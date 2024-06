Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de junio de 2024

Leo

♌-. Son demasiado tercos, no los puedes controlar ni intentar hacerlos cambiar de opinión.

♌-. Serán directos siempre, para ellos la verdad como es, duele menos que decir una mentira piadosa por quedar bien.

♌-. Si, ellos perdonan todo, pero no olvidan absolutamente nada.

♌-. Son demasiado divertidos, siempre tienen tema de conversación, ocurrencias y encanto para cualquier ocasión.

♌-. Suelen ser muy tétricos y les gusta estar en su área de confort ya que ellos se formaron su propio mundo por años y no les gustaría cámbiarlo si no hay una oferta mejor.

♌-. No demuestran sus sentimientos a profundidad, si lo hacen realmente tienes su entera confianza.

♌-. Compatibilidad perfecta con: Aries, Sagitario, Géminis o Libra.

Llamada o mensaje de expareja o amistad que pedirá consejo. Debes aprender a no necesitar de nadie para que después no te anden reclamando. No te dejes caer ni vencer por nadie, tú tienes el poder de levantarte y hacer lo que se te dé la gana para salir adelante, deja de dar explicaciones y de rendir cuentas a quien no te las pide y no merece que le presentes atención. Si tienes hijos cuida más de ellos y checa donde andan metidos, te llevarás sorpresas. Familiares llegan de visita.

Virgo

♍-. Aman la organización, les da placer ver las cosas en su lugar y que todo esté en armonía.

♍-. Son expertos dando consejos, incluso con ejemplos, pero ellos, no aplican ni uno de en su vida.

♍-. Sus expectativas son altas, en lo que sea, así que jamás esperes a que se conforme, ya que siempre irá por más.

♍-. Son demasiado sensibles y sentimentales, asimismo son amigables debido a esto suelen tener un círculo de amigos amplio pero con muy pocos de entera confianza.

♍-. Un detector de mentiras en persona, infalible por cierto.

♍-. Es demasiado romántico, y entregado en una relación.

♍-. Siempre ve el lado bueno de las cosas, es un excelente motivador, el día que se le vea triste es por algo muy grave.

♍-. Compatibilidad perfecta con, Tauro, Capricornio, y Géminis.

Muchas cuestiones de tu pasado retornan y con algo de dolor. Vienen días grises de mucha reflexión, aprenderás grandes lecciones de ciertos errores que cometiste en tu pasado. Suelta todo eso que te ha hecho daño y afectado. Viaje y perdida de dinero, búscalo bien solo no supiste dónde lo dejaste. Cuidado con seguir esperando algo que no va a llegar, deja de esperar algo que quizás jamás llegue y empieza a vivir tu vida como te venga en gana, días muy buenos en los cuales reflexionarás sobre lo que has hecho en tu vida. Vienen días de muchos cambios a tu vida y de dinero que llegará por varias vías y que deberás de aprovechar al máximo para que no te caigan más deudas.

Libra

♎-. Tienen un encanto y carisma admirable, son el centro de atención en cualquier lugar y aman adular a quien sea.

♎-. Aman demasiado la música, no pueden hacer nada sin ella, ya que ellos al ser personas muy espirituales ven la música como la manera más delicada y fina de expresar sus sentimientos.

♎-. De los signos más atentos que puedes conocer, aman dar regalos, dar atención, y preocuparse por ti.

♎-. Odian los problemas, son los primeros en evadirlos, ya que eso les causa conflicto y altera sus emociones por mucho tiempo.

♎-. Batallan mucho en tomar una decisión, ya que todo les gusta.

♎-. Suelen ser personas que tienen mucho que decir pero prefieren guardarlo para que no se utilize en su contra a futuro.

♎-. Tienen demasiados amigos/ parejas, pero no saben escogerlos bien y suelen salir lastimados.

♎-. Compatibilidad perfecta con, Géminis, Leo y Acuario.

Viene un amor prohibido el cual te robará el aliento y te hará madurar demasiado al punto de saber que sí y que no quieres en tu vida. Dolores estomacales y ciertos cambios de humor que podrían afectar tu entorno, recuerda que todos esos achaques son consecuencia de tus pensamientos negativos, sueños frustrados, envidias, reproches y demás, limpia tu vida siendo más positivo y sin darte cuenta mejorarás en muchos aspectos. Es posible que recibas visitas inesperadas en próximas fechas. Jamás pagues con el mismo precio recuerda que no eres igual que esa gente. Ten presente que la vida está llena de altas y bajas, pero cuando aprendes a disfrutar tus aciertos y tus fallas es cuando le encuentras sentido a la vida y conocer la verdadera felicidad.

