Travis Kelce baila ‘Love Story’ en Londres y fanáticas de Taylor Swift enloquecen

Travis Kelce no oculta lo que siente mientras está en ‘The Eras Tour’, el jugador de fútbol americano fue capturado por los fanáticos de Taylor Swift mientras cantaba y bailaba ‘Love Story’, una de las canciones más románticas de la estrella pop.

Swift inició sus presentaciones en Londres este viernes, 21 de junio, y terminará el 23. Posterior a eso, se tomará un descanso de unos días y retomará el 4 de julio.

En el video que se hizo viral en las redes sociales, Kelce está entonando la canción, pero se emociona en el verso más importante: “He knelt to the ground and pulled out a ring / And said, “Marry me, Juliet / You’ll never have to be alone”.

La traducción al español es la siguiente: “Se arrodilló en el suelo y sacó un anillo / y dijo: “Cásate conmigo, Julieta / Nunca tendrás que estar sola”.

Dicho video, reavivó -entre las fans de Swift- la posibilidad de que el jugador le pida la mano a la estrella.

Las fanáticas de la artista dejaron sus impresiones en las redes sociales y se leen publicaciones como:

“Probablemente, sea mi imaginación, pero…. Realmente parece que Travis muestra una pequeña y maliciosa sonrisa cuando canta sobre arrodillarse y sacar un anillo”

“Quiero decir, su sonrisa, la canción, toda la pandilla estando allí, todo lo que digo es que no sería un mal momento 😉”

Travis is cute dancing to love story but i’m LIVING for kylie kelce getting her life in the back 🤣 pic.twitter.com/MMf9Fx3g4r — ✩ CEL ✩ (@moonlithoax) June 21, 2024

Travis Kelce no viajó solo a Londres

En medio de las numerosas estrellas que asistieron al primer concierto en Londres, como Nicola Coughlan, de la serie ‘Los Bridgerton’, el príncipe William y sus hijos, estaba Travis Kelce con sus hermanos Jason y Kylie.

Dicha sorpresa generó un gran entusiasmo entre los swifties, conocidos por ser los fans de Taylor Swift, por lo que intuyen que el jugador está trabajando en una linda sorpresa para su actual novia.

Aunque los dos están viviendo un romance muy público, porque no se ocultan delante de las cámaras, no han hablado acerca de compromiso o matrimonio. Pero, una fuente de Page Six le afirmó que Kelce está esperando la fecha de su primer aniversario para pedirle a Swift que sea su esposa.

Kansas City y Taylor Swift se besan después de que los Chief’s ganaron el Super Bowl.

Crédito: AP Photo/Julio Cortez

“A Scott se le pidió su bendición y la dio de todo corazón, y Travis ha estado hablando con amigos sobre un anillo”, contó el testigo en el mes de diciembre de 2023.

De acuerdo a las declaraciones de la intérprete de ‘Cruel Summer’, su relación inició en el verano de 2023, es decir, aproximadamente en el mes de julio.

Sin embargo, se hizo público en el mes de septiembre cuando asistió por primera vez a un juego de los Chief’s de Kansas, equipo al que pertenece su novio.



Después de ese primer juego, Swift lo acompañó en otros doce juegos más y los dos se convirtieron en los protagonistas del Super Bowl, cuando se besaron para celebrar la victoria de los Chief’s.

Kelce también ha viajado para acompañar a su novia, ha visitado Sudamérica, Asia y Europa, mientras Swift continúa enfocada en la promoción de su más reciente álbum, ‘The Tortured Poets Department’, y su ‘The Eras Tour’.

Seguir leyendo: