“El nivel es mayor aquí”: Giorgos Giakoumakis explicó por qué fichó por Cruz Azul y cambió la MLS por la Liga MX

El griego Giorgos Giakoumakis es el fichaje bomba de Cruz Azul hasta el momento y sólo les tomó media hora convencerlo de firmar su contrato.

El domingo pasado se oficializó el traspaso del jugador proveniente del Atlanta United de la MLS y poco después el delantero habló en conferencia de prensa sobre sus razones para ir a México y otros detalles detrás del fichaje.

El ahora jugador cementero contó en la charla que empezó a seguir del Cruz Azul desde que le tocó enfrentarlos en la Leagues Cup y que después de ver seguir el campeonato se dio cuenta que el nivel en la Liga MX era más alto que el de la MLS.

“El año pasado nos enfrentamos a Cruz Azul cuando yo jugaba en el Atlanta por la Leagues Cup, desde entonces comencé a seguir un poco la Liga (MX) y al Cruz Azul. Entonces como Cruz Azul mostró interés en mí, comencé a seguir todos los partidos, vi todos los playoffs, cuartos de final, semifinales, finales, todos los partidos y creo que el nivel aquí es mayor”, dijo a los medios.

“Estaba muy emocionado, quería que esto sucediera y Cruz Azul me mostró cuánto me quieren y eso fue un factor crucial para tomar mi decisión, para tomar una decisión”, confesó el artillero.

Acto seguido, manifestó que le sorprendió la garra con la que Cruz Azul disputó la Liguilla y la cantidad de jugadas ofensivas que generaron, algo que le gustó mucho, por lo que en cuanto le propusieron reunirse con la directiva para negociar su fichaje le tomó menos de media hora decidirse.

“Al principio estaban hablando solo con mi agente, entonces mi agente me dijo que estaban interesados en mí y me preguntó si también estaba interesado en trabajar con Cruz Azul y le dije que sí, quiero que esto suceda, pero antes que nada quiero hablar con Iván y con Martin, para que ambos puedan darme su perspectiva. Entonces tuvimos una reunión todos juntos, creo que fueron 30 minutos, no más, y me convencieron sin intentar convencerme, simplemente me dijeron la idea”, compartió.

¡Bienvenido, Giorgos Giakoumakis! Estamos seguros de que tu calidad llevará a @CruzAzul a grandes victorias. #CementoCruzAzulEsCalidad pic.twitter.com/7RmEDjMSKY — Cemento Cruz Azul ® (@lacruzazul) June 17, 2024

El futbolista griego también dijo estar consciente de que el ataque recaerá sobre sus hombros, ya que otra cosa que notó fue que La Máquina careció de un goleador durante el torneo, por lo que buscará convertirse en el artillero letal que la directiva espera que sea.

“Es mi trabajo, intentaré concentrarme en mi juego, hacer lo que tengo que hacer, lo que hago mejor para marcar goles y creo que por eso me eligieron y me contrataron. Entonces es una responsabilidad, pero me encantan las responsabilidades. Es una motivación extra para mí, puedo manejarlo. Así que no puedo esperar para empezar”, ezpresó entusiasmado.

Finalmente, el que será el primer jugador con nacionalidad griega que jugará en la Liga MX, dijo que espera que detrás de él vengan más compatriotas suyos.

“Creo que después de mí tendremos otros griegos que seguirán mi camino y vendrán aquí. Es muy agradable para mí sentir que eres el primero en llegar aquí. Entonces, tal vez era un mercado que no estaba tan abierto a los griegos, o no era así, los griegos no confiaban en él, o no sé qué pasó, pero estoy muy emocionado de estar aquí”, concluyó.

