Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 20 al 26 de junio

Música mexicana

Intocable está celebrando sus 30 años de carrera con el tour 30 aniversario MMXXIV, que traerá al Honda Center (2695 E. Katella Ave., Anaheim) por una noche. El grupo de música norteña y tejana, originario de Zapata, Texas, promociona actualmente el álbum “Modos Operandi”, que estrenó en febrero. Sábado 8 pm. Boletos desde $44. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Ángel Delgado | Agencia Reforma

Concierto de Roberto Carlos

El cantante brasileño más popular de todos los tiempos, Roberto Carlos, está de gira por el país con su música romántica. Hará una parada en el Kia Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood), donde cantará sus grandes éxitos. Viernes 8 pm. Boletos desde $79. Informes thekiaforum.com.

Foto: AP Crédito: AP

Cien años de Mancini

La Hollywood Bowl Orchestra, acompañada de invitados especiales —Michael Bublé, Cynthia Erivo, Dave Koz y Monica Mancini— inaugurará la temporada 2024 del Hollywood Bowl (2301 Highland Ave., Los Angeles), con una celebración por el que sería el cumpleaños cien del gran músico y compositor Henry Mancini, autor de entre muchos temas, el que acompaña la caricatura The Pink Panther. Conduce Thomas Wilkins. Domingo 7:30 pm. Boletos desde $39. Informes hollywoodbowl.com.

Foto: LA Phil

Música mexicana

Régulo Caro, Noel Torres, Zirahuén, Banda Cerro Mocho y Banda Corona del Rey son algunos de los artistas que participan en el Jaripeo Baile de Alto Nivel que tendrá lugar en la Pico Rivera Sports Arena (11003 Rooks Rd., Whittier). Domingo 1 pm. Boletos desde $70; niños menores de 10 años entran gratis. Informes lanoria.tv.

Foto: Archivo Crédito: DEL Records

Rock en español

José Madero Vizcaino, mejor conocido como Pepe Madero, está de visita en Estados Unidos con su tour En directo, que presentará en el teatro The Belasco (1050 S. Hill St., Los Angeles). El cantante, compositor, productor y músico, vocalista de la banda Panda, trae su proyecto como solista. Viernes 7 pm. Boletos desde $40. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: ángel delgado | agencia reforma

Orgullo gay

Todo este mes se está celebrando el SaMo Pride, una serie de actividades interactivas y de experiencias para honrar a la comunidad LGBTQ. El evento Pride on the Promenade regresa este fin de semana a Santa Monica, y se trata de una fiesta en el promenade (en el centro de la ciudad) con presentaciones musicales, juegos, rifas, juegos y puestos de venta de negocios de la comunidad gay. Sábado 2 a 8 pm. Entrada gratuita. Informes santamonicaplace.com.

Foto: Cortesía DTSM

Cine familiar

La película Pirates of the Caribbean: Curse of the Black Pearl, se proyectará en el patio de la San Antonio Winery (737 Lamar St., Los Angeles). Los asistentes pueden llevar sus sillas o mantas para sentarse y pueden vestirse como piratas. El pago del boleto da derecho a dos bebidas y palomitas. Viernes 8 pm. Entradas desde $40. Informes sanantoniowinery.com.

Foto: Archivo

Danza para todos

La serie de danza bajo las estrellas, Dance DTLA, en la Jerry Moss Plaza del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles) celebra 20 años de existencia, y para esta semana el programa incluye una sesión de danza estilo Bollywood con el instructor de Blue13, Achinta S. McDaniel. Viernes 7 a 11 pm. Entrada gratis. Informes musiccenter.org.

Foto: Music Center

Ballet clásico

El Joffrey Ballet, una de las compañías más reconocidas del país, visita la ciudad con su espectáculo Anna Karenina, que será interpretada con orquesta en vivo. Debutará en el Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles), donde ofrecerá cuatro presentaciones. Del viernes al domingo en varios horarios. Boletos desde $45. Informes musiccenter.org.

Foto: Cheryl Mann

Festival en Venice Beach



Tourists eat ice cream to cool off along the Venice Beach strand in Los Angeles, Tuesday, July 24, 2108. Scorching heat radiated across the U.S. Southwest on Tuesday, with the highest temperatures expected in California’s Death Valley during a week that forecasters say could prove to be the region’s hottest this year. (AP Photo/Richard Vogel)

Venice, una de las playas más enigmáticas de California, celebrará el Venice Summer Fest, un evento que abarca todo el corazón del bulevar Venice, en el corazón de Mar Vista (entre Centinela e Inglewood Blvd.). Con la participación de bandas, artistas, vendedores de artículos diversos, comida y bebidas. Sábado 12 a 8 pm. Entrada gratuita. Informes thevenicefest.com.