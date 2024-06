Exponen alarmante aumento del odio en comunidades LGBTQ+ y Trans

El alarmante aumento de odio contra las comunidades LGBTQ+ y Trans fue expuesto durante un foro público realizado en la Biblioteca de San Fernando, y organizado por la Comisión de Relaciones Humanas del condado de Los Ángeles y el diario Sun Valley News.

“Todos esos servicios que ofrecen las autoridades suenan muy bonito, pero cuando se trata de un incidente o un crimen, los entrenamientos a los policías no funcionan. Así que queremos asegurarnos que realmente tengan un impacto para que a nuestra comunidad no se le vuelva a traumatizar o que su género no sea mal interpretado”, dijo Rita García de la Translatina@Coalition.

Puso como ejemplo a los clientes que han referido por accidentes o crímenes de odio cuando los han golpeado o arrojado algo.

“Cuando la policía no escucha crimen de odio, no documentan adecuadamente, solo toman cualquier palabra que colectan, y al tratar de buscar justicia no se sostiene en la corte porque el odio no está en el reporte”.

Rita García de la Translatina@Coalition habla en el Foro sobre el Odio en la Biblioteca de San Fernando, California. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Al mismo tiempo, la líder translatina, señaló que cuando refieren a alguien por un crimen de odio, en las policías les preguntan por su género y sus genitales.

Por tanto, recomendó a las fuerzas del orden unirse para ser más estratégicos en el entrenamiento supervisado e informar lo qué hacen, no lo que dicen que hacen.

“Un crimen de odio debería ser un delito en todas partes de California. Ojalá que continuemos integrándonos y aliándonos como sociedad”.

En el 2023 se reportaron entre 23 y 24 crímenes de odio relacionados con la orientación sexual en el condado de Los Ángeles contra 22 en el 2022; mientras que se registraron 16 incidentes de odio en el 2022 y diez en el 2023, de acuerdo al Departamento del Sheriff de Los Ángeles.

“No estamos reportando lo suficiente y los números están bajos. Así que animamos a las víctimas y a los testigos a llamar cuando experimenten un crimen y un incidente de odio para que podamos documentar, investigar y dar seguimiento”, dijo durante el foro, el sargento Keith Ho, enlace comunitario del Departamento del Sheriff de Los Ángeles con la comunidad LGBTQ+.

Expuso que en el Departamento del Sheriff están para ayudar a comprender el sistema del condado cuando la gente no saben por dónde empezar.

“Puedo facilitar la dirección hacia la estación correcta y entrenar para que puedan obtener la respuesta correcta con una llamada telefónica rápida y sencilla”.

Dijo que el Departamento del Sheriff de LA reportan los crímenes de odio al gobierno federal, pero no tienen la capacidad para tomar las decisiones de qué cargos aplicar.

“No tenemos la última palabra pero reportamos al gobierno federal como un crimen de odio y se incluye en nuestras estadísticas, sin importar si les dan cargos o no”.

El sargento del sheriff del condado de Los Ángeles, Keith Ho participó en el Foro sobre el Odio en San Fernando, California. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Kevin AL Pérez, presidente de Somos Familia Valle, dijo que debido a la violencia que ha enfrentado la comunidad LGBT no hay confianza con la policía, y en términos de reportar, la gente Queer y Trans algunas veces no tienen el tiempo ni la paciencia para denunciar los incidentes de odio que sufren y darles seguimiento.

“Es horrible, por qué alguien quiere experimentar todo eso, cuando apenas están tratando de ser aceptados por sus padres”.

Y aún más, cuando acuden al sistema, no son reconocidos ni tienen visibilidad, señaló.

“Así que estoy feliz de que tengamos estas conversaciones”, dijo; y recordó que su organización comenzó cuando no tenían nada.

“Comenzamos a organizarnos, a tener más visibilidad, a crear relaciones y a desarrollar eventos, y lo que pasó fue que empezamos a recibir odio”.

Como resultado, enfatizó que necesitan que sepan que son parte de la comunidad.

“Una cosa que escuchamos es que dicen que venimos para destruir las comunidades, pero nosotros fuimos a la escuela aquí, compramos aquí, y parte del trabajo de nuestra organización es cambiar esas ideas erróneas y crear conexiones locales en el Valle de San Fernando para cualquier tema LGBT”.

La doctora Mónica Lomelí de la Comisión de Relaciones Humanas del condado de Los Ángeles recordó que Los Angeles versus Hate es un sistema centrado en la comunidad, diseñado para apoyar a todos los residentes y comunidades que son blanco de actos de odio de toda clase.

“Es dirigida por la Comisión de Relaciones Humanas en asociación con los cinco distritos de la Junta de Supervisores para prevenir, responder, dar seguimiento, reportar y asegurarse que aquellos que son blanco del odio reciban todo el apoyo que necesitan”.

Indicó que las víctimas pueden optar por recibir servicios de seguimiento y de apoyo gratuitos en su comunidad y, a veces, en el idioma que hablan.

“Los informes son siempre confidenciales y pueden realizarse de forma anónima, marcando al 211 seguido por la opción cuatro; o también en línea en LA versus hate.org.

“Algunos de los servicios ofrecidos incluyen trabajar directamente con las víctimas que denuncian discriminación por prejuicios, odio, violencia e intimidación entre sus parejas”.

Al mismo tiempo apoyan a las víctimas individuales de prejuicios y a los adolescentes que desean presentar acciones de derechos civiles ante las agencias apropiadas, desde la primera entrevista con los investigadores hasta la mediación y el acuerdo.

Pero también vinculan a las víctimas del odio con los servicios legales, cuidado médico y los servicios de salud mental y, si corresponde los ponen en contacto con una organización comunitaria.

“También nos asociamos con escuelas para atender las tensiones intergrupales en los campus usando una gran variedad de estrategias”.

Sostuvo que la meta de LA vs Hate es inspirar a la gente a defenderse, crear conciencia de lo que es el odio y cómo grabarlo.

“Finalmente apoyamos a los individuos y a las comunidades a sanar del trauma”.