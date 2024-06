El italiano que maquilló a Ángela Aguilar se niega a dar información sobre la supuesta boda de la cantante

Hace dos semanas Ángela Aguilar y Christian Nodal dieron a conocer -en la revista Hola!– que son novios. Ambos estuvieron en Italia, donde el maquillista Stefano Comelli y el peinador Francesco Termine trabajaron con la cantante, quien lució espectacular en una serie de videos compartidos por Comelli en redes sociales.

Días después, la periodista Maxine Woodside comentó en su programa de radio “Todo Para La Mujer” que había recibido información acerca de que Aguilar y Nodal se habrían casado durante ese viaje. El rumor se reforzó debido a que Comelli es experto en maquillaje de novias para bodas, y aunque en los clips Ángela aparece vestida tan sólo con una bata blanca, él escribió el mensaje: Señora Ángela Aguilar. Fue un placer”.

Ahora, Stefano -probablemente tras ser cuestionado por varios medios- publicó en sus historias de Instagram el siguiente mensaje: “Hola a todos. ¿Qué tal estáis? He leído muchos comentarios sobre la historia de Ángela Aguilar. Me gustaría que todo el mundo sepa que para mí la privacidad de todos mis clientes es prioridad, así que no daré ninguna entrevista o declaración sobre chismes”.

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han hecho alguna declaración sobre esos rumores de boda. Tras dar a conocer su relación la cantante desactivó los comentarios en su cuenta de esa red social, mientras que su novio continúa promocionando su nuevo sencillo, titulado “Kbron y Medio”.

Stefano Comelli publica con frecuencia fotos que muestran los resultados de su trabajo, tanto en bodas como eventos sociales. Algunas de las artistas que recurren a él son la cantante suiza Ginta y la actriz italiana Yvonne Scio. Ahora Ángela Aguilar lo ha hecho más conocido, pero también, involuntariamente, lo ha colocado en medio de la polémica.

