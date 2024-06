Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de junio de 2024

Piscis

Este fin de semana cuídate de golpes y caídas que estarán a la orden del día, no confíes tanto en amistades porque viene la puñalada trasera. Hay un secreto que sale a la luz dentro de la familia. Es momento de poner un alto a esas personas que han estado hablando de ti, no necesitas hacer mucho solo dejar en claro quien eres y de que estás hecho. Hay oportunidad de realizar un viaje y de iniciar una relación con una persona con la que comenzaste ha salir hace poco.

Mucha suerte en juegos de azar y lotería, sobre todo números con terminación 12, 35 y 78. Un cambio drástico en tu economía te ayudará mucho a un negocio que has tenido en mente desde hace algún tiempo. Cuidado con mezclarte con amores prohibidos podrías pagar caro esas equivocaciones, no naciste para ser amante de nadie, date tu lugar. Aguas con pérdidas de objetos y accidentes estarán a la orden del día.

Ten mucho cuidado con hacer cambios que no son necesarios en tu vida pues podrías cometer grandes errores y perder tu camino y el piso, una amistad ha de llegar en estas fechas y te dará una gran lección, cuida lo que comes pues podrías enfermarte sobre todo con alimentos de la calle.

Acuario

No es tu culpa que las cosas no siempre salgan como planeas, recuerda que hay muchos factores que determinan el curso de las cosas, solo sigue intentando para poder lograr tus metas y proyectos. Es momento que inicies con ese proyecto que tanto has pensado, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no dejes pasar la oportunidad, te va llegar un dinero extra que deberás de invertir de la mejor manera para que puedas sacarle provecho. No te dejes llevar por chismes de vecindad los cuales estarán a la orden del día y podrían venir afectarte mucho. Hay oportunidad de realizar un viaje en próximas fechas y podría ser al extranjero.

Cuidado con negocios con otras personas en próximas fechas y que te no te saldrán como has querido o deseado, podrían venir perdidas de dinero si no ponen las cuentas en claro. Se visualizan buenos momentos para realizar trámites y todo lo que tenga que ver con firmas y arreglo de documentos.

Deja de mendigar atención con quien no debes, tu corazón cada día se hace más duro y con justa razón, ya no crees en promesas. Si tienes una relación debes tener cuidado en mentirle q tu pareja pues podrían cacharte en la mentira. Si tienes pareja un viaje o salida fuera de su rutina podría ser la clave para reforzar la relación.

Capricornio

Chismes familiares, empezará a planearse un viaje con amistades, debes cuidar tus dineros porque podría hacerte falta. Es momento que veas al mundo de otra manera, que seas más positivo en todo si realmente quieres acceder a cuestiones buenas. No te dejes llevar por chismes en la familia los cuales pudieran venir afectarte más de la cuenta. Hay oportunidad de realizar un cambio de casa o vehículo el cual te va beneficiar mucho. Cuidado con tu salud porque puede verse desmejorada de último momento debido a cuestiones de enfermedades inmunológicas.

Podrías recibir una sorpresa en el terreno financiero y la oportunidad de crecer económicamente pero deberás de ser muy inteligente para aprovechar las oportunidades y los dineros que estarán llegando. Amor de una noche en puerta que te va a dar hasta para llevar de lonche, disfruta que solo tienes una vida para ser feliz.

No te limites en las oportunidades que irán llegando y ve tras ellas antes que no vuelvan aparecer. En lo que respecta a la salud dolores musculares y algo de estrés por una situación que te trae con la cabeza loca. Ten fe en tus sueños que podrás realizarlos si así lo deseas, no finjas amor donde no lo hay.

Sagitario

Si tienes ya una relación se torna un escenario complicado debido a que miembros de la familia podrían incomodarlos al no estar de acuerdo con esa relación, ten cuidado con subidas de peso y cambios de humor repentinos. Hay días en que te sentirás triste porque hay sueños que nomás no se cumplen y concretan la pregunta es ¿qué estás haciendo para lograrlos? Debes ponerte las pilas y realizar cambios en tu vida que vayan enfocados en el cumplimiento de tus metas. No te dejes llevar por chismes de vecindad, atiende tu vida y dale carpetazo a tu pasado. Hay oportunidades buenas en el amor pero deberás de aprovecharlas al máximo porque posiblemente no regresen.

