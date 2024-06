Los partidos de hoy en la Eurocopa 2024, viernes 21 de junio: horarios y dónde verlos

La Eurocopa 2024 sigue adelante y este viernes 21 de junio continuará la segunda jornada de la fase de grupos con tres emocionantes encuentros en Alemania. Aquí tienes toda la información sobre los partidos, sus horarios y dónde verlos. El plato fuerte: Países Bajos vs Francia.

Los partidos de hoy en la Eurocopa 2024

09:00 ET / 6:00 PT – Eslovaquia vs. Ucrania

12:00 ET / 9:00 PT – Polonia vs. Austria

15:00 ET / 12:00 PT – Países Bajos vs. Francia

¿Dónde ver los partidos de la Eurocopa en Estados Unidos?

En Estados Unidos, los partidos de la UEFA Eurocopa Alemania 2024 se transmitirán a través de FOX Sports y estarán disponibles en las plataformas de streaming Fubo TV y ViX.

Los partidos del sábado 22 de junio en la Eurocopa 2024

09:00 ET / 6:00 PT – Georgia vs. República Checa

– Georgia vs. República Checa 12:00 ET / 9:00 PT – Turquía vs. Portugal

– Turquía vs. Portugal 15:00 ET / 12:00 PT – Bélgica vs. Rumania

