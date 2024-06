Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de junio de 2024

Piscis

Mi querido pecesito, este fin de semana es momento de hacer cambios en tu vida los cuales vayan encaminados a mejorar tu estado de ánimo. Últimamente te has deprimido mucho, has pasado por situaciones de estrés y ansiedad los cuales te han afectado anímicamente, suelta el pasado, libérate, es momento de creer, de confiar en ti, de llenarte de amor propio y de darte cuenta que nadie merece tus lágrimas ni tu tristeza . Si estás pensando realizar algún trámite cual requiera de firmas y documentos es el mejor momento para llevarlo a cabo pues te va a beneficiar de manera positiva. Ten cuidado con una amor que te anda rondando si está soltero soltera, podría hacerte ver tu suerte. Vas a comenzar a pensar mucho en una persona del pasado, la cual significó mucho para ti. Si tienes pareja y la relación se ha tornado un poco aburrida y han caído en la monotonía lo único que se requiere es un poco de creatividad, necesitan darle al camasutra y reinventar los deseos sexuales solo así lograrán innovar y caer en una etapa muy perra en la cual el amor se fortalecerá al punto de volverse indispensables uno al otro. No confundas tus sentimientos, recuerda que las personas cambian rápido de humor y parecer y pueden llegar a mostrar ciertas atenciones y cariños hacia tu persona al punto de que tu confundas eso con amor e interés hacia ti.

Acuario

Mi querido acuario, debes de tener cuidado este fin de semana con amistades hipócritas y envidias de las cuales estará rodeado, podrías meterte en graves problemas sobre todo si le sueltas información confiable. No es momento de pensar en el ayer, sino en el ahora. Es momento de centrarte en tus sueños, en tus anhelos y sobre todo lo que quieres hacer en esta mitad de año en la que te encuentras, debes atender tu salud principalmente porque podrías ir a dar al hospital por algún problema en tu garganta o en tus vías respiratorias. Amores del pasado regresan, no cierres esa puerta si tú fuiste el culpable de esa separación, escucha, analiza y decide. No hagas promesas que no vas a cumplir ni cierres las puertas del amor pues si estas soltero o soltera en estos días empezarás a desarrollar un sentimiento por una persona que acabas de conocer o estás por conocer, recuerda que, si no es lo que buscas o esperas, no ilusiones ni des falsas esperanzas. Hay oportunidad de realizar un viaje con familia o con pareja en caso de tener te la pasarás de lo mejor. Si has pensado en cambiar de trabajo ten cuidado pues puedes dejar algo en el cual tienes seguridad por algo que no sabes a ciencia cierta si será formal y seguro. Fin de semana muy perro con muchas nuevas oportunidades, pon mucha atención a tus sueños y a todo eso que pase por tu cabeza pues ahí encontrarás la clave de qué decisión debes de tomar.

Capricornio

Mi querido Capricornio, podrías sentirte agobiado al no ver que tus sueños se comienzan a materializar, debes de tener calma y paciencia, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos y las cosas comenzarán a fluir en el momento que menos te lo imaginas. Hay oportunidades de realizar un viaje con amistades cercanas o con la familia, te la pasarás de lo mejor, sin embargo deberás de ser cuidadoso con los gastos, empieza ahorrar desde este momento para evitar problemas más adelante. Ten mucho cuidado con accidentes, golpes o caídas, las cuales estarán a la orden del día y se pueden dar en cualquier momento. No comentes esos planes que tienes, recuerda que la gente es muy envidiosa y te expones a que te ceben bien gacho el asunto. Posibilidades de contraer infecciones debes de ponerte bien atento con tu alimentación y con quien te andas relacionando o metiendo porque hasta puedes ir a dar al hospital por tus descuidos, recuerda que tu cuerpo ya no para eso. debes de tener cuidado con compras innecesarias, las cuales pueden surgir de la noche a la mañana y sólo te van a causar deudas de las cuales será complicado salir. Hay una persona de piel clara, la cual se la ha pasado hablando mal a tus espaldas y haz comido con ella en tu propia mesa, ten cuidado no deberías de ser tan confiado de las personas que te rodean.

