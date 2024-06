Advierten de serios riesgos para los inmigrantes si Trump regresa

Si Trump resulta elegido como presidente en Estados Unidos, se anticipan deportaciones masivas y campamentos de detención, congelación de las categorías de inmigración legal, y castigos para los ciudadanos y residentes legales que estudien o convivan con indocumentados.

Así lo advirtieron durante la videoconferencia: El plan de inmigración de Trump. Cómo podría cambiar a Estados Unidos para siempre”, organizada por Ethnic Media Services, tres expertos, quienes hablaron de un documento de la Heritage Foundation que analiza los efectos potenciales sobre los estadounidenses, los inmigrantes y la economía, que tendrían las reformas al sistema migratorio que quiere llevar a cabo el expresidente de ganar la elección en noviembre.

Durante su primera administración, Donald Trump intentó cambios importantes al sistema de inmigración, separó familias en la frontera, impuso una “prohibición musulmana”, canceló el TPS para hondureños y el DACA para los dreamers, y lanzó medidas administrativas para dificultar la inmigración legal y el sistema de asilo.

La mayoría de estas acciones fueron eliminadas por la Administración Biden.

Una amenaza real

Cecilia Esterline, analista de investigación de inmigración del Centro Niskanen, dijo que el plan de Trump no refleja lo que el público estadounidense quiere ver en un sistema de migración efectivo, seguro y controlado.

“Apela a un grupo muy reducido de personas cuyos objetivos políticos ignoran las consecuencias de los planes para las pequeñas empresas y los ciudadanos estadounidenses y ponen en riesgo el equilibrio de poder entre los estados y el gobierno federal y, en última instancia, la seguridad de nuestra nación”.

Afirmó que aunque estas políticas tienen un apoyo limitado, deben tomarse en serio porque la amenaza para un segundo término es muy real.

“Es importante señalar que realmente abandonan valores como apoyar el crecimiento y el desarrollo empresarial y disminuir los obstáculos”.

De hecho, mencionó que una de las cosas que planean hacer es usar la autoridad ejecutiva para crear impedimentos a un sistema de inmigración legal que funcione, introduciendo demoras en el procesamiento y otros obstáculos administrativos.

“Por ejemplo, se pretende paralizar el programa de las visas estacionales temporales H2 y H2V que son críticas para sostener la industria agrícola, la construcción, la silvicultura, el paisajismo y la hotelería, excepto en servicios excepcionales muy limitados, lo que sería un golpe devastador para las industrias que dependen de estas visas”.

También dijo que se busca establecer nuevos estándares arbitrarios para la entrada de categorías enteras de inmigración.

“Cualquier categoría que se considere que tiene un retraso excesivo,no podrá recibir nuevas solicitudes y peticiones. Y dada la cantidad de solicitudes que están actualmente en la fila, esto podría ser muy problemático para las personas que están renovando su estatus y las empresas que esperan unirse a esta línea y traer la mano de obra que necesitan”.

Indicó que crearían nuevos impedimentos procesales que podrían crear retrasos adicionales, por ejemplo, exigirían que cada aprobación se procese a través de una oficina secundaria, que actualmente completa alrededor de 35,000 casos por año, en comparación con USCIS, que completó 8.6 millones de casos en 2022.

Pero eso no es todo, el proyecto 2025 ordena al Departamento de Educación negar el acceso a préstamos a los estudiantes, incluidos los ciudadanos estadounidenses, en escuelas que ofrecen matrícula estatal a indocumentados, incluyendo incluyen los beneficiarios de DACA.

“En total, hay casi 10.7 millones de estudiantes estadounidenses matriculados en educación superior en estados que permiten a los indocumentados acceder a ayuda instantánea para la matrícula.

“Por lo tanto, si se promulga, hasta el 67% de los estudiantes podrían perder el acceso a la ayuda financiera federal, si se inscriben en una universidad que ofrece matrícula estatal a estudiantes indocumentados o DACA”.

David J. Bier, director de estudios de inmigración del Instituto Cato dijo que con el regreso de Trump, casi todas sus propuestas de su primer término van a ser reimplementadas de alguna forma, lo cual incluye la prohibición musulmana, y la aplicará a muchos más países.

“Ciertamente espero ver que se incluya a Venezuela, y la categoría más fácil de inmigración en la que se enfocará será el programa de refugiados, que vimos bajo la administración Trump reducido en aproximadamente aun 90% con respecto a lo que fue con Obama”.

Dijo que están proyectando que sean admitidos más de 100,000 refugiados este año por la administración Biden, pero si Trump se convierte en presidente, anticipó que veremos reducciones dramáticas en el número de refugiados.

“Todas las acciones ejecutivas de la administración Biden que han facilitado la migración legal, serán rescindidas casi de inmediato. La autoridad de libertad condicional va a estar muy restringida. Entonces, los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que están llegando bajo libertad condicional, alrededor de 30,000 por mes, durante los últimos años, ya no tendrán esa opción”.

Y también advirtió que la ley única de la Patrulla Fronteriza (CBP), que permite la entrada de aproximadamente 1,500 personas por día en la frontera suroeste probablemente se eliminará inmediatamente que Trumpo ingresar a la oficina.

“Esos dos procesos potencialmente resultarán en que más personas ingresen ilegalmente a largo plazo”.

Por lo tanto, consideró que mucha gente planeará su viaje para llegar antes de que la administración Trump asuma el cargo.

En cuanto a los planes de Trump en términos de deportación, dijo que quieren usar y coaccionar a las autoridades locales y estatales para que los ayuden reteniéndoles fondos federales, porque no hay suficientes agentes del Servicio de Migración y Aduanas (ICE).

“Van a tener algunos aliados ansiosos en ciertas áreas, pero no donde viven la mayoría de los inmigrantes. Así que habrá un retroceso increíble. Una gran parte de la agenda será obligar a las localidades a sumarse. Por supuesto, también quieren utilizar al ejército en este tipo de arresto y encarcelamiento de personas, lo cual no va a funcionar. No se puede utilizar al ejército para hacer cumplir la ley civil”.

Deportación masiva

Zachary Mueller, director senior de investigación del America’s Voice Education Fund, dijo que la agenda de inmigración de Trump presenta tres amenazas interrelacionadas en forma de deportación masiva, violencia política y un riesgo a la democracia estadounidense.

“Parte de la promesa distintiva de la campaña de Trump, es la deportación masiva. Están haciendo campaña activamente para detener y deportar de 15 a 30 millones de personas, y para que tropas de la Guardia Nacional de un estado rojo marchen hacia los estados azules vecinos, haciendo a un lado a la policía local; y al mismo tiempo otorgarles inmunidad procesal en el despliegue de operaciones militares a gran escala en suelo estadounidense”.

Observó que la cifra de 15 a 30 millones es tremendamente inexacta con respecto al tamaño de la población indocumentada.

Sin embargo, expuso que todos están sobre la mesa, y la palabra de Trump debía ser tomada en serio, porque van a perseguir a titulares del TPS y al 80% de la población indocumentada, que han llamado a Estados Unidos su casa desde 2010.