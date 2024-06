Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 17 al 22 de junio de 2024

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje, que te dice que un nuevo comienzo en cuestión de trabajo y negocios así tienes que estar preparado para que la buena suerte reine en tu vida.

Te invitan a dar una clase o conferencia, diles que sí que eso te va a ayudar a conocer personas importantes en tu vida.

Te llega un dinero extra con tus números 22 y 29, tu color es el azul y amarillo, tu mejor día es el martes, tus signos compatibles Capricornio, Cáncer y Leo y debes de mirar más allá de tu presente. Esta carta del Carruaje que significa que debes de romper con todo lo que te hacía daño en el pasado sobre todo con ese amor que no era para y ti solo te quitaba energía positiva.

Recuerda que esta carta también significa la grandeza que eres como ser humano que no tendrás límites en lo que quieras realizar y cualquier asunto legal que tengas pendiente lo podrás resolver con éxito. También te indica carta del Carruaje que debes ya poner en su lugar a cada persona y no dejarte involucrar en ningún tipo de chismes y menos laboral van a ser unos días de transformación de tu persona a lo positivo.

En cuestiones de salud no dejes para otro lo más importante así programa tu cita con el médico y hazte un chequeo para que no tengas ningún problema sobre todo de los nervios o cardiacos. Recuerda que la carta también te indica que debes ser mas prudente con tus logros para que no despiertes tantas envidias.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Fuerza, que significa que las buenas energías te van a estar rodeando en estos días, así que trata de aprovechar todo lo que tengas en planes y verás cómo se realizarán.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 20 y 21, tu color es el amarillo y rojo, tus signos compatibles Libra, Capricornio y Acuario. Esta semana recibes dinero extra y trata de comer más frutas y líquidos.

La Fuerza significa que tu grandeza como persona no tendrá límite y podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente, solo trata de ser discreto con los demás para que no te llenes de energías negativas. Esta carta también te indica que debes seguir con tus estudios y tomar un diplomado en idiomas que eso te va a ayudar mucho a crecer más en lo laboral.

En cuestiones de tu familia recuerda que tu eres el pilar y eso indica que tendrás que ayudar a todos para salir de sus problemas solo trata de no pensarlo y hacerlo para que no se te haga muy complicado tu misión.

Te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan a estar juntos, recuerda que todo mundo tenemos errores por eso te recomiendo que te des otra oportunidad de estar en pareja. Ya no seas tan terco, si esa situación de negocio o laboral si no se te da trata de seguir adelante con otro proyecto. Días de cambiarte de casa que eso te va ayudar a crecer más en lo económico.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Torre que te dice que es el momento de hacer un patrimonio para tu futuro que no lo dudes que las energías cósmicas están de tu lado. Días de cumpleaños y estarte festejando con tu familia y amigos, ten cuidado con los fraudes trata de leer bien antes de firmar, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 13 y 37, tu color es el blanco y azul, tus signos compatibles Tauro, Libra y Acuario.

Viene un cambio laboral muy poderoso, la carta de la Torre esta carta indica que vas por buen camino en cuestiones amorosas, que con la persona que estás en este momento es la indicada para formar una relación seria y a los Géminis que están solteros les va a venir un amor nuevo.

Ten cuidado con algún problema de salud si eres Géminis mujer con las hormonas y si eres Géminis hombre con problemas de riñón o infección sexual así que ve con tu médico.

Tramitas un crédito para comprar casa o un coche, ten cuidado con traiciones en el trabajo así trata de ser discreto y no meterte en problemas que no son tuyos, realizas pagos de colegiaturas.

Esta semana junto con la carta de la torre te indica que te va a llegar la propuesta de un nuevo trabajo o el cierre de un contrato, solo trata de asesorarte bien en lo que firmas , semana de regalos que no esperabas por tu cumpleaños. La carta del tarot te indica que seguirás brillando en todo sobre todo en lo artístico y ciencias políticas.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Bastos que nos dice que son días de controlar tus impulsos y no dejarte llevar por tus pensamientos negativos, recuerda que estás en el momento de crecer más en lo profesional y así que no le des tanta fuerza a las ideas oscuras tu sigue adelante con tu trabajo que tendrás más dinero en tu vida.

Tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 05 y 19, tu color es el verde y rojo, tus signos compatibles Capricornio, Piscis y Escorpio, la carta del As de Bastos te indica que tendrás algunas dificultades en cuestiones de trabajo o escuela por eso te recomienda mantenerla calma y ser muy prudente con todo lo que vayas a comentar sobre los demás.

Recuerda que tu signo es caracteriza por ser muy sincero así que trata de no opinar si no te lo piden que esta carta del tarot significa que tendrás a crecer más en lo económico y podrás comprar un coche con algún crédito, recuerda que lo más importante de tu signo es asegurar su patrimonio y ya piensas en formar una familia.

Seguirás con tu buena racha en cuestiones amorosas, si estás en pareja en este momento no lo dudes trata de formalizar que esa relación va prosperar, trata de cambiar tu celular por una mas reciente para que puedas estar comunicado todo el tiempo.

Esta carta te va decir que es el tiempo de resolver todo lo que tenías pendiente y sobre todo legal, te vas de viaje por cuestión de vacaciones.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Diablo, que nos dice que es el momento de sacar todos los rencores del pasado y tener un nuevo rumbo de vida, es decir, dejar atrás todo lo negativo.

Esta carta también es dinero fácil y rápido así que cualquier negocio que realices serán prósperos, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos 03 y 08, tu color es el blanco y rojo, tus signos compatibles Piscis, Aries y Sagitario.

Esta carta el Diablo significa que estás en el momento ideal de cambiar de trabajo por uno mejor o el empezare es proyecto que traes en planes que el tarot te indica que estás atravesando por una etapa de abundancia en tu vida y crecimiento laboral.

Ya no seas tan ostentoso trata de llevar tu vida de lo más sencillo que eso te va a ser grande como persona. Te busca un familiar para pedirte un favor económico, ten cuidado con tu mascota va a andar un poco en enfermito, recuerda que ellos les caen más la mala energías trata de protegerlos.

Mandas arreglar tu coche y le toca el mantenimiento, ya no pelees tanto en el trabajo, recuerda que eres el rey de la selva pero eso no te indica que siempre tengas la razón así trata de medir todas las situaciones que se presenten.

Esta carta del Diablo te indica que es el tiempo de decirle sí a la abundancia y que no te saboteas tu mismo con lo que puedas lograr y también te dice que tu futuro va a estar asegurado en cuestión económica, solo trata de ser más administrado.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Ermitaño, que nos indica que no estas solo que siempre vas a tener una fuerza espiritual para vencer cualquier obstáculo que se te presente así que esta semana hay que invocar a tu ángel de la guarda.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 11 y 28, tu color es el azul y verde, tus signos compatibles Acuario, Aries y Tauro, recibirás una llamada o mensaje que te llenará de alegrías.

Esta carta del tarot te indica que tendrás a resolver cualquier asunto legal que tenías pendiente o asunto familiar, recuerda que estás en tu mejor época y más porque entras a los meses de verano y eso más hace que tu energía positiva crezca.

También la carta del Ermitaño te indica que debes procurar más a tu familia o tu pareja que no descuides los lazos amorosos que después te puedes arrepentir, te llega la invitación de salir de viaje para irte a trabajar fueras del país trata de hacerlo que eso te va ayudar a crecer más económicamente.

Compras un celular y decides actualizar la tuya, no dejes la escuela que eso te va ayudar a estar mejor en el futuro, recuerda que vale mas el que sabe más.

También la carta del tarot te recomienda que debes de dejar todas esas personas que solo buscaban un interés en tu vida y no eran personas sinceras, te busca alguien de gobierno para ofrecerte trabajo.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros que la riqueza llegará a tu vida en cuestión de negocios y trabajos nuevos así que deberás de ser más prudente y no caer en situaciones negativas que te pueden perjudicar como los chismes.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 14 y 17, tu color es el rojo y naranja, tus signos compatibles Aries, Géminis y Leo, son días de despertar tu inteligencia, carta del As de Oro significa que es tu tiempo de madurar como persona y dejar a un lado lo que tanto te hacía daño como los vicios y el alcohol.