Sagitario

Mi querido Sagitario, es momento de ponerte las pilas en tus planes y en tus anhelos, estás en la mejor etapa de tu vida para que todo se haga realidad. Deja de mendigar cariño amor y atención a las personas equivocadas. Sabes perfectamente que no recibirás nada de parte de ellos y de ellas, es momento de emprender un cambio el cual vaya enfocado a mejorar tu situación económica el cual te servirá muchísimo para una compra grande que quiere realizar ya sea una casa o un vehículo. Vienen momentos muy buenos si tienes pareja pues la relación se consolidará y estará estable. En la medida que aprendas a entender que el amor es una decisión y no una necesidad sabrás darte cuenta que nadie es indispensable en la vida. Antes de dormir podrías ponerte melancólico al recordar a personas que ya no están contigo y al ver que mucho de tus sueños, no se han hecho realidad, agradece al universo lo que eres y lo que tienes y comienza a planear el inicio de tus metas Una llamada o mensaje de texto podrían cambiar tu día y hacerlo más feliz y pleno. Posibilidades de un viaje o salir de la ciudad con familia o amistades. Momento de que te decidas hacia donde te diriges y lo que buscas de la vida, tienes muchas metas y sueños, pero te gana la flojera y huevones y al final no haces ni maíz. Si tienes una relación y esta se ha tornado distinta, es momento de poner las cartas en la mesa y ver en qué errores han caído, la costumbre los está afectando mucho, cambien la rutina.

Escorpión

Mi querido escorpión, tú sabes que tienes el hocico bien suelto y que dañas a las personas sin darte cuenta, es momento de poner un alto a esa cuestión y de analizar y pensar bien las cosas antes de decirlas, a veces no te fijas en eso y sin darte cuenta, puedes provocar guerras y conflictos con las personas que más quieres, después pides perdón pero muchas veces es demasiado tarde. Vienen oportunidades para realizar viajes al extranjero, los cuales te van a dejar un gran sabor de boca, cuídalo con amores del pasado los cuales pudieran aparecer en cualquier momento. Ten cuidado con pagos y trámites podrías quedar mal. Si tu interés por esa persona que te mueve el tapete es bueno da el siguiente paso, sino te corresponde al menos no estarás ahí perdiendo el tiempo. Ten cuidado con la manera en que te expresas de familiares pues podrías cometer una indiscreción. Ya no te culpes de errores que no son tuyos, aprende a perdonarte y ver más por ti. Muchas veces te dejas caer o vencer bien fácilmente, no temas a enfrentar obstáculos y demostrarle al mundo de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Es momento de pensar un poquito más en ti antes de querer solucionarle la vida a las demás personas, debes de ponerte como prioridad en esta etapa de tu vida. Aprende a soltar todo ese dolor, y esa tristeza que viene cargando desde hace mucho tiempo y ábrete a nuevas posibilidades tanto en el amor como en los proyectos.

Libra

Mi querido libra, no es momento de perder el tiempo en tonterías sino de enfocarte en lo que realmente te deja algo importante en tu vida. Ten cuidado con amores del pasado los cuales podrían regresar en cualquier momento, hay oportunidades de qué esas relaciones sigan funcionando, sin embargo a la larga sólo será una pérdida del tiempo porque no llegarás a ningún lado. Convivencia familiar se aproxima y posibilidad de reencontrarte con una amistad que tienes mucho de no ver. Si sientes necesidad de buscar a quien se fue por su cuenta voltea a ver a tu alrededor y te darás cuenta que existen mejores opciones. A medida que pasen los días entenderás el porqué de muchas cosas de las cuales aún no le hayas razón. Empezarás a tratar a las personas como se merecen y a no dejarte manipular ni por ti mismo. Tu pasado es algo que te acompañará siempre, te cuesta mucho olvidar a personas con las que viviste momentos interesantes. Se viene una separación o un divorcio dentro de la familia el cual pudiera ocasionar ciertos problemas debido a dimes y diretes que surgirán entre la familia. Si estás pensando en emprender un negocio los tiempos son perfectos para llevarlos a cabo, pero deberas de tener cuidado en caso de tener socios porque puede haber traiciones y robos.

