En la Liga MX, siguen sin ponerse de acuerdo, para la regla del menor 20/11 en el torneo Apertura 2024

Todo indica que los obstáculos para que se autorice el regreso de la regla del menor 20/11 en la Liga MX, solo sean de forma y no de fondo, la realidad es que entre los 18 equipos del máximo circuito, no definen si la implementación de esta iniciativa favorable para el desarrollo de jugadores jóvenes en nuestro balompié, solo tenga efecto en la fase regular del torneo Apertura 2024 o en el Play In y la liguilla.

Esta decisión es la que está retrasando la presentación de un proyecto que rindió muchos frutos en los 15 años que tuvo vigencia en la Liga MX desde su inicio en el 2005 hasta su cancelación en el 2020, argumentando que los problemas estructurales que generó la pandemia de la Covid-19 obligaban a los equipos a utilizar a jugadores ya experimentados para recuperar sus economías.

Como se recordará, un grupo de equipos de la Primera División dijeron que seguir permitiendo la participación de jugadores menores 20/11 para poder cumplir los 1000 mil minutos que se exigía a cada equipo, sin importar el número de jugadores que se utilizarán para este cometido.

Obviamente, la aplicación de esta regla sigue dividiendo opiniones entre los 18 equipos, pues unos piensan que no tiene ningún sentido y que ha servido de poco para el desarrollo de jugadores en el balompié azteca, no obstante qué elementos como Patricio Araujo y Javier Hernández en Chivas, Luis Ángel Landín en el Pachuca, Andrés Guardado en el Atlas, Ernesto Serrato en Monterrey, Rogelio Chávez y César Villaluz en el Cruz Azul, como muchos más demostraron la efectividad de esta regla.

Sobre todo porque los equipos en caso de no cumplir con la cantidad establecida de minutos se arriesgarían a perder tres puntos en la tabla de posiciones, como aconteció con Jaguares de Chiapas en el torneo Apertura 2005, así como el Club San Luis y Querétaro FC en el campeonato Apertura 2006, siendo los únicos equipos que sufrieron esa penalización en los 15 años de vigencia de dicha regla.

Cabe señalar que dicha aplicación establece ciertos parámetros para poder cumplir con el total de minutos en el terreno de juego con el uso de menores, como en el siguiente caso:

De acuerdo a la información, los jugadores menores que sumarán minutos irán desde la categoría 2002 a la 2005, repartidos así:

– Categoría 2005 sumará el 100 por ciento.

– Categoría 2004 sumará el 75 por ciento.

– Categoría 2003 sumará el 50 por ciento.

– Categoría 2002 sumará el 25% por ciento.

Así que en las próximas horas se presentará el proyecto para la próxima reunión de la Liga MX para la aprobación del reglamento de competencia y algunos otros aspectos dentro del plan estructural que tiene el nuevo comisionado del fútbol mexicano, Juan Carlos “La Bomba” Rodríguez, como es el caso de los derechos de transmisión de televisión.

En caso de que se apruebe la regla del menor 20/11, habrá más opciones para que jugadores como Jesús Orozco de Chivas y Rodrigo Huescas de Cruz Azul, puedan debutar y crecer en la Liga MX. Foto: Etzel Espinosa/Imago7.



En caso de que se apruebe dicha regla, permitiría a los equipos seguir el ejemplo de Pachuca y Necaxa, en apostar por más sangre nueva en el máximo circuito y con lo cual, la única beneficiada será la Selección Nacional de México, que sufre actualmente su proceso de renovación.

Seguir leyendo:

– Luis Malagón se pierde el inicio del torneo Apertura 2024 por una lesión

– Cuando comenzará el torneo Apertura 2024 de la Liga MX

– Premiaron como el mejor árbitro del torneo Clausura 2024 a Marco Antonio Ortiz