Recuerda que esta carta te indica que lo peor de ti ya quedó atrás y que es el momento de la transformación positiva por eso también te recomienda que eleves más tu espíritu hacia lo Divino para que tengas protección de tu Ángel Guardián.

Te invitan a salir de viaje con tus amigos, también te recomiendo cambiar de actitud ya que va empezar tu mejor época y más porque son los meses de verano y eso hace que tu energía se multiplique al 100 por ciento.

Tendrás a pensar con quien te vas a quedar en la vida sobre todo en cuestiones de esos dos amores que estas saliendo, recuerda que debes de quedarte con el que te hace sonreír que eso te va hacer feliz siempre.

La carta del tarot te dice que vas a traer toda la suerte en juegos de azar, también te indica que es el momento de arriesgarse con un negocio propio invita a un familiar que les va ir muy bien.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Loco que te dice que no es el momento de retroceder que no tengas miedo a los retos que sigas adelante que la buena suerte y las decisiones apropiadas te llegaran a tu vida.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 26 y 35, tu color es el rojo y verde, tus signos compatibles Géminis, Cáncer y Leo, recuerda que esta carta te dice que tu poder de convencimiento va a ser más fuerte.

La carta del Loco esto significa que vas a sentirte un poco abrumado por la carga de trabajo y presiones recuerda que tu signo siempre quiere hacer todo al mismo tiempo por ese necesitas relajarte y organizar mejor tu tiempo.

Te piden un dinero prestado trata de no prestarlo que solo te quieren robar tu suerte, ten cuidado con dolores de cabeza y cuello trata de ir con tu médico, compras boletos de avión para irte de viaje con tu pareja recuerda que los mejores momentos de tu vida es cuando lo disfrutas con la persona ideal.

Eres muy intenso en cuestiones de negocios o proyectos de trabajo y eso hace que siempre tengas éxito, sigues con la dieta y piensas en hacerte una cirugía estética que te va salir de lo mejor, trata de ponerte mucho perfume antes de salir de casa y vestirte con colores fuertes para que tengas más fuerza espiritual. La carta de La Fuerza te dice que es tiempo de invertir para ganar así que no lo dudes hazlo.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol que te dice que es el momento de estar con toda la buena actitud para lograr lo que tanto deseas, es decir, que las energías cósmicas van a estar de tu lado eso sí, trata de no sabotearte tu mismo con los pensamientos negativos. Tu misión de vida de ser feliz y exitoso.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 04 y 25, tu color es el rojo y amarillo, tus signos compatibles Virgo, Leo y Aries, simplemente es dispuesto a soltar, la carta el Sol que significa tener paciencia ante la injusticia, pero también te dice que podrás realizar cualquier cambio positivo en tu vida que la fuerza espiritual va a estar de tu a lado y que debes de aprovecharla también esta carta que eres el indicado para sacar adelante a tu familia de cualquier problema.

Semana de muchos cambios en tu entorno al trabajo, así trata de prepararte por lo que pueda ocurrir, van a ser unos días de muchas ocupaciones y exámenes de tu carrera universitaria, así trata de salir bien en todo lo que puedas de tus asuntos.

Recuerda que eres muy carismático y noble con las personas, pero eso hace que tengas muchas envidias alrededor tuyo por eso necesitas siempre protegerte y nunca confiarte de nadie, así trata de ponerte mucho perfume este martes y usar ropa de colores fuerte para esa energía positiva crezca más en tu vida.

Recibes un dinero extra por cuestiones de un pago atrasado, recuerda que la carta significa que es el tiempo para ti que ya no seas tan desaprovechado con lo que puedes realizar en cuestión de trabajo o negocio así debes de aplicarte mas en tu vida profesional.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago, que va a ser unos de reinventarse en todo lo que venías realizando, recuerda que si tus asuntos de trabajo no salen como tu deseas es mejor darle un cambio positivo a tu vida.

