas antes los mismos individuos habían sido arrestados.

La novedad es que este tipo de ladrones entran al país como turistas con el propósito de robar en barrios pudientes, y regresar a sus países con los bolsillos llenos.

El fenómeno fue catalogado por el Departamento de Policía de Glendale como turismo de robos.

Los cuatro sospechosos detenidos en Glendale, fueron turistas colombianos Bryan Martínez Vargas y José Antonio Velásquez de 28 años, y Edison Arley Pinzón Fandino de 27 años y Luis Moreno de 29 años.

El reporte de la policía de Glendale dio cuenta que fue un sargento quien observó un vehículo circular sin luces en el área de Emerald Isle Drive y Kirkham Drive, al salir de una calle sin salida, que le pareció sospechoso.

Por ello, decidió hacerles una parada de tráfico y revisar el vehículo.

Durante la inspección del vehículo, los oficiales encontraron una cámara para tomar vídeos con un sistema de recarga con baterías, el cual estaba camuflado con hojas.

Esta evidencia junto con el descubrimiento de un macetero, cuya tierra había sido removida en la misma calle sin salida, hizo que los detectives consideraran que los sospechosos habían colocado la cámara en el macetero. Un sofisticado método que les permite observar las residencias y ver quien entra y sale.

Los oficiales también localizaron un casco de construcción y un chaleco, que pueden usarse como una artimaña para acercarse a las casas sin despertar sospechas. En el vehículo también se encontraron varios joyeros.

De acuerdo a la policía de Glendale, Bryan Martínez Vargas y los otros nacionales colombianos son parte de una operación transnacional criminal llamada Turismo de robo, que incluye a ladronzuelos de América del Sur que entraron al país haciéndose pasar como turistas, y se enfocan en robar en barrios prósperos.

“Este arresto subraya los desafíos actuales que enfrentan nuestros oficiales para proteger a nuestra comunidad. Si bien es frustrante detener al mismo sospechoso por un delito similar, no disminuirá nuestra determinación de proteger Glendale”, dijo el jefe de policía de Glendale, Manny Cid.

“Nuestros oficiales utilizarán todos los recursos disponibles para combatir estos crímenes y garantizar la seguridad de nuestros residentes”.

En respuesta al aumento de robos residenciales regionales en 2023, el Departamento de Policía de Glendale estableció el Grupo de Trabajo contra Robos Residenciales, compuesto por oficiales de patrulla y moto, destacamentos especiales, detectives, oficiales encubiertos y aeronaves del Departamento de Policía de Glendale.

El grupo de trabajo utiliza tecnología de punta y patrullas de saturación. Desde sus inicios, el grupo de trabajo ha realizado numerosos arrestos por robo.

El Departamento de Policía de Glendale dio a conocer que continuarán con sus medidas proactivas para abordar y prevenir el crimen.

El concejal de Glendale, Ara Najarian dijo que los ladrones descubiertos en Glendale de origen colombiano, entraron al país como turistas y escogieron ciudades y barrios donde encontrar artículos valiosos en las casas.

“Estamos hablando de joyerías y bolsas para mujer de marcas como Gucci, Valentino que venden a gente que compra cosas robadas, y luego regresan a sus países de origen con dinero”.

Dijo que esta situación es muy preocupante, porque vienen como turistas y escogen a ciudades como Glendale como blanco para sus robos.

“No queremos que esto pase, y los vecinos están muy molestos, demandando más patrullaje de parte del Departamento de Policía”.

Incluso reveló que se están organizando y contratando sus propias fuerzas de seguridad.

“No están felices, y ojalá estos arrestos hagan que estas personas no vuelvan”.

La recomendación del concejal Najarian es que todos los vecinos se mantengan alertas, y reporten a la policía cuando vean autos sospechosos.

“Ojalá estas medidas ayuden a bajar el crimen. Lo bueno es que en estos robos que hemos tenido, no ha habido episodios de violencia y nadie ha salido lesionado. Eso es lo único bueno, pero es una pena que la gente llegue a su casa, y se encuentre que la abrieron para robarles“.

Dijo que estamos ante bandas que usan cámaras para espiar y escoger las casas a robar; y luego esperan el momento que no haya nadie para atacar.

Reitero que la gente de Glendale debe estar muy atenta en la calle.

“Estaciónense en el vecindario y caminen por su propiedad para asegurarse que no haya ninguna cámara que esté mirando su casa para vigilarlo”.

Esta ola de turistas bandidos no es exclusiva de Glendale, a María González quien vive en Northridge, le robaron su casa alrededor de las 5:30 de la tarde en diciembre, cuando no había nadie y a pesar de no tener alarmas en funcionamiento.

“Descubrimos que vigilaba la casa con drones para detectar cuando entrar que no hubiera nadie, y lo primero que hacen es bloquear el Internet, y las cámaras de video para que no queden registradas sus imágenes y la policía no puede llegar”.

En marzo pasado, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) reportó que la presencia de ladrones proveniente de América del Sur se ha dado desde hace alrededor de cinco años.

Los delincuentes extranjeros obtienen sin problema una visa de turista, porque no se requiere verificación de antecedentes penales.

El subjefe del LAPD, Alan Hamilton, dijo al diario Los Angeles Times que los grupos de ladrones sudamericanos no son nuevos en Los Ángeles, pero se han vuelto más activos en los últimos meses.

Y aunque las estadísticas sobre delitos muestran que los robos están disminuyendo en general, afirmó que “el número de los relacionados con este tipo de grupos está muy, muy arriba”.