Virgo

Mi querido virgo, no es momento de pensar en el pasado es momento de soltar y dejar toda esa tristeza y de enfocarte en tu presente que es lo único que tienes, mucha suerte con juegos de azar con juegos de lotería, números en terminaciones 13, 24 y 35. Se viene una compra grande podría ser una casa un vehículo sólo debes de tener mucho cuidado con pagos en caso de qué sea crédito para evitar cuestiones con el buró. Si tienes pareja entrarán en conflicto a causa de celos y desconfianza. En cuestión de amor tienes posibilidades que mejore la relación con una persona con la que has tenido diferencias, puede ser tu pareja o una persona que te interesa mucho. Recibirás invitación a salir con amistades o una persona que conocerás por una red social en próximos días. Ten cuidado con negocios en estos días pues podrías ser víctima de un fraude. Inicias una etapa muy perra en la cual comenzarás a sanar heridas del pasado y ha ser más hijo e hija de la tostada, no te costará trabajo cambiar tu forma de ser y pensar pues en la sangre lo llevas. Debes aprender a confiar un poquito más sencillo en la capacidad que tienes para lograr las cosas. Te han hecho tanto daño en tu pasado, y te han quitado tu confianza en ti mismo que ahora cada que das un paso en tu vida o quieres hacer algo nuevo desconfías y dudas de tu capacidad.

Leo

Mi querido Leo, eres un ser fuerte y aguerrido que siempre lucha por lo que quiere desea y necesite en su vida, sin embargo, en este mes has estado un poco apagado o apagada al recordar a personas del pasado, pero también al sentirte traicionado traicionada por personas que simbolizan mucho en tu vida, no debes de permitir que nada altere tu paz y tu tranquilidad. Debes de darte cuenta que vienes sola a este mundo y que del mismo modo te vas a ir, lucha por tus ideales lucha por tus sueños y por tus metas, y no permitas que nadie te quite la felicidad y las ganas de vivir, tienes todo para ser feliz y tienes todo para lograr cada proyecto. Deja de pensar en el ayer y enfócate en tu presente. Hay oportunidad de recibir un dinero en próximas fechas puede venir de un pago que te deben o de algún préstamo que solicitaste. Deberás de aprovechar ese dinero para hacerlo crecer. Cuídate de dolores en las articulaciones, los cuales estarán a la orden del día, mereces darte cuenta que mereces lo mejor de la vida y que nadie puede bajarte del nivel al que perteneces el cual es muy alto . Eres fuerte y no te doblegas por cualquier situación sin embargo tu punto débil siempre será tu familia. Un familiar se va enfermar. No esperes nada de nadie y así te evitarás ponerte de mal humor al ver que no te cumplen con promesas. El amor solo cambia de cama así que deja de pensar que nadie nació para ti.

Cancer

Mi querido cáncer, muy pronto entras a tu ciclo de cumpleaños y este vendrá cargado de situaciones nuevas para ti entre ellas un cambio de 190°, un cambio total que te llevará por caminos más efectivos para el logro de tus sueños y de tus metas, no voltees a ver el pasado y si lo haces que seas para recordar lo que fuiste y lo que eres ahora, lo mucho que has crecido, es momento de emprender cambios en tu forma de ser, en tu sentido de humor, porque muchas veces eres algo pesado o pesada y sin darte cuenta lastimas a las personas que te rodean, hay oportunidad de realizar un viaje con la familia, con pareja o con amigos el cual te servirá para relajarte y para darte cuenta que la vida es ahora, no fue ayer ni es mañana. Una situación se presentará en estos días y te hará darte cuenta de muchas cosas que desconocías, no metas la mano al fuego por alguien que solo te ha dado dudas, mentiras y decepciones. Una vez que aprendas a superar tus miedos y traumas pasado sentirás el sabor de la victoria y tocarás la felicidad. Ponte las pilas en cuestión de proyectos pues muchas de tus ideas podrían ser robadas por personas a las que les has contado tus planes. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado.