Cuidado con ese amor que solo te esta trayendo mala suerte trata de alejarte de personas tóxicas que te contaminan.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos 12 y 19, tu color es el rojo y amarillo, tus signos compatibles Aries, Tauro y Virgo, trata de no hacer cosas que después te arrepientas no existe la maquina del tiempo para volver atrás a componerlo.

La carta del Mago significa que debes de aprovechar esa corriente de buena suerte que vas a estar pasando en estos días y que trates de enfrentar los problemas que se te presenten, recuerda que en esta vida hay altas y bajas pero lo más importante es saber cómo sobrellevar estas dificultades.

Esta carta del tarot te indica que es el momento de cambiar de actitud y dejar a un lado ese temperamento tan fuerte que tienes es mejor dialogar que pelear así son tiempos de madurar.

Esta carta también te dice que un amor sincero se aleja de tu vida trata de reconquistarlo, ten cuidado con problemas de riñón o infección sexual, recuerda que tu punto débil es siempre las infecciones urinarias, terminas de estudiar y piensas en hacer una maestría. Trata de seguir con el ejercicio que eso te ayuda a estar mejor en todo.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Estrella, que te dice que es el momento de crecer en lo económico que ya no lo pienses y busques ese trabajo que te va dejar más ingresos o el poner un negocio propio para ganar más.

Esta carta te indica que es el momento de formalizar tu relación de pareja y no quedarse solo en la vida recuerda que a veces el egoísmo no es tan bueno. Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 23 y 30, tu color es el azul y blanco.

Días de pedir un deseo mágico, la carta de la estrella significa que tu lado místico va a estar muy elevado vas a poder sentir que viene para tu futuro y que te conviene más.

Recuerda que tu signo es un líder natural y más por su carisma por eso debes de aprovechar esa virtud para ser grande en la vida. Esta carta del tarot también te indica que debes de ahorrar para tu futuro. Te va a llegar un reconocimiento laboral que te hará sentir de lo mejor trata de mantener esa sonrisa que cautiva a los demás y verás cómo se te van abrir todas las puertas.

Ten cuidado con problemas con tu pareja o trata de ya no se tan celoso o intenso en tu vida sentimental recuerda que todos necesitamos de nuestro espacio.

Tendrás un dinero extra por cuestiones de venta de una propiedad familiar. Te regalan una mascota, sigue con la dieta recuerda que tu punto débil es el intestino o estómago. Ya no guardes rencores familiares son tiempos de renovarse en todo, piensas en hacer la tesis, trata de estudiar ventas o ingeniería que eso te va ayudar mucho en tu futuro.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Templanza que significa que la paz es en tu vida así que no trates de siempre buscar la intranquilidad y que busques siempre personas que te hagan sentir mejor y darte la mejor sonrisa.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 18 y 27, tu color es el verde y amarillo, tus signos compatibles Cáncer, Sagitario y Escorpio, va a ser unos dias de posibilidades infinitas de ser feliz.

Recuerda que a veces ganamos perdiendo busca quien te pueda amar, la carta del tarot significa que es tiempo de retarte a ti mismo de lo que puedas lograr en cuestiones de trabajo y esta carta te indica que debes elevar más tu espíritu para que tu energía positiva crezca más fuerte recuerda que tu signo es el consentido de Dios así trata de aprovechar eso y verás que llegarás a ser grande.

Trámites de tu maestría o sacar tu título universitario, piensas mucho en casarte y ya formar una familia y eso e s bueno y más porque tu signo siempre necesita de un compañero de vida para progresar.

Mandas arreglar tu carro y pagas el seguro, te compras ropa para un evento muy importante laboral, te hacen una operación médica o dental y todo te va salir muy bien, recuerda siempre ayudar a tus padres y tratar de darle todo el apoyo que necesite.

