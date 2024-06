Exdirectivo de OpenAI lanza su propia empresa de Inteligencia Artificial

En un movimiento que podría marcar un antes y un después en el campo de la inteligencia artificial, Ilya Sutskever, exdirectivo de OpenAI, ha anunciado la creación de su nueva compañía, Safe Superintelligence Inc (SSI). Con un objetivo claro y ambicioso, SSI se propone desarrollar la primera superinteligencia artificial de manera segura.

I am starting a new company: https://t.co/BG3K3SI3A1 — Ilya Sutskever (@ilyasut) June 19, 2024

Un Objetivo Singular: Superinteligencia Artificial segura

Safe Superintelligence Inc ha sido concebida con un propósito único y definido: construir una superinteligencia artificial (AI) que no solo sea avanzada, sino también segura. Sutskever enfatiza que la misión de SSI no se desvía hacia otros proyectos o productos; su enfoque es monolítico y singular. “Superintelligence is within reach,” afirma el manifiesto de la compañía, subrayando la proximidad y la viabilidad de alcanzar este hito tecnológico.

El enfoque de SSI combina la seguridad y la capacidad como problemas técnicos que deben resolverse de manera conjunta. La compañía busca avanzar en las capacidades de la inteligencia artificial a la máxima velocidad posible, mientras asegura que la seguridad siempre se mantenga por delante. Esta filosofía refleja un compromiso con la ingeniería revolucionaria y los avances científicos, lo que, según Sutskever, permitirá a la compañía “escalar en paz”.

Modelo de negocio

Una de las características distintivas de SSI es su modelo de negocio, diseñado para estar aislado de las presiones comerciales a corto plazo. Este modelo permite que la seguridad y el progreso tecnológico sean prioritarios sin comprometerse por la necesidad de generar ingresos inmediatos. En contraste con muchas startups tecnológicas, donde la gestión y los ciclos de productos pueden desviar el enfoque, SSI promete una dedicación inquebrantable a su misión.

SSI tiene oficinas en Palo Alto y Tel Aviv, ciudades conocidas por su riqueza en talento tecnológico. La compañía está en proceso de formar un equipo compacto pero altamente capacitado de ingenieros e investigadores, quienes se dedicarán exclusivamente al desarrollo de la superinteligencia segura. “Estamos reuniendo un equipo de élite de los mejores ingenieros e investigadores del mundo”, señala Sutskever, invitando a aquellos que buscan un desafío significativo en su carrera a unirse a la misión de SSI.

La compañía está abierta a colaboraciones y busca atraer a los mejores talentos del mundo para trabajar en este desafío monumental. Sutskever y sus cofundadores, Daniel Gross y Daniel Levy, hacen un llamado a aquellos que desean contribuir a resolver “el problema técnico más importante de nuestro tiempo” a unirse a SSI. Esta invitación refleja una estrategia inclusiva y colaborativa, vital para abordar la complejidad y las implicaciones éticas de la superinteligencia.

Safe Superintelligence Inc representa un esfuerzo audaz para alcanzar uno de los objetivos más ambiciosos de la actualidad como lo es el poder desarrollar una superinteligencia artificial.

