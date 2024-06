La Opinión Hoy: Green Card para más de 1 millón de indocumentados

El presidente Joe Biden autorizará que 1,1 millones de inmigrantes indocumentados tengan una opción hacia la ciudadanía, esto sería a través de una orden ejecutiva que se evalúa para los cónyuges de estadounidenses quienes lleven viviendo varios años en los Estados Unidos, según un reporte de CBS News y de New York Times.

Si bien se estima que alrededor de cinco millones de estadounidenses son cónyuges o hijos de adultos indocumentados, según el instituto de política migratoria la decisión del presidente beneficiaría a 1,1 millones, el especialista en política, inmigración y asuntos nacionales de La Opinión, Jesús García, nos dio la información más detallada.

Jesús García: “Miles de migrantes indocumentados cónyuges estadounidenses podrán lograr una Green Card de una manera mucho más fácil luego de una orden del presidente Joe Biden, que requería de un proceso administrativo del Departamento de Seguridad Nacional”.

“Los inmigrantes indocumentados si bien pueden aplicar por una Green Card casados con un estadounidense, deben ser deportados a su país para poder luego aplicar por la Green Card, con la decisión del presidente Joe Biden justamente se saltaría ese paso, es decir, no tendrían que irse de Estados Unidos, para poder aplicar por la llamada tarjeta verde y poder obtener después el beneficio para la ciudadanía“.

“El proceso no será inmediato porque requerirá tres años primero de una protección de la deportación que les permitirá también obtener una autorización de empleos en los Estados Unidos durante 3 años tras los cuales podrán aplicar por una Green Card y después seguir los procesos para naturalización. Esto también va a beneficiar a aquellos hijos de inmigrantes indocumentados, sean niños e indocumentados, e incluso se estima que alrededor de medio millón de familias serán beneficiadas con esta decisión del presidente Joe Biden”.

“Cabe destacar que las personas que podrán aplicar son aquellas que pueden demostrar que han estado en los Estados Unidos al menos durante diez años y no importa si llevan uno, dos o tres años de casados de estancia en Estados Unidos lo que se considera, la mala noticia sobre esta decisión del presidente Joe Biden es por única ocasión, es decir, la decisión de este día aplicará para las personas que puedan cumplir los requisitos para este momento, el siguiente año no se renueva esta decisión así que las personas por ejemplo que el siguiente año cumplan diez años de estancia en los Estados Unidos en indocumentados y estén casados con estadounidenses, no tendrán este beneficio según nos informó el Departamento de Seguridad Nacional”.

