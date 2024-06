Miguel Herrera critica la falta de confianza en los entrenadores mexicanos

El fútbol mexicano es un torneo de primer nivel. Los clubes de la Liga MX realizan grandes inversiones para armar sus equipos. Estas contrataciones van desde jugadores hasta entrenadores. Cada vez son menos los mexicanos en los banquillos y este es un problema que ha preocupado a Miguel Herrera.

El “Piojo” ha sido uno de los pocos entrenadores mexicanos que ha podido dirigir en los últimos torneos. Miguel Herrera cuestionó que se le tenga una mayor confianza a los entrenadores extranjeros que al talento nacido en México.

“Se ha perdido la confianza en el técnico mexicano que se la dan al extranjero. A ti no te considero extranjero, tampoco al Tuca ni a Romano, son tipos que se hicieron en México y han tenido la oportunidad de dirigir en México, yo me refiero a los que traen de afuera, que no está mal, pero les dan más confianza“, dijo Herrera para el programa Lavolpismo.

En el Clausura 2024, solo cuatro entrenadores mexicanos recibieron la oportunidad de tomar desde el inicio las riendas de un club. Miguel Herrera (Tijuana), Eduardo Fentanes (Necaxa), Ricardo Carbajal (Puebla) y Diego Mejía (Juárez) fueron los únicos estrategas mexicanos que iniciaron la Liga MX. Los otros 14 eran técnicos extranjeros.

“Yo digo, Anselmi lo hizo extraordinariamente bien pero por qué le das voto de confianza a Anselmi si puedes tener un mexicano. Pepe Cruz que ya fue campeón, Daniel Guzmán que ya fue campeón…”, agregó.

Nos extranjeros se han ganado su puesto

Miguel Herrera aclaró que no está en contra de los entrenadores extranjeros. El “Piojo” considera que quienes reciben la oportunidad es porque se lo han ganado por su trayectoria. La exigencia de Herrera es que sus coterráneos reciban al menos la posibilidad de mostrarse en los clubes de su propio país.

“No tengo nada en contra del técnico ni contra la persona, estamos hablando de por qué se le da más oportunidad al técnico extranjero que al mexicano. (…) Si yo voy a Sudamérica, a Europa o a la MLS yo voy a llegar como extranjero porque me lo gané y porque tienen confianza, lo mismo pasa con los que vienen pero si aquí en México hay buenos técnicos, ¿Por qué no se da la oportunidad?“, concluyó.

De hecho, Miguel Herrera actualmente se encuentra sin trabajo. Los Xolos de Tijuana decidieron finalizar el proceso del entrenador mexicano. El sucesor del “Piojo” en este club es el colombiano Juan Carlos Osorio. Se alarga la lista de ejemplos de este contexto desfavorable, descrito por Herrera.