No temas a cambiar esos defectos que conoces y puedes corregir, eso sí, no lo hagas por nadie, algunas veces te sientes desesperado o desesperada al no lograr concretar con éxito una relación, que te valga riata todo, aprende a no necesitar de una pareja para ser feliz, sal, diviértete y se feliz con lo mucho o poco que tienes que nadie lo va a hacer por ti.

En la medida que aprendas a ver el mundo de manera positiva será como te vaya en tu perra vida, así que no te pierdas en tu camino y busca eso que te hace feliz y te hace sentir bien. Viene una reunión en familia o con amigos y posiblemente se acerque un enlace matrimonial de amistad. Cuidado con cambios en tu estado de ánimo los cuales estarán muy cambiantes y sin darte cuenta podrías desquitarte con quien no la debe.

Escorpión

Un evento social o salida con amistades se aproxima. Es momento de poner los pies en la tierra y no olvidarte de donde vienes para no perder el piso. Tu sentido de humor será la base para que concretes una relación en próximas fechas en caso de estar soltero o soltera, eso sí, debes de ser más exigente para que no te vuelvan a ver la cara como lo hicieron en tu pasado. Vienen días en los cuales andarás en un tono algo melancólico al recordar a personas del pasado, aprende a soltar y dejar ir y comenzar a pensar en esas personas que llenan tu vida de amor y armonía. Hay oportunidad de realizar un viaje y de hacerte un cambio de look que te va venir perfecto a tu vida pues te va dar esa seguridad que desde hace tiempo te hace mucha falta.

Si tienes ya pareja cambia la manera de actuar con él o ella, te has vuelto algo frío o has perdido un poco el encanto en la relación, hay que salir de la monotonía. Muchas posibilidades de conocer a una persona en estos días, te va a dejar algo asombrado pues es muy parecido a lo que has buscado en mucho tiempo.

Tu mayor virtud luchar por tus metas y sueños. Antes de ir a la cama tendrás sueños que te podrían avisar sobre ciertas cosas que están por ocurrir, cuidado con hablar de más.

Libra

Si tienes pareja ten cuidado con amistades pues le andan echando los perros. Podrías comenzar a desarrollar sentimientos por una persona que ya tiene una relación, ten cuidado no te metas en esas cosas que no son para ti. Hay días en que extrañarás a una persona de tu pasado que significó mucho pero con el paso del tiempo sabrás soltar. Cuídate de dolores musculares y caídas las cuales estarán a la orden del día. No te dejes llevar por chismes en la familia que pudieran venir afectarte demasiado. Cambio de casa o ciudad se ve en puerta y te va ir muy bien con dicho cambio. No confíes en personas que llegan a tu vida pues podrían meterte en problemas.

Tu problema es dar sin condición. Es probable que en este mes que viene te llegue un cambio en lo laboral el cual te va a beneficiar mucho económicamente, solo debes acomodar bien tus horarios para evitar quedar mal. Cuida tu salud, sobre todo problemas que tengan que ver con la vía respiratoria.

Tu fregado carácter no te ayuda en nada pues en unos días puedes ser el ser más bueno y noble que existe, pero en otro la riegas bien gacho pues ni tú te aguantas. Cree más en tus sueños, no te rebajes por nadie y aprende a ser un poco más duro tu corazón para que nadie pueda dañarte. Amistad termina relación.

Virgo

Ya dale vuelta a la hoja y comienza de ceros, quita de tu vida tanta cuestión tan equis que no te deja avanzar y te detiene en el cumplimiento de tus sueños y metas. Si tienes pareja la relación va a mejorar mucho no se compliquen la vida por situaciones tontas, lo mejor será siempre poner las cartas sobre la mesa. Hay oportunidad de cambios laborales solo se inteligente para no regarla. Una amistad se compromete y dentro de la familia se viene una separación o divorcio. Debes tener cuidado con amores de una noche los cuales te andarán rondando y podrían meterte en problemas. Cambios en tu economía que te van a beneficiar y un viaje sorpresa.

