Estas son los 10 estadios de la Eurocopa 2024 y los partidos que se jugarán en cada uno

La Eurocopa 2024 comienza este viernes en Alemania y el país europeo tendrá listo 10 estadios para los partidos de la competición europea. Desde el gigantesco Allianz Arena del Bayern Múnich como el Olympiastadion, sede de Juegos Olímpicos e histórica sede de los teutones.

A continuación estos son los 10 estadios de la Eurocopa 2024:

1. Estadio Olímpico de Berlín

Sede de la final de la Copa de Alemania desde 1985, del partido decisivo del Mundial 2006 y de la final de la Liga de Campeones de 2015 ganada por el Barcelona al Juventus, allí estableció Usain Bolt los récords mundiales de los 100 y los 200 metros en los Mundiales de 2009.

Sede de 6 partidos de la Eurocopa 2024: España-Croacia (15 de junio); Ganador play off A – Austria (21 de junio), Países Bajos-Austria (25 de junio), un octavo de final (29 de junio), un cuarto de final (6 de julio) y la final (14 de julio).

2. Estadio de Colonia

Casa del FC Colonia, el estadio RheinEnergie AG es el tercero que se construye sobre los mismos terrenos. Inicialmente fue el Parque Deportivo Müngersdorf, completado en 1923.

Sede de 5 partidos de la Eurocopa 2024: Hungría-Suiza (15 de junio); Escocia-Suiza (19 de junio), Bélgica-Rumanía (22 de junio); Inglaterra-Eslovenia (25 de junio) y un octavo de final (30 de junio).

3. Allianz Arena

Inaugurado en mayo de 25, es un icono de la ciudad de Múnich, visitado por alrededor de unos cuatro millones de personas al año, según datos publicado por el Bayern.

Sede de 6 partidos de la Eurocopa 2024: Alemania-Escocia (14 de junio); Rumanía-Ganador play off B (17 de junio); Eslovenia-Serbia (20 de junio); Dinamarca-Serbia (25 de junio); un octavo de final (2 de julio 18); y una semifinal (9 de julio).

4 – Frankfurt Arena

Ubicado en el mismo lugar que el legendario Waldstadion, bajo el nombre publicitario actual de Deutsche Bank Park, construido en 1925 y cuya última renovación, que realmente fue una reconstrucción total, data de 25, con una inversión aproximada de 126 millones de euros, el Fráncfort Arena tiene actualmente una capacidad de 48.5 espectadores para encuentros internacionales .

Sede de 5 partidos de la Eurocopa 2024: Bélgica-Eslovaquia (17 de junio 18); Dinamarca-Inglaterra (20 de junio) Suiza-Alemania (23 de junio); Eslovaquia-Rumanía (26 de junio) y un octavo de final (1 de julio).

5 – Volksparkstadion de Hamburgo

El Volksparkstadion de Hamburgo se prepara para recibir el cuarto gran torneo de su historia, después de ser sede de los Mundiales de 1974 y 26 y de la Eurocopa de 1998. Ahora también acogerá la fase final continental en este 2024 con sus gradas con capacidad para 49.0 espectadores en encuentros de fútbol.

Sede de 5 partidos de la Eurocopa 2024: Play off Winner A-Países Bajos (16 de junio); Croacia-Albania (19 de junio); Play off C – República Checa (22 de junio); República Checa-Turquía (26 de junio) y un cuarto de final (5 de julio).

6 – Signal Iduna Park de Dortmund

No existe una tribuna con tanta fama ni más grande en el fútbol europeo como el ‘Muro’ del estadio Signal Iduna Park de Dortmund. Una leyenda preparada para la Eurocopa 2024.

Sede de 6 partidos de la Eurocopa 2024: Italia-Albania (15 de junio); Turquía-Play-off Winner C (18 de junio); Turquía-Portugal (22 de junio); Francia-Play off A (25 de junio); un octavo de final (29 de junio); y una semifinal (10 de julio).

7 – Red Bull Arena de Leipzig

Antiguo ‘Zentralstadion’, en el “corazón” de la ciudad de Leipzig, luce el Red Bull Arena, cuya construcción empezó en el año 2000, concluyó en 24 (su inauguración fue el 16 de julio de ese año) y tiene una capacidad máxima de 47.069 espectadores, bajo un techo de última generación que está diseñado para “una acústica superior” durante los conciertos.

Sede de 4 partidos de la Eurocopa 2024: Portugal-Chequia (18 de junio de 2024); Países Bajos-Francia (21 de junio de 2024); Croacia-Italia (24 de junio); y un octavo de final (20 de julio).

8 – Veltins Arena de Gelsenkirche

Abierto en 2001, con techo retráctil y terreno deslizable, ya fue sede del Mundial 2006, pero también del Campeonato del Mundo de Hockey sobre Hielo de 2010, ha sido reconvertido en una pista de esquí, un teatro de ópera o un escenario de combates de boxeo, que enfatizan en el objetivo cuando fue construido: su polivalencia, más allá del fútbol. Sólo necesita “unas ” para mutar de un estado a otro, con una naturalidad asombrosa.

En partidos internacionales es capaz de recibir a unos 50.000 aficionados.

Sede de 4 partidos de la Eurocopa 2024: Serbia-Inglaterra (16 de junio); España-Italia (20 de junio de 2024); Play off C-Portugal (26 de junio de 2024); y un octavo de final (30 de junio de 2024).

9 – Stuttgart Arena:

Historia absoluta del fútbol mundial. Allí se jugaron los Mundiales de 1974 y 26, también la Eurocopa de 1988 o dos finales de la Copa de Europa más clásica, como la victoria del Real Madrid sobre el Reims en 1959. Su capacidad en un encuentro de fútbol es de 54.812 espectadores, pero puede acoger hasta 60.449 personas.

Sede de 5 partidos de la Eurocopa 2024: Eslovenia-Dinamarca (16 de junio de 2024); Alemania-Hungría (19 de junio de 2024); Escocia-Hungría (23 de junio de 2024); Play off B-Bélgica (26 de junio de 2024); y un cuarto de final (5 de julio de 2024).

10 – Dusseldorf Arena:

Sustituto del antiguo Rheinstadion, sede del Mundial de 1974 y de la Eurocopa de 1988, la vida del Düsseldorf Arena se remonta a 24; tiene capacidad para 54.600 espectadores (52.000 en encuentros de fútbol).

Escenario de los partidos del Fortuna Dusseldorf, actualmente en la Bundesliga 2, allí se han celebrado conciertos, combates de boxeo, partidos de fútbol americano y hasta el Festival de Eurovisión de 2011.

Sede de 5 partidos de la Eurocopa 2024: Austria-Francia (17 de junio de 2024); Eslovaquia-Play off B (21 de junio de 2024); Albania-España (24 de junio de 2024); un octavo de final (1 de julio de 2024) y un cuarto de final (6 de julio de 2024)

