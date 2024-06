Carolina Sandoval pone a temblar las redes con un vestido pegadito y de escote revelador

A solo unas semanas de haberse incorporado al elenco del programa “Siéntese quien pueda”, la conductora Carolina Sandoval ya ha acostumbrado a sus seguidores a recibir una que otra publicación en la que da una probadita a lo que pasa detrás de escena.

Una de sus más recientes hazañas se dio a través de su cuenta oficial de Instagram, donde no solo se dejó ver en compañía de sus compañeros conductores, también dio cátedra de estilo y sensualidad con un modelito de infarto.

La denominada “Venenosa” Sandoval apareció en un audiovisual grabado desde el foro de su programa enfundada en un ajustadísimo vestido color negro con falda de corte tulipán, escote revelador y unas hebillas en la parte de la cintura que acentuó su figura de reloj de arena.

Para acompañar el look, optó por unas zapatillas de plataforma con estampado animal print que estilizaron sus torneadas piernas. Además, lució su larga melena pelinegra en un recogido tipo cola de caballo y un maquillaje natural de sombras neutrales.

La actitud de Carolina Sandoval fue otro de los detalles que desató furor en la sección de comentarios bajo el post, pues aprovechó para lanzar un contundente mensaje a aquellos detractores que se han encargado de criticar su físico.

“¡Que horrible que esté tan bella el día de hoy! Yo no quería, yo no lo intenté, solo sucedió. Es que en estas curvas… de enfrente, de espalda, de lado y como me veas, no lo van a poder soportar”, se le escucha decir dentro del clip. “Me veo fabulosa, ¡dilo, dilo!”, exclamó.

Como resultado de su hazaña, la famosa recibió decenas de comentarios de cariño, como: “Ese vestido esta bello y te queda espectacular”, “Carolina, ¿cuándo vas a tener tu propio programa? Te lo mereces” y “Estás demasiado bella”, se lee en Instagram.

