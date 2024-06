Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de junio de 2024

Piscis

La vida ha sido buena contigo y sin embargo tu no la has sabido aprovechar por andar ocupándote de cuestiones que no te dejan nada de provecho. Deja de pensar en el pasado, vive tu presente que es lo único seguro que hoy en día tienes y no lo estás aprovechando. Es momento de hacer un cambio de look el cual te de esa seguridad que necesitas para sentirte cómodo contigo mismo, intenta hacer también una dieta o entrar al gym para motivarte en su totalidad. No hagas caso a chismes en lo laboral que estarán a la orden del día y podrían sacarte de tus casillas. Amistad del pasado retorna pero no será para nada nuevo.

Nuevos amores se avecinan y un encamamiento muy perro en el cual entenderás qué es lo que quieres, sin embargo debes de tener cuidado en no involucrar tu corazón con personas que solo te van a traer dolor y molestias a tu vida. Si permites una traición y la perdonas al poco tiempo deberás de prepárate para la otra, no te quejes pues tu así lo has querido, tu falta de amor propio te ha llevado a cometer estupideces necesitas ponerte ya las pilas y aprender amarte y quererte.

Vienen días de cambios en los cuales tu economía comenzará a mejorar poco a poco pero deberás de tener paciencia y saber en qué invertir. Cuídate de gastritis y colitis, amistad te necesitará más que nunca pero deberás tratar ese asunto con pinzas para no salir afectada.

Acuario

No te dejes manipular por el ser amado en caso de tener pareja o una relación sentimental, te atontas demasiado y el amor te hace hacer cosas fuera de lugar que después te arrepientes. Cuídate mucho de caídas o accidentes pues estarán a la orden del día y podrías ir a parar a la clínica. No des nada por hecho y aprende a lidiar con tus cambios repentinos de humor o terminarás haciéndote daño tu mismo, andarás insoportable en próximas fechas. Es importante que te dejes de complicaciones, de ser tan exigente y de seguir pensando que el mundo gira a tu alrededor o de lo contrario podrías darte golpes con la cruda realidad. Oportunidad de viaje y de comenzar una relación con una persona que conocerás en próximas fechas. Ten cuidado con préstanos, no prestes dinero o de lo contrario podrías perder cantidades fuertes que ya no regresarán a ti.

Mucho cierre de ciclos y cambios de planes, en lo laboral una oportunidad llegará pero trata de no meterte en problemas en el trabajo y solo dedicarte a lo tuyo de la mejor manera, te tomarán en cuenta para nuevo puesto. Es momento de cuidar tu entorno y de no contaminarte con personas que pueden constituir una piedra en tu camino. Comienza a pensar qué estás haciendo para conseguir lo que quieres y comienza a trabajar en eso que te va traer grandes cosas. Ya ni sientes el golpe, algunas veces te cuesta trabajo creer en tus sentimientos pues te ha ido tan mal que piensas que todas las personas son iguales.

Aprende a iniciar de cero, a darte tu lugar a creer y confiar en ti y arriesgarte en todo, recuerda que la vida es solo una y no tiene retorno, aprovecha cada oportunidad que llega tanto en el amor como en lo económico. Cuida tu salud más que nunca porque es lo que te dará la estabilidad que pudieras necesitas en el área laboral.

Capricornio

Ya no es momento de mirar al pasado y si lo haces que sea para ver tu crecimiento. Debes tener cuidado con problemas en relaciones d e pareja los cuales estarán a la orden del día y pudieran venir afectarte demasiado. Hay personas que no han logrado lo que tú y principalmente esas personas son las que te tirarán piedras y tratan de tumbarte en tu camino, si te detienes a responderles o arrojarles piedras perderás tiempo que puedes aprovechar para llegar a tu meta. Es momento de comenzar a pensar en tu presente y comenzar a trabajar en ello para tener esa estabilidad que necesitas en tu vida. Ten cuidado con amores de una noche y con encamarte con personas prohibidas porque podría ocasionarte un problema que se va a salir de control en el área de la familia.

