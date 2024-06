Guillermo Ochoa mandó un mensaje de apoyo a México previo al debut en la Copa América 2024

Guillermo “Memo” Ochoa demostró que aunque no está presente con la Selección de México en la Copa América Estados Unidos 2024 eso no quiere decir que no está pendiente de El Tri a quien este sábado le mandó un mensaje de apoyo horas antes de su estreno en el torneo ante Jamaica.

El experimentado guardameta, uno de los grandes ausentes en el combinado azteca en el certamen, utilizó sus redes sociales para mandarle buenas vibras al equipo dirigido por Jaime Lozano que se enfrenta ante los jamaicanos en el estadio NRG de Houston en la continuación del Grupo B.

“¡Llegó el día! Mucho éxito para la Selección de México, que sea un gran torneo”, publicó Guillermo “Memo” Ochoa en su cuenta personal de X, antes conocida como Twitter.

¡Llego el día! Mucho éxito @miseleccionmx

¡VAMOS MÉXICO!!! 🇲🇽 🫡 #JuntosYUnidos — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) June 22, 2024 El mensaje de apoyo de Guillermo “Memo” Ochoa para sus compañeros de la Selección de México horas antes de disputar su primer partido de la Copa América Estados Unidos 2024 ante Jamaica.

El mismo mensaje lo publicó en una historia en su cuenta personal de Instagram en donde el portero además etiquetó a los tres guardametas que estarán defendiendo a la selección mexicana en esta Copa América 2024 así como al preparador de arqueros de la selección, Alex Arredondo.

Se trata de Julio González, Raúl Rangel y Carlos Acevedo quien fue el último en sumarse después de entrar en lugar del lesionado Luis Ángel Malagón, quien sufrió una lesión muscular durante un entrenamiento previo al encuentro amistoso disputado ante la Selección de Uruguay.

La ausencia de “Memo” Ochoa en la Selección de México generó mucha polémica tomando en cuenta el rol de líder que tiene el portero. Sin embargo, en medio de un proceso de cambio generacional que lleva a cabo Jaime Lozano la figura del guardameta fue una de las área donde se aplicó para este torneo.

Guillermo Ochoa durante el partido de semifinal del Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf 2023-2024, entre la Selección de Panamá y la Selección de México, celebrado en el AT&T Stadium. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

Guillermo Ochoa, de 38 años, actualmente se encuentra sin equipo después de quedar en libertad tras su temporada con el Salernitana en la Serie A italiana donde el equipo terminó sellando su descenso. El experimentado guardameta ha sido vinculado con el San Diego FC pero todavía no se ha confirmado.

El experimentado guardameta espera poder volver a la selección nacional con miras a poder disputar la Copa del Mundo 2026 con lo que se convertiría en el primer jugador en la historia del torneo en disputar seis ediciones distintas.

Guillermo “Memo” Ochoa ha dicho presente en todas las ediciones desde Alemania 2006, es decir en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y más recientemente Qatar 2022.

Sigue leyendo:

– Claudio Suárez apuesta por Julio González y Santiago Giménez, para el debut de la Selección de México ante Jamaica en la Copa América Estados Unidos 2024

– Selección de Venezuela se quedó con una histórica remontada ante Ecuador en su estreno en la Copa América Estados Unidos 2024

– Copa América 2024: el entrenador que arbitró en el mismo torneo y otras 5 divertidas historias del máximo campeonato continental