Una persona cercana a ti andará ladrando mucho sobre ti a tus propias amistades; que te valgan 3 hectáreas, recuerda que cada persona habla de lo que tiene en su corazón, tarde o temprano la vida te hará justicia.

Es posible que tu carácter esté cambiando en los últimos meses y cómo no, con los golpes que has llevado y las decepciones que te han marcado es normal que te cueste volver a creer y confiar en las personas. Es posible que una amistad se sienta ofendida por ciertos comentarios que dirás, recuerda que algunas veces tu sinceridad duele, pero quien te quiera a la buena tendrá que lidiar con eso.

Leo

El recurso económico será siempre importante para ti, pero necesitas cuidarlo mucho más antes que en el futuro sufras las consecuencias, es posible que te lleguen chismes que andan diciendo de ti, no permitas que ya esos comentarios te afecten. Eres el centro de atención donde sea que vas y siempre te gusta tener el control de todo y eso asusta a las personas y genera envidia, ten cuidado porque son darte cuenta podría venir la traición de una persona que significa mucho en tu vida. Cuida mucho tu alimentación pues dietas no confiables podrían bajar tus defensas. Infecciones de garganta en puerta. Hay oportunidad de realizar algún cambio en tu cuerpazo, podrías comenzar a pensar en cirugía plástica que te va beneficiar mucho.

Estás en tu ciclo muy perro pon mucha atención a las señales que recibirás en estos días pues serán indispensables para las elecciones que hagas en poco tiempo.

No desperdicies tu dinero en tonterías, aprovecha lo que tienes para invertir y obtener mejores ganancias pues te viene una racha muy buena en cuestión económica. Aprende a decir que no cuando realmente no quieres hacerlo o de lo contrario estarás estancado.

Cancer

Empezarás a planear un viaje que te va beneficiar mucho pues te ayudará a salir de la rutina y del estrés. Se le va a caer el teatrito a quien estaba jugando contigo, si estabas saliendo con alguien te darás cuenta que no es la persona correcta pues te darás cuenta de sus negras intenciones. En la cuestión de los dineros hay proyectos muy buenos que te van a ayudar a crecer entre ellos posibilidades de iniciar un buen negocio. No es momento de contar tus planes porque por esa razón es que no se consolidan, debes de poner atención en esas metas y centrarte en el cumplimiento de ellas sin que las personas que te rodean lo sepan.

Te viene dinero extra y oportunidad de pagar deudas que tenías pendientes. Un embarazo por parte de familiar o amistad se hará presente. Pon atención a tus sueños pues muchas respuestas las encontrarás justo ahí. Si tienes ya pareja cambia la manera de actuar con él o ella, te has vuelto algo frío.

Ten mucha paciencia con las personas pues andarás con poco humor y podrías despotricar en contra de personas que significan mucho para ti. Ten cuidado con noticias que tienen que ver con dineros porque te va a traer conflictos muy fuertes. Cambia tu manera de pensar y si ya tienes pareja cuida mucho la parte de la confianza pues por celos podrías cometer un grave error.

Géminis

Tu mayor tontería siempre será dejar pasar la vida sin disfrutar ni aprovechar oportunidades, has caído en la monotonía y eso podría causarte ciertos conflictos personales y existenciales. Se ven cuestiones de ansiedad y estrés, deberás de aprender a lidiar con esas cuestiones, quizás podrías llegar a necesitar terapia psicológica para poder superar ciertos acontecimientos del pasado que te dejaron muy marcada. No trates de querer ser fuerte ante el mundo cuando no lo eres, tu peor enemigo eres tú mismo pues sueles sabotearte en cada momento, si tú no crees en ti nadie lo hará. Eres una persona agradecida con quien ha estado a tu lado y la vida tarde o temprano comenzará a pagar con intereses lo que te debe. No permitas que amores del pasado regresen a tu vida pues solo te darán dolores de cabeza. Cuídate de traiciones y de amores de una noche.

