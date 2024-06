Hombre de Indiana mató a su hijo de una puñalada en el corazón durante una pelea por platos sucios

Autoridades informaron que esta semana un hombre de Indiana fue arrestada por apuñalar a su propio hijo en el corazón durante una discusión por platos sucios en el fregadero.

Timothy Ray Lisby, de 59 años, enfrenta un cargo inicial de agresión agravada y está detenido sin derecho a fianza, según los registros de la cárcel del condado de Marion.

Un amigo de la familia que presenció la muerte de Christopher Allen Lisby, de 31 años, el 14 de junio, cree que el padre debería enfrentar cargos de asesinato, le dijo a Fox 59.

El caso se entregado a detectives de homicidios después que se presentó el cargo de agresión, según el medio, y su investigación está en curso.

El testigo Jeremiah Green contó que después de discutir por una pila de platos sucios en la casa móvil donde vivían en Dogie Road, Indianápolis, Lisby y su hijo llevaron la pelea a lo físico y se tiraron al suelo. Fue en ese momento en el que el acusado comenzó a atacar a su hijo con los cubiertos.

“Tim tenía una cuchara en la mano y comenzó a apuñalar a Chris con ella. Chris dijo: ‘Jeremiah, quítale la cuchara de la mano’, y así lo hice”, relató Green.

Entonces, el padre agarró otra arma. “Tim corrió a la cocina y agarró algo brillante, algo afilado… y lo empujó contra el pecho de Chris tan fuerte como pudo”, dijo Green.

Green marcó el 911 y agentes del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis llegaron al lugar. Allí, encontraron a Christopher Lisby con una herida sangrante en el pecho en la sala de estar, según una declaración jurada presentada en el caso y obtenida por Law & Crime.

Christopher Lisby fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde se estabilizó después de una cirugía en su corazón lacerado. Sin emabrgo, sucumbió a sus heridas al día siguiente, de acuerdo con la policía.

Después de que Green pidió ayuda, el padre se dio cuenta de la gravedad de la situación y trató de brindarle primeros auxilios a su hijo.

“Estaba presionando a Chris y diciendo: ‘No te mueras. No te mueras’. Desde ese día he estado llorando y no puedo dormir”, dijo Green a Fox 59.

Green aseguró que testificará contra Lisby en el tribunal.

“Chris era mi amigo. Lo amaba hasta la muerte. Nunca había visto a nadie sangrar tanto y eso realmente me dolió. Cuando apuñaló a Chris en el corazón, fue como si hubiera apuñalado el mío”, manifestó el testigo.

“Mató al único amigo que tengo en el mundo. Pagará por lo que hizo”, agregó.

Lisby deberá comparecer ante el tribunal el 21 de junio, según los registros de la cárcel en línea.

