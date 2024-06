Trump y Biden aceptan nuevas reglas para un debate donde no se descarta la presencia de Kennedy Jr.

Joe Biden, mandatario de la nación, y Donald Trump, candidato presidencial republicano, aceptaron las nuevas reglas que les fueron impuestas para poder tomar parte en un debate donde Robert Francis Kennedy Jr. tiene la puerta abierta pasar participar como candidato independiente.

De acuerdo con la cadena de televisión CNN, para poder participar en el debate de 90 minutos que se llevará a cabo el 27 de junio, en Atlanta, a los candidatos no se les permitirá llevar accesorios ni notas preparadas, solo se les proporcionará un bolígrafo, una libreta y una botella de agua.

Asimismo, los participantes deben cumplir con los requisitos descritos en el Artículo II, Sección 1 de la Constitución de los Estados Unidos para desempeñarse como presidente.

Con respecto, al formato del debate tendrá dos pausas comerciales, pero en ninguna de ellas a los participantes se les permitirá consultar con otros miembros de su campaña.

Los podios y posiciones que ubicaran los candidatos se determinarán lanzando una moneda al aire.

Los micrófonos se silenciarán fuera del tiempo de palabra concedido a cada uno.

Un punto destacado de cara al evento, es que a Robert F. Kennedy Jr., candidato independiente, se le presenta la posibilidad de participar si logra reunir ciertos requisitos.

Para calificar debe haber recibido el 15% de apoyo en cuatro encuestas nacionales distintas y figurar en las boletas en varios estados hasta alcanzar los 270 votos del colegio electoral.

Joe Biden y Donald Trump volverán a verse cara a cara después de casi cuatro años. (Crédito: Patrick Semansky / AP)

Por el momento, Kennedy Jr. ha logrado que su nombre sea inscrito en la boleta electoral en seis estados, lo cual le representan 89 votos potenciales en el Colegio Electoral. Sin embargo, todavía tiene tiempo para conseguir el respaldo que le falta.

En caso de lograr estar presente en Atlanta, el abogado surgido de las filas demócratas pondría en severos predicamentos a Biden y Trump, pues es opositor de ambos.

De acuerdo con los estándares establecidos por CNN, las encuestas que reemplazan el apoyo de los ciudadanos hacia los candidatos son:

ABC News, CBS News, Fox News, Marquette University Law School, Monmouth University, NBC News, The New York Times/Siena College, NPR. /PBS NewsHour/Marist College, Quinnipiac University, The Wall Street Journal y The Washington Post.