Escorpión

♏-. Nunca sabrás al 100% todo de ellos, siempre tendrán un misterio que ni te contarán ni podrás resolver.

♏-. Son verdaderamente sarcásticos y el humor negro son algo que siempre saldrá a flote en una conversación.

♏-. Tienen corazón de condominio, ya que el compromiso es algo que les asusta, pero una vez que se enamoran, son tan dóciles, leales y frágiles.

♏-. No les gusta la mentira, así que las personas que ellos conocen son mentirosos, no tendrá ningún problema en exponerlo.

♏-. Jodidamente sexy, atractivo para el sexo opuesto con lo que se ponga así sea una pijama o ropa sensual.

♏-. Parecen ser muy cerrados y que se guardan las cosas solo para ellos, pero no lo son, es solo que no son ellos con cualquier persona.

♏-. Compatibilidad perfecta con Cáncer, Virgo y Capricornio.

La vida no ha sido fácil para ti, pero has logrado lo que has querido y te has merendado lo que te ha venido en gana, es momento de sentar cabeza y empezar a mirar las cosas de una manera más madura. Ten cuidado con traiciones las cuales aparecerán en cualquier momento y vendrán cargadas de malos pensamientos y odios contra esas personas. No te martirices por sueños imposibles, pon los pies en la tierra y comienza a buscar tu felicidad sea cual sea. Debes de poner en orden tus sentimientos y lo que quieres y hacia dónde vas, la vida te premiará todo tu esfuerzo y tarde o temprano te devolverá todo lo que has sufrido y quizás esperado. Momento de poner un balance en tu vida para no seguir cometiendo equivocaciones que te lleven a tropezar con las mismas piedras.

Aries

♈-. Son líderes y dominantes por naturaleza, quieren tener todo bajo control.

♈-. Usualmente son demasiado impulsivos, y pensar antes de hablar no está como opción.

♈-. Una persona independiente, que odia que le den órdenes pero le encanta darlas.

♈-. No saben que es paciencia, todo con ellos es precipitado, todo.

♈-. Cuando peleas con un Aries, no pienses que vas a ganar, por qué o te deja llorando, o te deja pensando a profundidad.

♈-. Si tú traicionas a un Aries, ahí se pierde la amistad para siempre, ellos odian que traten de verles la cara.

♈-. Verlos llorar con alguien significan 2 cosas, o ya no puede soportarlo o que te tiene demasiada confianza.

♈-. Compatibilidad perfecta con Leo, Piscis, Libra y Géminis.

Viene un cambio importante el cual te beneficiará económicamente mucho. Una amistad pasará por un momento algo complicado debido al término de su relación, quizás podría buscarte a pedir ayuda. No es momento ya de seguir flagelándote por cuestiones de tu pasado y haciéndote daño de esa manera, la vida está llena de oportunidades que debes saber aprovechar. Debes mandar a la fregada una persona que te va traer en chismes en estos días. Cuidado con traiciones que vienen muy fuertes a tu vida. Cambios de conductas en amistades pues una que otra se alejará y desconocerás el motivo, hay chismes de por medio y siente ventaja de tu parte hacia él o ella.

Tauro

♉-. Determinante y es muy difícil que cambien de parecer de la noche a la mañana.

♉-. Son estables y la mayoría de las veces no toman riesgos innecesarios.

♉-. Si tú pareja es un tauro, ten por seguro que te será leal y te amara como a su propia vida, claro, los detalles y la atención jamás faltarán.

♉-. Aman el lujo, y les sabe mejor si ellos mismos se dan esos lujos.

♉-. Expertos en detectar mentiras y predecir traiciones, suelen tener un círculo pequeño de amigos debido a esto.

♉-. No toleran la inmadurez.

♉-. Aman la comida, eso es algo que los hace inmensamente felices.

♉-. Compatibilidad perfecta con Cáncer, Piscis, Virgo y Capricornio.

Es importante que ya te pongas las pilas y lo que es del pasado déjalo al pasado, te atontas mucho y te encanta seguir viviendo y conviviendo con el miércoles de siempre. Si ya tienes una relación podrías entrar en cuestiones de celos e infidelidad la cual traerá muchos problemas y más desconfianza, pon las cartas sobre la mesa con tu pareja y no dejes nada guardado, es momento de expresar lo que ambos sienten. Vienen días en los cuales tendrás que tomar decisiones muy importantes, pero no descuides esa parte que te hace feliz a ti porque el hacerlo podrías dejar de ser tú.

