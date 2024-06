¿Vas a ir a México? Busca estas 5 monedas que valen miles de dólares

Estados Unidos no es el único país que tiene monedas antiguas y valiosas para los coleccionistas. Aprovechando que muchos de los latinos que venimos a esta nación somos mexicanos, es común que regresemos a nuestras tierras cuando podamos. Si estás pensando ir a México, tal vez quieras saber de las 5 monedas que pueden valer miles de dólares. Quizás te conviertas en un caza tesoros en tu próximo viaje.

“Las monedas mexicanas más valiosas serán las que se acuñaron durante la era colonial española desde principios del siglo XVI hasta la Independencia de México en 1821″, comentó Sam Totty de Santa Monica Jewelry a GOBankingRates. “Especialmente las monedas acuñadas durante la primera parte de este período han sido históricamente las que más se han vendido en las subastas”.

¿Cuáles son estas monedas? Posiblemente, la historia de México nos brinde más piezas importantes, pero estas son las que hemos descubierto que son las 5 monedas más valiosas del vecino del sur:

1. Peso del periodo Revolucionario en México (1913-1914)

El Peso es el valor básico de la moneda en México, por ello, es el que más historia tiene. El periodo de la Revolución Mexicana es uno de los hechos históricos más importantes del país, por eso su peso, específicamente el que va entre 1913 y 1914 (aunque el suceso histórico se extiende de 1910 a 1921), es una de las monedas más valiosas.

De acuerdo con el testimonio de Totty, un peso mexicano del periodo revolucionario de 1914 en buen estado, un MS63, se vendió en una subasta en alrededor de $35,000 dólares. La misma moneda, en un grado menor Mint State 70, se puede vender por $250 dólares en eBay.

2. Moneda Insurgente, 8 Reales de Zitácuaro (1811)

Pasamos de un hecho histórico importante a otro igual de trascendente: la Independencia de México. La moneda insurgente de 8 Reales de Zitácuaro es parte de la historia, ya que se acuñaron después de que se estableciera una “Junta Nacional Suprema” en Zitácuaro, Michoacán, en agosto de 1811. Es la primera vez que aparece un águila y un cactus en la moneda.

Solo existen tres ejemplares conocidos de los 8 reales acuñados en la ceca de Zitácuaro, según Coin Value Checker. Estos ejemplares fueron encontrados en un naufragio y luego fueron subastados.

“Un coleccionista posee un ejemplar, mientras que el segundo se vendió en una subasta de Heritage por $373,750 dólares“, señala el portal. “El último todavía está a la venta, estimado entre $200,000 y $250,000 dólares. Esta última pieza restante está clasificada como Extrafina (EF) 40 por Numismatic Guaranty Company”.

3. Un Real de 8-Escudos (1714)

El Real de 8-Escudos, 1714, con un grado NGC MS65, es tan valioso como raro y para muchos coleccionistas y especialistas numismáticos tiene un estatus de “calidad de gema”, algo así como un diamante.

Se dice que la historia de las monedas reales de 8 escudos está relacionada con la ceremonia de boda y el matrimonio real de Felipe V, rey de España, e Isabel de Farnesio.

Coin Value Lookup informa que en 2008, se estimó que el 1714 Royal 8-Escudos valía entre $100,000 y $125,000 dólares. En la subasta, estalló una guerra de ofertas por la moneda y el ganador pudo agregarla a su colección por la friolera de $310,500 dólares.

4. Peso de plata (1914)

El valor de esta moneda no se debe tanto por su material, digamos que un peso mexicano acuñado en plata en 1914 no parece tan raro. Sin embargo, durante mucho tiempo se rumoreó que esta moneda no existía en absoluto. Cuando por fin apareció, se le brindó una calificación MS62, y solo hay uno de su tipo que existe o al menos agregado a los registros, según Coin Value Lookup.

“Diseñada por el grabador francés Charles Pillet, esta moneda es considerada por muchos como una obra maestra numismática del siglo pasado”, explicó Ted Ancher, director de numismática deAPMEX.

En 2008, el precio del peso de plata de 1914 se cotizaba entre $20,000 y $25,000 dólares, pero se vendió en una subasta por $35,650 dólares.

5. 8 Reales (1538)

El gran valor de esta moneda de 8 Reales se debe únicamente a su tiempo de existencia. Y no es para menos, conseguir cualquier pieza de lo que sea que provenga desde 1538 es algo invaluable, por el simple hecho de que no cualquier objeto supera el pasar del tiempo, y menos de los siglos.

“Hasta la fecha, la moneda mexicana más valiosa jamás vendida fue uno de 8 reales de 1538 que se vendió en una subasta por más de $500,000 dólares hace menos de 10 años“, describió Totty. “Solo hay 3 especímenes conocidos”.