Te has envuelto con personas que solo te arrastran a depresiones y malos pensamientos, deja de quejarte tanto y pon las manos a las obra, ten presente que lo único que cae del cielo es la lluvia así que si algo no lo tienes es porque no lo quieres, ve tras eso que necesitas y te mueve. El amor no se acaba, solo cambia de aparador, así que deja de pensar que jamás tendrás a la persona de tus sueños en tu vida y ve depilándote el asunto que llegará cuando menos lo esperes.

Deja de comer tanto y haz más ejercicio, estas en etapa en la cual podrías subir un poco de peso y terminar con depresiones tontas. Cambios de actitud y oportunidad de viaje. Deja de creer en chismes sino lo ven tus ojos no existe.

Sagitario

Si quieres algo estable en una relación ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor y trata de llevarte las cosas con más calma y tranquilidad. A veces eres demasiado exigente en cuestiones del amor, y cuando has tenido la oportunidad de tener algo sano, sales, corriendo, asustada, eso se debe a cuestiones del pasado que no ha logrado sanar y que no te permiten tener una relación estable en estos momentos de tu vida. Vienen días de cambios en los cuales mejorarán mucho tu sentido del humor, pero deberás de meditar sobre qué es lo que deseas hacer en los próximos meses del año para que no sigas perdiendo el tiempo.

Si tienes pareja vienen celos y separación momentánea, déjate de tonterías y de juegos de niños, debes de buscar la estabilidad con tu pareja. Deja de confiar en quien no confía en ti, deja de creer en amores del pasado y quítate todo ese peso de tus hombros que no te permite avanzar o seguir tu vida. Un embarazo se presenta en el próximo mes en familiar y los llenará de felicidad. Te llegarán chismes y vienen de familia por tal razón serán más dolorosos porque de ellos no lo esperabas. Que ya no te importe lo que piensen de ti pues la gente nunca estará contenta. Momentos de nuevos amores y de soltar eso que te hace daño y no te ha dejado seguir en tu vida.

No te quejes tanto si algo no te sale como esperas, recuerda que tienes que volver a intentarlo las veces que sea necesario. Algunas veces te pones triste al recordar lo que pudo ser con esa persona que amas en silencio sin embargo las cosas siempre tienen un por qué y al final te dejan una gran lección.

Escorpión

Cuídate de una persona de piel clara, no tiene buenas intenciones y va a andar hablando madre y media sobre ti, que no te afecten sus comentarios. Viene posibilidades de realizar un cambio en tu vida el cual te va a beneficiar mucho, dale pa delante, posiblemente sea un cambio laboral o cambio de ciudad. No te preocupes por quien te fregó la existencia en tu pasado pues el karma y la misma vida se encargarán de hacer justicia y poner las cosas en su lugar, tu solo espera y el tiempo te mostrará con hechos lo que por tu propia mano querrás hacer. Debes tener mucho cuidado en que gastas tu dinero porque sin darte cuenta podrías hacer una mala inversión con personas que te quiere ver la cara. Vienen días en los cuales estarás algo melancólico, ni tú entenderás qué es lo que te pasa, simplemente te sentirás estancado y sin ganas de continuar.

En el amor es importante que te lleves las cosas con calma y no apresures nada o de lo contrario podrías cometer graves errores pues eso no va terminar bien. En tu trabajo se visualiza estabilidad, se aproxima la llegada de una noticia que sucederá a más tardar para el mes de julio.

Hay cambios en los planetas que te beneficiarán mucho, pero a la vez andarás en un tono muy intenso y también con arta calor, pues tus deseos íntimos estarán muy despiertos y eso podría ocasionar que termines enredándote con tu pasado y al final seguirás repitiendo los mismos patrones de siempre. Cuidado con tu lengua que la traerás muy suelta y podrías dañar a miembros de tu familia.

