Clarissa Molina luce su figura en bikini al posar en el mar, con dolorosas consecuencias

Clarissa Molina ha dado la bienvenida al verano, publicando en su cuenta de Instagram un video que encantó a sus fans. Ella aparece en el mar, usando un colorido bikini y posando como toda una modelo. El post hasta el momento ha acumulado más de 63,000 likes.

Pero horas después, la bella conductora compartió en sus historias de esa red social una selfie en la que muestra que se expuso demasiado al sol, por lo que aceptaba recomendaciones de sus fans para saber qué aplicarse y calmar un poco el ardor en su piel. Ella escribió en la imagen las palabras “quemada” y “duele”, juntos con emojis de fuego y sol.

Hace algunas semanas Clarissa fue cuestionada por Raúl de Molina (su compañero en el programa de televisión “El Gordo y La Flaca”) por los rumores que han circulado acerca de que podría casarse. Ella respondió: “Todo el mundo me ha enviado mensajes de que si me voy a casar, hasta me enviaron wedding planners de que sobre la boda….¿qué es esto? Te lo prometo que no me voy a casar con nadie Rauli. Yo no sé de dónde se inventan las cosas”.

La conductora también compartió el trailer de “Perdiendo El Juicio”, la película que protagoniza junto con Shalim Ortiz y Julián Gil. Es una comedia dirigida por Juan Perozo en la que Clarissa interpreta a una abogada. Ella se siente muy satisfecha de este nuevo trabajo en su faceta como actriz, y escribió: “Prepárate para reír y enamorarte de una historia donde perderás el juicio❤️⚖️. Dos abogados, un divorcio y giros inesperados que te conquistarán. 👀 Pero vayan diciéndonos ustedes, ¿creen que será posible la unión de un capitaleño y una santiaguera? 🤔 “Perdiendo El Juicio” se estrenará el 8 de agosto en República Dominicana.

