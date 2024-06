“Hay que tener los pies sobre la tierra”: Edson Álvarez reconoce el nivel de la Copa América

La selección mexicana iniciará su camino en la Copa América 2024 el 22 de junio ante Jamaica. Edson Álvarez es el gran líder del conjunto mexicano en medio de un cambio generacional que propuso Jaime Lozano. El “Machín” conversó con La Opinión sobre las expectativas de El Tri en esta competición, su nueva campaña y su percepción de los aficionados mexicanos.

Para la Copa América 2024, Edson Álvarez estableció un vínculo con Modelo. El “Machín” es la cara de una nueva campaña dirigida a los aficionados de la selección azteca. Esta franquicia creó “La bota Especial”, una jarra dorada de cerveza con la forma del botín del jugador del West Ham United. Los aficionados pueden participar en esta campaña a través de la red social de @ModeloUSA o en la cuenta personal de Edson Álvarez hasta 22 de junio.

“Para mí sin duda es una marca increíble. Si puedo decir es la es la mejor de México (…) Modelo me explicó la campaña y comparte los mismos valores que yo tengo, el espíritu ganador, de ser el mejor y de luchar día con día (…) Ahora estoy muy contento que podamos hacer algo juntos y que estemos logrando cosas muy padres”, dijo Álvarez.

Evidentemente, esta campaña va dirigida a los seguidores del fútbol mexicano que apoyarán a El Tri en su camino en la Copa América 2024. A pesar de que el torneo se jugará en Estados Unidos (México jugará sus tres primeros partidos en Texas, California y Arizona), por cercanía geográfica se prevé que selección mexicana cuente con el apoyo masivo de aficionados desde las gradas. Este es un factor importante para Edson Álvarez.

“Para nosotros saber que estamos en otro país, pero que al final tienes a tanta gente mexicana apoyándote, pues es un extra porque a fin de cuentas no te sientes fuera de tu país. Sientes que los tienes cerca. Va a jugar un papel muy importante, la afición nos va a apoyar en todo momento y como dicen por ahí, es nuestro jugador número 12“, aseguró.

La selección de México está en el Grupo B de la Copa América. El conjunto de Jaime Lozano fue emparejado con las selecciones de Ecuador, Venezuela y Jamaica. La Tri está en la quinta posición de las Eliminatorias Sudamericanas, sin dejar de mencionar que comenzó esta fase con tres puntos menos por una sanción de la FIFA; Venezuela está en la cuarta posición de la misma competencia y fue capaz de igualarle un partido a Brasil en su estadio; Jamaica llegó a semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf después de eliminar a Canadá. Todas las selecciones tienen su mérito y Edson Álvarez está consiente de ello.

“Va a ser muy importante nosotros tener los pies sobre la tierra y pensar que el fútbol actual no es el mismo de hace 10 años. Vamos a empezar por ahí. Hoy en día ya no hay rival fácil, ya no hay selección fácil, todos se preparan y todos compiten. Vemos a una Venezuela que al igual que nosotros está en ese proceso de transformación y que lo ha venido haciendo muy bien; Jamaica que es un equipo físico y que tiene jugadores en la segunda división de Inglaterra, para nada que va a ser fácil; Ecuador que también en los últimos años lo ha hecho muy bien, tiene jugadores interesantes e importantes en Europa. El favoritismo hoy en día ya no existe, hay salir a enfrentar cada partido con mucha humildad y mucha responsabilidad“, explicó.

La selección de mexicana debutará en la Copa América el próximo sábado 22 de junio ante Jamaica en el Estadio NRG de la ciudad de Houston; Venezuela será su segundo rival el miércoles 26 en el SoFi Stadium de Inglewood, California y cerrará ante Ecuador el domingo 30 de junio en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

La exigencia de los aficionados mexicanos

A lo largo de sus historia, México se ha ganado el rótulo de “Gigante de Concacaf”. Los éxitos de El Tri a nivel continental los coloca como fuertes rivales en cada una de las competiciones a las que asisten. Estos éxitos hacen más exigentes a los aficionados que fielmente siguen a su selección. Álvarez reconoció lo que representa el fútbol en México y lo pasional que puede llegar a ser el balompié en esta nación.

