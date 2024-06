Billy LaChapelle fue parte de la población de personas sin hogar en Los Ángeles por dos años, pero en febrero recibió noticia de que se iba mudar a un departamento con su familia en Boyle Heights.

“Llegamos aquí y, efectivamente, había un espacioso apartamento de 2 dormitorios con una vista”, dijo LaChapelle durante la gran inauguración del desarrollo de viviendas de apoyo La Veranda. “Todo a estrenar: lavavajillas y aire acondicionado. Fue realmente una bendición”.

LaChapelle agregó que realmente aprecia estar en el departamento con sus hijos en un ambiente limpio y seguro para vivir.

La Veranda fue desarrollada por el proveedor de viviendas asequibles sin fines de lucro Abode Communities y operada mediante un contrato de arrendamiento con Metro, La Veranda incluye 76 viviendas asequibles y de apoyo para las familias.

De acuerdo con un comunicado de Metro, La Veranda es una solución para las personas sin hogar y una medida preventiva para quienes están al borde de quedarse sin hogar.

Algunas de las comodidades incluyen estacionamiento para bicicletas, estructura de juegos, patios ajardinados, salas de lavandería, centro para residentes y sala comunitaria, además cuenta con cargadores de vehículos eléctricos.

De acuerdo con un reporte de Urbanize LA, la construcción del complejo empezó a mediados del 2021 y es uno de varios desarrollos conjuntos asociados con propiedades cercanas a la Línea L, incluidos nuevos proyectos planificados cerca de las estaciones Mariachi Plaza y Soto.

Metro reutilizó la propiedad de un área de preparación de construcción para un desarrollo de viviendas asequibles que también proporciona unidades de vivienda de apoyo permanente reservadas para familias e individuos sin hogar.

“Frecuentemente le digo a la gente cuando dicen ‘dónde van a construir todas estas viviendas’ que no se dan cuenta de que hay una gran cantidad de terreno que es propiedad de la ciudad, el condado, el estado, CalTrans, Metro, etc.”, dijo la alcaldesa de Los Angeles Karen Bass durante la inauguración.

La alcaldesa Bass agregó que algunos terrenos requieren legislación estatal para facilitar el uso de terrenos públicos para construir viviendas y actualmente la ciudad tiene proyectos de ley en el futuro que continuarán la expansión del uso de terrenos públicos para realizar el trabajo.

Leticia Andrade lleva más de 30 años viviendo en Boyle Heights y dice que la comunidad en colaboración con otras organizaciones luchó por muchos años para que se realizará la construcción de vivienda.

“Toda la comunidad nos preparamos por muchos años, hay tantos que ya he olvidado muchas personas que ahora están en el cielo y no pudieron ver este proyecto”, dijo Andrade. “Y muchas personas que inclusive ya se cambiaron porque no había disponibilidad de vivienda económica y las rentas estaban muy altas”.

De acuerdo con el sitio web Zumper, a partir de mayo 2024 el alquiler medio para todos los tipos de habitaciones y tipos de propiedades en Boyle Heights es de $2,289 que es 9% más alto que el promedio nacional.

Actualmente, un apartamento de 1 dormitorio en Boyle Heights cuesta alrededor de $1,852 en promedio, mientras que un apartamento de 2 dormitorios cuesta $2,446, según Zumper.

Además del aumento de los alquileres en el vecindario, algunos residentes de propiedades con alquiler estabilizado protestaron en contra de la demolición de su vivienda en marzo.

Chris Estrada del Centro de Acción y Derecho Comunitario de Los Ángeles dijo que la mayoría de los residentes pagan menos de $1,000 en alquiler, según un reporte de ABC 7.

En el mismo reporte de ABC 7, encontraron que hay planes para un nuevo desarrollo de vivienda asequible, pero Estrada dice que las nuevas unidades no se compararían con esa asequibilidad y reducirían la cantidad de unidades con alquiler estabilizado en la ciudad.

Gracias a la nueva vivienda de La Veranda en Boyle Heights, LaChapelle está lleno de emoción y una mentalidad positiva.

William “Billy” LaChapelle posa para un retrato en su nueva vivienda de La Veranda en Boyle Heights.

“Siento que las cosas están mejorando, estoy tratando de decidirme por una profesión, intentar algo nuevo y diferente y, con suerte, emocionante, pero ahora tengo las bases para seguir adelante”, dijo LaChapelle.

LaChapelle agregó que para las demás personas que están sin hogar como él una vez lo fue es importante mantener una mentalidad positiva, la paciencia e intentar ayudar a los coordinadores de vivienda en la búsqueda de un hogar permanente para acelerar el proceso.