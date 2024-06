Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de junio de 2024

Aries

Cuidado con lo que comes, te vuelve a salir la carta del sobrepeso y deberás de cuidar tu alimentación. Cambios en sueños, tomarás nuevos caminos y nuevas oportunidades, te cansas rápido de no ver nada claro y eso pasa porque no eres constante en lo que quieres conseguir. Si alguien no quiere quedarse en su vida que le busque que ya no estás para perder el tiempo. No des sin entregar, recuerda que el amor es reciproco ambos tienen que aportar la misma cantidad si alguien no lo hace comenzarán los problemas al poco tiempo. Recuerda lo que ya pasaste y viviste, no vuelvas a cometer los mismos errores, no vale la pena, se te da mucho encariñarte con la piedra y sabes que vas a sufrir, pero te encanta la mala vida después no andes pidiendo apoyo que tus amistades te darán la espalda por terco. La vida no retorna y las oportunidades menos, es momento que des lo mejor de ti en ese proyecto que tienes en mente, todo saldrá mejor de lo que te imaginas, aprende a invertir más en tu imagen y en tu físico, enamórate de ti que es la clave que necesitas para encontrar tu felicidad interior.

Tauro

Cambios de humores repentinos, personas del pasado retornan, discusión familiar e inclusive traerás la espinita de algo que no pudiste hacer, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas, dale para delante y arriésgate en todo que la vida es corta, disfruta lo que va llegando y no permitas que nadie te quite las ganas de soñar. Noticia inesperada por mje, texto o llamada. Deja de creer en promesas falsas y aplícate de una buena vez. Mucha suerte en juegos de azar. Empezarás a ver la mendiga luz en tu camino, pero lleva las cosas con calma no apresures nada y deja que el tiempo y la vida te sorprendas, has estado metido en muchos rollos que no te corresponden por querer ayudar a miembros de tu familia y al final tu eres quien lleva las consecuencias. Cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día. No te estanques en promesas falsas ni en cuestiones que sabes qué suelen estar en el aire y quedan como simples promesa y no hechos. Ten cuidado en que gastas tu dinero o en qué inviertes pues podrías quedar en banca rota.

Géminis

Cambia de actitud ante la vida, si sigues viendo todo negativo, negativo seguirá, recuerda que sueles atraer lo que quieres y deseas. Si tienes pareja ten cuidado, te ha estado mintiendo con ciertas cuestiones para no ponerte de mal humor. Tienes muchas metas y proyectos en mente que no se han logrado concretar y eso se debe a tu falta de carácter y de ganas, algunas veces dejas mucho que desear con tus actitudes. Enamoramiento y desconfianza a la vez. Cuidado con persona de piel clara que ha de llegar en próximos días solo quiere sacarte información. Te llegan amenazas que podrían desbalancear tu vida amorosa en caso de tener pareja. Amistad terminará en cama contigo, ten cuidado. Te tomas muy personales las críticas y por esa razón sueles ir cayendo poco a poco en baches los cuales te serán difícil de salir. Una amistad te buscará para contarte un secreto. Tendrás noticias de familiar lejano. Tu ingenuidad podría meterte en serios problemas, deja de fingir lo que no eres y saca el verdadero cobre del que estas hecho.

Cancer

Nuevas oportunidades en el terreno de los amores pero no te atontes demasiado pues podrías cometer un error al dar todo desde un principio y no recibir nada a cambio, no andes con la bandera de dar sin recibir nada a cambio o en cualquier momento terminarás cansándote. Cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día. Muchos de tus problemas se deben a que dejas las cosas a medias y cuando debes de ponerte las pilas te deprimes o te echas para atrás, te afectan mucho los comentarios de otras personas cuando es algo que debería de valerte mauser. En el terreno de los dineros ten cuidado con lo que gastas pues estas por entrar en una racha complicada en la cual podrías quedar mal con unas deudas que tienes. Una amistad culmina relación. Cuida más tu salud y no descuides dieta. Descubrirás como la vida ha cobrado factura en muchas de las personas que te dañaron anteriormente. Aprende a conservar tu corazón y que los fracasos anteriores no te conviertan en una persona frívola y sin sentimientos, recuerda que todo en esta vida se paga.