“Sí yo creo que es bastante (exigente), ya que en México el fútbol es una religión, es una cultura, entonces claramente el aficionado muchas veces quiere más, es ambicioso, claramente que se nos exige muchísimo. Pero también sabemos que la afición va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Yo creo que eso es lo más bonito que el tiene mexicano (…) A pesar de las dificultades nunca te van a te van a abandonar. Que esta campaña sea dirigida para ellos es algo muy especial” acotó.

“La Bota Especial”, campaña liderada por Edson Álvarez. Crédito: Modelo | Cortesía

Edson Álvarez llegó a Europa en 2019. El joven mediocampista de 26 años jugó en el Ajax de Ámsterdam (147 partidos) y actualmente milita en el West Ham United de Inglaterra (42 partidos). El “Machín” ha mantenido una buena relación con los aficionados de los clubes a los que ha representado. Álvarez comparó la calidez y exigencia de cada uno de estos escenarios y reconoció que se ha sentido cómodo en cada uno de ellos.

“En Ajax siempre nos fue bien, entonces claramente que la afición estaba contenta, estaba de nuestro lado; ahora que estoy en Inglaterra se entiende un poquito más que no es una liga tan sencilla, entonces el aficionado suele ser más comprensivo en ese sentido. En México, independientemente de que la afición es muy exigente, de que quieren resultados, son muy comprensivos y sabes en qué en cualquier momento van a estar contigo (…) Son escenarios completamente diferentes, pero con los dos me he sentido bastante cómodo“, explicó.

Edson Álvarez, el líder de México

El joven futbolista del West Ham de Inglaterra ahora tiene la responsabilidad de liderar este cambio generacional de la selección mexicana. Atrás han quedado nombres como los de Andrés Guardado, Héctor Herrera, Javier Hernández y, más recientes, Raúl Jiménez, Henry Martín, Guillermo Ochoa e Hirving Lozano. Hoy México tiene una nueva camada de jugadores con las que intentará competir de gran forma en los próximos torneos. Edson Álvarez es el líder y capitán de este nuevo proceso.

“Es un cambio generacional que para nada son sencillos. Siempre es difícil porque a veces se piden resultados cuando sabemos que todo lleva un proceso. Ahora me está tocando ser uno de los jugadores con experiencia y estoy muy tranquilo, estoy muy contento (…) Ahora que se me da este papel lo estoy asumiendo de la mejor manera. Trato de acercarme con mis compañeros y tener buena comunicación porque al fin y al cabo no solo es portar el brazalete es mucho más que eso. También estoy disfrutando de este momento que es así como yo me rijo, vivir el día a día”, aseguró.

Edson Álvarez con la cinta de capitán de la selección de México. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

Edson Álvarez debutó con la selección mexicana en febrero de 2017. Desde entonces el “Machín” se ha convertido en un jugador habitual de las convocatorias. A pesar de que solo tiene 26 años, Álvarez ya acumula 79 partidos con El Tri y tiene 5 goles con la camiseta mexicana. Lejos de sentir una presión, Álvarez espera sacar lo mejor de sí en este nuevo rol con el conjunto mexicano.

“Yo nunca me he puesto presiones. Es una responsabilidad, pero no lo veo como presión, al contrario lo veo como un privilegio, lo veo como ser un ser humano tan afortunado y al pensar de esta manera saca lo mejor de mí y es imposible que yo me ponga trabas estando en este lugar“, concluyó.

Sigue leyendo:

· Edson Álvarez se despidió de los jugadores mexicanos que quedaron fuera de la Copa América 2024

· Obed Vargas habría cambiado a Estados Unidos por la selección de México

· Marco Fabián considera que Jaime Lozano no tiene una gran experiencia en los banquillos

· En el West Ham esperan ofertas por Edson Álvarez