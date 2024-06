Según encuesta, la mayoría de los latinos apoyan una deportación masiva

Una encuesta reciente de CBS News/YouGov reveló que la mayoría de los hispanos favorecen la deportación masiva de los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Sin embargo, líderes proinmigrantes consideran que es un sondeo pagado y a modo para beneficiar a los republicanos.

Para ser precisos, el sondeo encontró que la mayoría de los votantes registrados, el 62% está a favor de un programa nacional nuevo para deportar a los inmigrantes indocumentados mientras que el 38% expresó su oposición.

En cuanto a los hispanos, el 53% se mostró a favor de una deportación masiva contra el 47% en contra. Entre los votantes afroamericanos, el 47% se manifestó a favor y el 53% en contra; el grupo que estuvo más a favor de la expulsión de los indocumentados, fueron los blancos con 67% y 33% en contra.

El sondeo abarcó a 1,615 votantes registrados, se realizó entre el 6 y 7 de junio, y tiene un margen de error de 3.8 puntos.

En abril pasado, la encuesta Axios encontró que la mayoría de los estadounidenses respalda una deportación masiva de los inmigrantes indocumentados, y un 45% de los latinos.

Esta encuestas se han venido publicando a medida que el expresidente Trump ha reiterado que de ganar la presidencia en noviembre, emprenderá una deportación masiva, enfocándose en aquellos inmigrantes que tengan antecedentes criminales, y que de ser necesario, empleará a la Guardia Nacional.

Una encuesta a modo

Juan José Gutiérrez, director de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes dijo que no le sorprende que en pleno siglo 21 se manipulen sondeos a favor de medidas represivas en contra de los trabajadores inmigrantes que representan un aporte económico en impuestos y contribuciones muy importante para el país.

“Esta película tenebrosa ya la vivimos intensamente en 1994 cuando empezó el proyecto para convertir en ley la proposición 187 que buscaba prohibir servicios de salud y educación a los indocumentados en California”.

Recordó que en esa época el diario LA Times indicaba que entre el 20 y 21% de los latinos apoyaba la proposición 187, cuando entonces éramos el 6% en el estado; al final el 59% del electorado en general votó a favor y el 41% en contra.

“Esa encuesta de CBS News no es más que propaganda antiinmigrante cruda y llana, mientras que durante 40 años, no se les ha dado el más mínimo reconocimiento a los trabajadores indocumentados”.

Gutiérrez no dudó que hay latinos a favor de una deportación masiva.

“Claro que sí los hay como los cubanos expatriados, los venezolanos de la élite del sector corporativo, los nicaragüenses Somocistas, y no pocos conservadores mexicanos que viven en Estados Unidos”.

El lider proinmigrante insistió en que la encuesta de CBS News es manipulada y pagada, y a modo de quienes están en contra de los inmigrantes.

Culpa a Biden

Mayra Todd, una guatemalteca que lleva 37 años viviendo en las sombras en Estados Unidos, dijo que esta reacción a favor de la deportación de los inmigrantes indocumentados, no es más que resultado de las malas políticas del presidente Biden.

“Todo está carísimo, la economía se fue a pique, los restaurantes se han quedado con uno o dos empleados; las tiendas ponen máquinas en lugar de contratar gente; en Los Ángeles, hay vendedores de comida por todas partes en las calles y banquetas, lo que es una señal de que no hay buenos trabajos”.

Dijo que lo peor de todo, es que el presidente Biden no les ha dado la reforma migratoria que les prometió en campaña; y en el último año, sale con un alivio para facilitar la residencia de los esposos y esposas de los ciudadanos estadounidenses.

“¿Por qué no dio estos alivios al principio de su gobierno? ¿por qué se espero al final de sus cuatro años? Lo está haciendo porque quiere reelegirse y tenernos contentos para que le demos el voto”.

Y criticó que el presidente Biden haya dado permisos de trabajo a venezolanos y otros grupos de inmigrantes.

“Les dio permisos de trabajo a quien no debía, y a quienes tenemos décadas en este país trabajando, no nos ha dado nada bueno; no se ha enfocado en el pueblo solo en gastar en guerras”.

Resultados falsos

El doctor John Hernández, un profesor retirado de la Roosevelt High School en el este de Los Ángeles, consideró como “absolutamente falsos” los resultados del sondeo de la CBS News.

“El Partido Republicano está empujando esas nociones de que nuestra comunidad está en favor de las deportaciones masivas, sabiendo que se proyecta que los latinos van a ser el 14.7% de los votantes elegibles para noviembre”.

Citó los resultados de un sondeo de la organización UnidosUS que indica que una de las preocupaciones de los latinos es la migración, pero no creen en la deportación masiva sino en que debe haber un camino hacia la ciudadanía.

“En ese sondeo de UnidosUS, los votantes latinos están a favor del asilo y políticas para una inmigración legal”.

Sobre los recientes alivios dados por el presidente Biden para los casados con ciudadanos estadounidenses, dijo que los medios tradicionales están confundiendo a la gente y no la están educando.