Géminis

Mi querido Géminis, vienen días en los cuales podría sentirte un poquito melancólico debido a ciertos proyectos que no se te dieron, no pasa nada, las oportunidades se podrían volver a repetir en cualquier momento y deberás de saber aprovecharla solamente hay que tener paciencia y calma. Cuídate de accidentes automovilístico, los cuales estarán a la orden del día, trata de cargar siempre tu limón verde para prevenirlos. No te dejes llevar por la ira y el coraje, porque querrás cobrar venganza debido a una traición que tuviste por parte de tu pareja o de una amistad cercana, deja que la vida se haga cargo de ella, no es necesario ensuciarte las manos. Un nuevo amor se aproxima, llegará a tu vida en las próximas semanas, pon atención pues podrías confundirlo con amistad. No permitas que comentarios negativos te afecten, recuerda que si esas personas son perras tú eres perra y media. No pierdas esa oportunidad. Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas. Momentos de tristeza e incertidumbre podrían aparecer este fin de semana, no te deprimas por lo que no fue, levanta tu mirada y disfruta las oportunidades que la vida te ofrece.

Tauro

Mi querido Tauro, este fin de semana se presta perfecto para abrir tu corazón y expresar al ser amado tus sentimientos, si él te acepta que bueno y si no no seguirás perdiendo tu tiempo con una persona que no te quiere en tu vida. Debes de tener cuidado con lo que sale de tu boca sobre todo si son cuestiones negativas pues este fin de semana todo lo que estés decretando podría hacerse realidad sean cuestiones negativas o positivas. Hay que atender un poquito más tu salud y hacerte un chequeo médico general para evitar problemas en la sangre que se pudieran presentar en cualquier momento, días de cambios en los cuales debes tener bien presente que las oportunidades una sola vez en tu vida, si no las aprovechas al momento será complicado que regresen. En lo laboral se ve un escenario un poquito desagradable, debido a chismes, conflictos y problemas, tu no te metas donde no te llaman y haz tu trabajo de la mejor manera para evitar conflictos. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti. Vienen muchos cambios importantes en los cuales aprenderás a enviar al demonio a quienes no merecen seguir en tu vida. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la salida. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas. Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una noche de calentura.

Aries

Mi querido Aries, es el momento de aprender de los errores para no volver a cometerlos o tropezar con la misma piedra. Hay oportunidad de realizar un viaje el cual se llevará a cabo en el mes de julio y será con tu pareja en caso de tener, o con familia cercana, te la pasarás de lo mejor. Cuidado con tus gastos, porque podría estar gastando dinero que no tienes en cosas que no necesitas y después las deudas podría consumirte por completo. Se viene una guerra de declaraciones por parte de ciertos enemigos que sin darte cuenta han estado hablando mal de ti a tus espaldas, inclusive muchos de ellos pertenecen a tu propia familia. En caso de tener una relación, ten cuidado con traiciones e infidelidades las cuales estarán a la orden del día, ya te la hicieron en el pasado, podría volverse a repetir. En caso de estar soltero o soltera, la burra no era arisca la hicieron ese es el motivo por el cual te cuesta trabajo entablar una relación con una persona, a todo le pones un pero. Cambios importantes podrían ayudarte a cambiar esos defectos que tanto te molestan. Una situación se presentará en estos días y te ayudará a comprender el porqué de muchas cosas. Ten cuidado con la manera en que tratas a unas personas pues podrías meterte en problemas por andar de lengua suelta.