Géminis

♊-. Se dice que tienen doble personalidad, pero no es así, son muy volubles e indecisos, así que siempre están pensando en cual de todas las opciones le va mejor.

♊-. Verlos quietos ya sea sentados o en un estado de calma en su vida, es muy complicado, aman estar en constante movimiento.

♊-. Son demasiado coquetxs, tienen diploma de casanovas, pero una vez que estén en una relación, estarán comprometidos al 100%.

♊-. No les gusta pelear, siempre evitan conflictos con amabilidad, pero si los encuentras, los vas a hayar y no habrá quien te salve.

♊-. Su ego es demasiado alto, y si los avergüenzas los expones, olvídate de ellos para siempre.

♊-. Compatibilidad perfecta con Tauro, Leo y Libra

Un amor del pasado viene muy fuerte pero también cambios drásticos en tu economía que sino atiendes a la brevedad sufrirás sus consecuencias. Cambios drásticos en los cuales vienen desprendimientos muy importantes pues comenzarás a soltar a esas personas que traías como una carga. Cuidado con robos inesperados. Es probable que te entren las tristezas al recordar a personas que se han ido, aprende de lo que viviste con ellas y lo que te dejaron, solo así le encontrarás sentido a la vida. Días de mucha reflexión y problemas de insomnio que deberás de atender a la brevedad posible. Ten mucho cuidado con llevar una vida tan carrereada porque podrías pasarla verdaderamente mal.

Cancer

♋-. Lo atentos, cariñosos y amorosos lo llevan en la sangre.

♋-. Son amigos extremadamente leales, estarán contigo en las buenas, en las malas, y te apoyaran más en las peores.

♋-. Son super sensibles, son los típicos que no pueden pelear sin llorar.

♋-. Es raro verlos enojados, pero cuando si, un demonio incontrolable.

♋-. Odian que otras personas sean frías, que no demuestren sus sentimientos o que simplemente no sean cálidos como ellos.

♋-. La intuición es un don que se les otorgó a los cáncer y que siempre tiene la razón.

♋-. Aman la calidez del hogar, son super protectores y siempre piensan en los demás antes que en ellos.

♋-. Compatibilidad perfecta con Tauro, Virgo, Escorpio y Piscis.

Trata de no martirizarte tanto en tus pensamientos, todo tiene una hora y un día si varias cuestiones no han llegado es porque no es momento que así sea. Llegada de dinerito extra y oportunidad de un viaje muy bueno que te dejará gran aprendizaje. Trata de no dañar a nadie porque si lo hacen contigo el golpe de ellos hacia ti será más fuerte. Te llegará una noticia de tierras lejanas y un comentario de persona importante para ti te hará bien feliz. Momento de madurar y darte cuento quién eres y lo que vales, ya no estás para amores baratos y menos para perder tiempo.

Piscis

♓-. Son compasivos y amables a morir.

♓-. No les gusta la pelea, siempre suelen darle por su lado pero cuando colmas su paciencia te dejarán en knockout.

♓-. Románticos empedernidos, aman los detalles, el amor a la antigua, las cartas y a su pareja como a su misma vida.

♓-. Siempre están pensando en sus sueños, pero pocas veces lo hacen realidad, debido a que la mayoría de ellos son inalcanzables.

♓-. Suelen ser muy espirituales, y transmiten paz y tranquilidad a dónde quiera que vayan.

♓-. La música es la musa para darle vuelo a su imaginación.

♓-. Compatibilidad perfecta con Cáncer, Escorpio, y Virgo.

Ten mucho cuidado con cambios inesperados en el amor porque te podrían traer dolores muy fuertes de cabeza. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Amistad se aleja. Podrías sentir miedo de muchas cuestiones que están pasando en tu vida, desde el área laboral hasta el área sentimental. Cambios de última hora que te podían llevar a mejorar tu economía y a tener mayor estabilidad emocional. hay amor, confianza y responsabilidad cualquier relación puede funcionar. En el amor vienen frutos muy buenos y consolidación, un embarazo muy pronto en la familia. Debes de aprender a no contar más tus planes a personas envidiosas que podrían echarlos a perder cuando menos lo esperes.