Leo

Momentos especiales se avecinan, mejorará mucho la relación con una persona a quien quieres mucho y con quien conforme pasa el tiempo crece un lazo más fuerte. Tus pensamientos negativos sueles atraer lo negativo, no caigas en esas cuestiones de las cuales te puedas arrepentir en un futuro, la vida te llenará de nuevas oportunidades tanto en el amor como en el terreno de lo negocios. Pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico. Recibirás la invitación para una fiesta o reunión. Ya deja de ser tan desconfiado, si la persona que te gusta anda de cola floja a la porra pero no sigas alimentado esperanzas de que va cambiar pues no lo hará ni a punta de golpes. No te preocupes por cambios de humor, es normal pues estas en una etapa en que cambiarás de estado de ánimo constantemente. Muchos Cambios y evolución en diversas áreas de tu vida. Trata de cuidar más la cuestión de los dineros pues hay pagos en los cuales te atrasarás.

Virgo

Vienen noticias muy favorables con cuestiones de trabajo o ingresos extras, oportunidades de conocer una amistad con la que podrías iniciar negocio o trabajo que te va dejar buenas ganancias no te atontes que puede ser tu oportunidad, deja la huevonería y trabaja por salir de la necesidad estás en tu mejor momento. Si regresa persona de tu pasado y ya esa persona te dañó anteriormente no permitas que lo vuelva hacer ahora, mándala a la fregada y que no te estorbe en tus nuevos proyectos. Si tienes ya una pareja necesitas no ser tan celoso o celosa y darle su espacio y libertad para sus amistades y familia, a veces lo o la estresas con tanto cuestionamiento o celos infundados. Reencuentro con una amistad que tenías mucho de no ver. Amistad andará por la calle de la amargura en cuestiones de amores. Aléjate de relaciones prohibidas, si esa persona que te gusta ya tiene pareja ni te metas porque terminarás envuelta o envuelto en escándalos, posibilidades de pérdidas materiales o de objetos.

Libra

Es importante que hagas a un lado toda la basura que andas cargando desde hace tiempo, muchas de las personas que te rodean solo buscan obtener algo de ti y después afectarte, no tengas miedo en mandar a todas esas personas bien lejos pues solo así podrías dar entrada a cosas nuevas. Deja de pensar que eres culpable de lo que les sucede a las demás personas, no te martirices y aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar o que las cosas te salgan mal, arriésgate a lo que viene y que sea lo que tenga que ser. Dinero extra y posibilidad de cambio de domicilio. Si sientes necesidad de una persona que ya no está a tu lado en estos momentos, piensa un poco si vale la pena volver a vivir lo vivido por alguien a quien quizás nunca le importaste. Momento de limpieza a conciencia en casa, tira todo lo que no sirve y esté roto y pegado pues eso solo atrae mala energía y no deja avanzar. Posibilidad de encamamiento con amistad en próximas fechas, no te enamores ni te confíes de tus sentimientos o podrías terminar lastimado. Ten cuidado con buscar reemplazos en el amor pues las condiciones no se prestan para eso, podrías dañar a terceras personas.

Leo

Cambios importantes en la economía pues te llegará un dinerito extra muy bueno que te ayudará a salir de unas deudas. La vida te llenará de sorpresas pues una persona a quien quieres mucho podría comenzar a sentir atracción por ti. Si tienes pareja, momento de salir de la rutina pues eso es lo que daña la relación, una salida fuera de la ciudad podrá ser de gran ayuda. Posibilidad de compras, ten cuidado con tus gastos. Podrías sobre pasarlos. Ponte las pilas en cuestión de dieta, pues en estos días podrías estar expuesto o expuesta a subir mucho de peso y no es momento para eso. Comenzarás a deshacerte de todas esas personas que te han detenido en tu camino, en las cuestiones de amores es importante que peles bien los ojos pues un nuevo amor llegará más pronto de lo que te imaginas mediante una amistad o por medio de una red social, entenderás muchas cosas pues esta persona será completamente opuesta a ti en el carácter. En la salud una mejora en cuanto a tu estado de ánimo, trata de consumir más vitamina c pues vienen infecciones y traerás bajas las defensas.

