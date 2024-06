Ron DeSantis le tunde a Biden por permitirle a Cuba recibir la visita de un submarino nuclear ruso

El gobernador de Florida arremetió en contra del mandatario de la nación por permitirle al gobierno cubano que un submarino nuclear ruso y otras embarcaciones realicen maniobras en sus litorales.

Ron DeSantis considera que la posición asumida por el gobierno federal, al tener a pocas millas náuticas de distancia a un grupo de embarcaciones encabezadas por un submarino nuclear de la marina de guerra rusa respaldadas por Cuba, le envía al resto del mundo un mensaje de lo débil que luce la nación bajo la administración demócrata.

“Estamos fallando como país con capacidad disuasoria, y creo que todo comienza desde arriba, con el presidente de Estados Unidos.

Creo que la historia ha demostrado que estos malos actores responden a la fuerza, la fuerza los disuade. La debilidad no los disuadirá. La confusión no los disuadirá. No se dejarán disuadir por un presidente deambulando sin rumbo“, expresó.

Como parte de sus labores de rutina al vigilar la costa de Florida, desde el jueves, el Comando Sur con sede en Doral, en el sur de Florida, informó sobre la presencia del submarino de ataque rápido USS Helena, en la Bahía de Guantánamo.

Por órdenes de Ron DeSantis, los litorales de Florida están siendo patrullados con mayor esmero. (Crédito: Carolyn Kaster / AP)

Sin embargo, Sabrina Singh, viceportavoz del Pentágono, descartó que la flotilla rusa representara una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

“Siempre y constantemente monitorearemos cualquier embarcación extranjera que opere cerca de aguas territoriales de Estados Unidos. Obviamente nos lo tomamos en serio, pero estos ejercicios no representan una amenaza para Estados Unidos”, indicó.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de Cuba confirmó que el destacamento naval ruso compuesto por la fragata Gorshkov, el submarino nuclear Kazan, el buque petrolero de la flota Pashin y el remolcador de salvamento Nikolai Chiker, permanecerán en el litoral cubano hasta el 17 de junio.

“La visita corresponde a las históricas relaciones de amistad entre Cuba y la Federación de Rusia y se acoge estrictamente a las regulaciones internacionales”, señala un comunicado.

Cabe señalar que el desplazamiento de las embarcaciones rusas a Cuba surge como una respuesta al respaldo que Joe Biden le dio a Ucrania con el objetivo de continuar soportando los embates del ejército ruso.