Un familiar podría sufrir una recaída en estos días en cuestión de salud, deberán estar al pendiente de él para evitar problemas. Planearás un viaje y hay posibilidades de ligue con amistad, empezarán a desarrollar sentimientos entre ustedes. No te dejes llevar por chismes en la familia los cuales pudieran hacerte perder el control y cometer una indiscreción.

Ten mucho cuidado con noticias del pasado que podrían causarte conflictos muy fuertes y desestabilizarte demasiado. Subirás de peso en estos días y eso podría traerte consecuencias de salud en un futuro. La necesidad de crecer económicamente y como persona podría ponerte de malas al no ver claro el asunto, recuerda que quien no habla Dios no lo oye así que comienza a exigir lo que mereces y a luchar por una vida cómoda.

Tauro

Es momento que le des al ejercicio o hagas algo por cuidarte y verte mejor, recuerda que para todo hay tiempo y si tú no pones de tu parte será imposible que lo logres. No te dejes llevar por chismes en el amor porque después no sabrás cómo solucionarlos. Vienen días de cambios en los cuales tu economía comenzará a mejorar mucho pero deberás d exponer atención en que estás invirtiendo para que el dinero no se vaya de tus manos. Amores del pasado retornan pero si te atontas podrías volver a caer en lo que ya superaste. Viene pérdida de dinero así que ponte buza caperuza y deja de andar gastando dinero que no tienes en cuestiones que no necesitas. Hay oportunidad de realizar un viaje en el cual te va ir de lo mejor solo debes cuidar gastos y compañía.

Te vienen chismes por parte de familia, debes aprender a no contar tus planes o de lo contrario se te van a caer debido a la envidia de otras personas. Mujer de piel blanca te meterá en problemas y será en el área laboral donde se podría presentar el conflicto.

Amistad del pasado te reencuentra. Estarás algo decepcionado de varias personas que te rodean, algunas veces sueles defender mucho tus pensamientos y te vale si estás o no en lo cierto y eso suele causar conflictos. Es posible que una amistad sufra una decepción amorosa en estos días, aprende a mostrarle tu apoyo pues podría entrar en un ciclo muy depresivo. Te viene cama de placer y no será precisamente con tu pareja en caso de tener, ten cuidado porque te podrían agarrar en las andadas.

Aries

Una amistad andará hablando de ti a tus espaldas y amor del pasado podría volver a mover partes de tu corazón. Ten mucho cuidado con cambios físicos, sino cuidas tu alimentación el día de mañana será un problema. Estarás algo decepcionado de varias personas que te rodean, algunas veces sueles defender mucho tus pensamientos y te vale si estás o no en lo cierto y eso suele causar conflictos. Cuidado con cambios de última hora en la economía, cuida la cuestión de los dineros. Vienen días en los cuales estarás preocupado por el mañana y eso podría generarte estrés y preocupación, pon atención a ese detalle que se puede salir de control. Hay un compromiso en puerta de un familiar el cual se va casar y posiblemente no vas a ser requerida en la boda. Días de cambios en el amor, si tienes una relación cuidado porque podría haber infidelidades y secretos que saldrán a la luz en cualquier momento.

Espera un poco antes de tomar cualquier decisión, algunas veces actúas demasiado rápido y por consiguiente tomas decisiones erróneas. Al final ten presente que es tu vida y tú la vives como quieres.

Movimientos en tu economía y en tu estado de ánimo. Te viene un viaje muy perro en le cual conocerás una persona muy similar a ti en caso de estar soltero o soltera. Las llegadas de chismes de examigos a tus oídos podrían incomodarte y ponerte de malas, no lo tomes tan personal, que eso no te importe; al final volverán con la cola entre las patas a pedirte disculpas.