Cancer

Un viaje en puerta y una ex pareja te buscarán o tendrás algún tipo de contacto con ella, te darás cuenta como la vida la ha afectado. Hay momentos en que te deprimes mucho al no poder lograr tus metas y objetivos, ten calma y échale todos los kilos en eso que cuando menos esperes lograrás ver la luz. No dejes de creer en el amor y no te desesperes que la vida te premiará cuando menos lo esperes con la persona correcta. No tengas miedo a lo que la vida te ofrece, date la oportunidad de conocer a nuevas personas y salir de la rutina, que te valgan comentarios tontos de la gente, sino te mantienen no tienen por qué estar fregando. Pierde el miedo y ve por lo que quieres, ya no te detengas por nadie y muéstrale al mundo de la madera qué estás hecha y lo que puedes conseguir. hasta que sea demasiado tarde. Ya no temas a nuevos cambios, recuerda que es la única manera en que podrás obtener resultados distintos. En lo que respecta al amor ten más cuidado de quien te enamoras porque siempre terminas regándola, aprende a conocer más a las personas antes de darles el sí o de aflojarles o de lo contrario solo te expones a que termines sufriendo.

Géminis

Ten cuidado donde pisas porque hay posibilidades de caídas o accidentes, siempre que requieras un consejo u opinión acércate en primero lugar a tu familia pues son quienes te pueden apoyar de la mejor manera. Tiempos nuevos se avecinan, pero debes de poner atención a los eventos que se presentarán, es importante que desconfíes de todo mundo pues no todas las personas son de fiar y algunas de ellas querrán solo utilizarte. Si tienes una relación necesitas no agobiar a tu pareja con celos absurdos o situaciones tontas que solo existen en tu cabeza o en la de quienes los envidian. No confíes en todos en las redes sociales, hay personas que no tienen intenciones buenas sobre ti. Te viene una mejora económica de un pago que te debían, te ayudará a resolver cierta deuda. Posibilidad de un viaje o de emprender un negocio con una amistad el cual se visualizará con mucho éxito. Deja de mentir porque el seguir haciéndolo irás perdiendo a muchas personas en tu vida. Te vienen días muy buenos en los cuales aprenderás a desarrollar tu paciencia e ir por tus sueños y metas.

Tauro

Aguas con un mensaje o llamada podría confundirte y podrías pensar algo que en realidad no es. Debes aprender a no confiar tanto en personas que están llegando a tu vida en estos momentos pues podrían meterte en problemas. Salte de la monotonía de una vez por todas que está afectando tu relación en caso de tener una, tienes que hacer más cosas nuevas con tu pareja para que la relación no caiga en lo mismo de siempre y terminen ambos tirando la toalla. Si te descuidas podrías perder a quien de verdad amas o quieres en tu vida, tus inseguridades y falta de interés deja mucho que desear, no pierdas el tiempo en relaciones de una noche pudiendo tener a esa persona de tiempo completo y cada que quieras o deseas. Ya deja de ver la vida como algo sin sentido, mira que la aburrida eres tú que no dejas de hacer las mismas cosas que no te llevan a ningún sitio, necesitas abrir de una buena vez bien los ojos antes de abrir las piernas, solo así te darás cuenta de las personas que te rodean y sabrás quienes merecen estar en tu vida pa ser feliz. No busques escusas ni culpables en los problemas en que te metes enfréntalos y resuélvelos tú.

Aries

Se aproxima la llegada de una persona de piel blanca que te va a enseñar grandes lecciones se ve encamamiento. Muchas oportunidades en lo laboral, pero debes de exigir lo que por derecho te corresponde. Es importante que aprendas la lección de los errores que cometes, no busques escusas para justificar tus caídas, enfréntalas que no tiene nada de malo ser débil, lo malo sería que no busques mejorar o te quedes estancado. Si sientes deseos de vengarte o desquitarte con quien en el pasado te hizo daño, cuenta hasta diez y pregúntate si de verdad vale la pena hacerlo, vienen reuniones familiares y posibilidades de comprar algo que has tenido en mente desde hace algunas semanas. Te van a leer bien feo la cartilla y te dirán hasta lo que no, te va a decir tus verdades en la cara o por un mensajito quizás te sentirás ofendido u ofendida, pero al final comprenderás que tiene toda la razón, ni te sientas mal o te ofendas porque vas a mostrar debilidad y darás crédito a lo que ladran. Ármate ya de valor y ya confiésale a esa persona que te gusta lo que sientes, total si es para ti ni quien te lo quite. Cambios en tu forma de ver la vida, sé más positivo.