Acuario

♒-. La rebeldía y no seguir las reglas está en su sangre, aman la libertad.

♒-. O les importas mucho o simplemente para ellos no existes.

♒-. Nunca de los nunca olvidan como los trataste ya sea bueno o malo, y de eso dependerá su comportamiento contigo.

♒-. Ya sea que el mundo se cae a pedazos, ellos pretenden siempre que no pasa nada y que todo está bien, como mecanismo de autodefensa.

♒-. Se encierran mucho en su mundo, ya sea una persona, un celular o su recamara.

♒-. Son super amorosos y son contadas las personas que pueden hablar así de el, ya con con todo el mundo se comportan indiferentes.

♒-. Creativos y con tendencias a la música y el arte.

♒-. Compatibilidad perfecta con, Geminis, Libra Sagitario y Aries.

Te llegará una sorpresa en próximas fechas. Grandes oportunidades de empleo y mejoras salariales te van a beneficiar mucho. Algunas ocasiones te preocupas demasiado por quien no hace ni ve nada por ti. Un accidente en familiar y un amor imposible que podría tener un encuentro contigo. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Si tienes pareja se mostrará algo distante, pregúntale y arregla las cosas. Cuidado con chismes, has ganado demasiado enemigo sin darte cuenta, hay demasiada envidia y lo que a ti te hace feliz a ellos los hará triste, no dejes que su mala voluntad y mala leche te afecte, tu disfruta y no voltees a ver atrás mira que ya dolió mucho.

Capricornio

♑-. Brutalmente inteligentes y planean absolutamente todo, incluso como bajar del bus.

♑-. Tienen una excelente memoria, y saben cada detalle de cualquier situación.

♑-. Tienen un temperamento fuerte, son muy coléricos y pocas veces se toman las cosas con humor.

♑-. Su primera impresión de alguien ya sea buena o mala siempre es correcta.

♑-. No permiten el maltrato, ni que al menos intentes humillarlos, por qué el que terminara humillado serás tú.

♑-. Fieles a muerte tanto como amigos y pareja.

♑-. Los lujos son algo que aman y no hayan mejor recompensa que esa tras un arduo trabajo.

♑-. Siempre tendrán dinero, hayan una y mil maneras de administrarlo.

♑-. Compatibilidad perfecta con, Escorpio, Piscis y Tauro.

Cuida la parte de tu economía pues gastos tontos te pondrán mal en tu bolsillo. Cuidado con un accidente o caída. Si han existido problemas con tu pareja llévate las cosas tranquilas, celos y desconfianza podría ser lo que ha debilitado tu relación. Amor de una noche está por aparecer, no aflojes tan pronto y llévate las cosas más tranquilas o de lo contrario podrías sufrir demasiado, estas en una etapa en la cual podrías entregarte por completo y dar todo lo que tienes por una relación, recuerda que no tiene nada de malo la soledad, sino te sientes seguro o segura no des un paso en falso.

Sagitario

♐-. Les encantan las cosas nuevas, son aventureros por naturaleza y tomar riesgos no los asusta ni un poco.

♐-. Son amantes de la buena vida, pero se les complica trabajar para ello y conseguirlo a su ritmo.

♐-. Suelen ser muy maduros, líderes innatos y analíticos, cada descicion es muy importante y no se lo toman a la ligera.

♐-. Suelen ser honestos pero 0 delicados a la hora de decir la verdad.

♐-. Excelentes amantes, son demasiado intensos en una relación, pero si no son correspondidos de la misma manera, en lugar de abandonar y seguir prefieren quedarse a qué el otro sufra por ello.

♐-. Les encanta viajar, y adaptarse no es ningún problema.

♐-. Son super dramáticos, y en una pelea tú tienes que pedir perdón siempre.

♐-. Compatibilidad perfecta con Aries, Acuario, Leo.

La vida te compensará con una oportunidad de viaje y también con un evento en el cual podrían surgir propuestas laborales. No gastes dinero que no tienes y trata de ahorrar más o de invertir para tu familia y futuro pues vendrán días de crisis. Un sueño revelador te mostrará la verdadera cara de una persona que te ha dañado y lastimado mucho. Te viene un amor muy fuerte el cual pondrá tu mundo de cabeza, da todo y no tengas miedo de entregarte por completo, sino lo valora quien perderá será esa persona y no tú, pues tu podrás amar a alguien más, pero esa persona no encontrará alguien que le ame como tú lo hiciste.