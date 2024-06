Gripe aviar en EE.UU.: Alto funcionario de los CDC busca mantener la confianza de trabajadores de granjas

El Dr. Nirav Shah, subdirector principal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los EE.UU., ha destacado la necesidad urgente de incrementar las pruebas para detectar la gripe aviar tanto en humanos como en animales en Estados Unidos. Shah ha señalado que, aunque le gustaría realizar más pruebas, especialmente en trabajadores agrícolas sintomáticos y en aquellos expuestos en granjas, es crucial mantener la confianza entre los trabajadores y los propietarios de las granjas.

Según los CDC, el riesgo para el público en general de contraer la gripe aviar sigue siendo bajo. Sin embargo, para los trabajadores agrícolas que tienen contacto directo con los animales, el riesgo es significativamente mayor. Esto también se extiende a las personas cercanas a estos trabajadores. En un informe reciente, los CDC mencionaron que se están preparando para la posibilidad de que el virus H5N1 evolucione y se propague más fácilmente entre las personas.

El Dr. Shah ha enfatizado la importancia del uso de equipo de protección personal para los trabajadores agrícolas. A pesar de ello, no se han implementado vacunas específicas para estos trabajadores, quienes son los más vulnerables a contraer y propagar la cepa altamente patógena de la gripe aviar. Recientemente, un tercer caso en Estados Unidos fue confirmado en un trabajador agrícola en Michigan que presentaba síntomas respiratorios típicos de la gripe, además de los síntomas oculares observados en casos anteriores.

Shah ha aclarado que la aparición de síntomas respiratorios en este nuevo caso no indica necesariamente una mutación del virus. No obstante, estos síntomas incrementan la posibilidad de transmisión del virus a otras personas, lo que subraya la importancia de un seguimiento y pruebas más rigurosos.

Hasta la fecha, en 2024, solo 44 personas han sido sometidas a pruebas para detectar el H5N1. A pesar de que se sospecha que hay casos no detectados debido a la limitada cantidad de pruebas, los datos actuales de los sistemas de monitoreo de influenza no han mostrado señales de alarma. Shah ha mencionado que no se han observado diferencias significativas en los marcadores, como las visitas a emergencias, en áreas con brotes de gripe aviar en comparación con aquellas sin brotes.

La infraestructura de los CDC para combatir la influenza es robusta y está bien establecida, a diferencia de la infraestructura inicial para Covid-19. Existen pruebas disponibles en todo el país y se está desarrollando una vacuna candidata prometedora para esta cepa. Sin embargo, Shah ha expresado el deseo de incrementar los esfuerzos de prueba.

Algunos estados han comenzado a analizar la sangre de los trabajadores de granjas lecheras para determinar la presencia de anticuerpos contra el H5N1. Estos estudios ayudarán a los científicos a comprender mejor la circulación del virus. Shah ha indicado que estos estudios se han realizado en trabajadores avícolas y que ahora se espera replicarlos en trabajadores de granjas lecheras.

Además, se han ampliado los métodos de prueba para la detección del H5N1, incluyendo el uso de hisopos oculares en kits de prueba para la conjuntivitis. Estos hisopos ahora pueden ser analizados en laboratorios locales, acelerando la respuesta de salud pública sin esperar confirmaciones del CDC.

El H5N1 sigue propagándose entre las granjas avícolas, con un reciente caso en Iowa donde 4,2 millones de gallinas ponedoras fueron sacrificadas tras la detección del virus. En Idaho, alpacas dieron positivo después de un brote en la misma granja, sugiriendo que la gripe aviar altamente patógena podría estar saltando entre diferentes especies animales, lo cual podría facilitar la acumulación de mutaciones.

Un análisis genético reciente reveló que la segunda persona infectada con H5N1 en EE.UU. este año presentó una mutación que podría facilitar la propagación del virus entre mamíferos. Este descubrimiento subraya la necesidad de una vigilancia continua y la adopción de medidas preventivas más rigurosas para controlar la propagación del virus y proteger tanto a los trabajadores agrícolas como al público en general.