Libra

Cambios de última hora y posibilidad de un viaje que te dejará grandes satisfacciones que debes aprovechar de la mejor forma para salir de la rutina y distraerte, va ser con tu familia o con amistades cercanas. Mucho cuidado con una noticia que llegará de tierras lejanas y que será totalmente falsa, no hagas caso a chismes que pudieran venir a perjudicarte más de la cuenta. Cambios de ultima hora en materia del amor que podrían quitarte el sueño, si tu corazón tiene duda no des pasos de los cuales más adelante te podrías arrepentir. Cuida tu sentido de humor pues podrías amargarte por comentarios y cosas que verán tus ojos en estos días. Viene oportunidades importantes en cuestión de sociedades y de firmas de documentos, los cuales te van a salir a pedir de boca y te beneficiarán en el área económica.

Entrarás en un ciclo muy bueno con toda la actitud, recuerda que iniciarás una semana muy perra en la cual vienen grandes cambios, no desconfíes de tu capacidad de cumplir tus sueños y metas. Disfruta más tu vida y no te estreses por cuestiones que no valen ya la pena. Vida solo tienes una aprende aprovecharla y dejar de perder el tiempo.

No permitas que nadie robe lo mejor que tienes que es tu tiempo, recuerda brindárselo solo a quien en verdad lo merece. Una persona de tu pasado retorna en próximas fechas o tendrás noticias de él o ella, que ya no te quite el sueño, aprende a disfrutar más lo que estás viviendo. Es momento de sacar de tu vida personas falsas que no aportan nada y que solo te ocasionan dolores de cabeza.

Virgo

Un viaje familiar podría mejorar mucho la relación entre ustedes y podría venir aclarar ciertas cosas que como familia no han podido solucionar. Vienen días cargados de cosas positivas, muchos planes se concretan y en lo laboral se ve un excelente plano. Hay días en los cuales no encuentras tu camino o no sabes hacia dónde dirigirte, busca lo que tu corazón te indique y eso que te hace feliz, es momento de pensar un poco más en ti antes que en las demás personas. Hay cambios muy buenos que te van a ayudar a mejorar tu economía y tienen que ver con el área de los dineros. No te dejes llevar por chismes ni te metas en asuntos que no te corresponden y que al final solo te van ocia bar más problemas. Se viene una separación importante debido a infidelidades y accidente en una de tus amistades. Trata de no pensar tanto en tu pasado y de cerrar ya ese tema que no te lleva a ningún sitio.

Cambios laborales se vienen pronto, puede ser mejora en un puesto o puede ser algún cambio de horario que te va a beneficiar mucho y te va a dar más tranquilidad. Estas por entrar en un ciclo bastante bueno lleno de cambios en el cual difícilmente te volverán a ver la cara, es tu momento de ser quien quieres ser y de lograr cada una de tus metas y tus objetivos, ya dolió mucho los golpes que la vida te ha dado es momento de disfrutar y gozar.

Es probable que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, la soledad siempre ha sido tu peor enemiga, pero en los últimos meses has aprendido a convivir con ella, últimamente se te resbalan las habladurías y malos comentarios hacia tu persona sigue así y dentro de poco lograrás que nada te afecte.

Leo

Si tienes una relación esta se va a fortalecer y va a traer consigo embarazo o un ambiente lleno de armonía, se feliz y disfruta lo que la vida pone en tu camino. Mucha suerte en juegos de azar pero cuida lo que pudieras ganar o inviértelo porque así como llega se podría ir de tus manos. Mucho cuidado con accidentes en carretera pues estarán a la orden del día, sino hay necesidad de viajar no lo hagas para evitar complicaciones. Si estas soltero o soltera ten en cuenta que en el amor hay que aprender que hay prioridades en tu vida y en este momento esa prioridad deberá de ser tu crecimiento profesional y económico y no el de tener a tu lado una pareja. No te dejes llevar por lo que la gente diga, centra tu tiempo y energía en lo que en realidad importa y vale la pena no en lo que la gente piense o diga de ti.

Es momento de que se te quite lo tonto y de que comiences a invertir en algo que realmente te deje buen dinero para que no sigas gastando sin recuperar nada. En los negocios muchas mejoras y la posibilidad de una buena venta. Dinero que te debían regresa. Familiar se enferma, nada de gravedad pero deberás de estar atento a cualquier situación. Es momento de confiar en ti y de ver un poco más por tu imagen porque últimamente la has descuidado demasiado.

No temas más a cambios y date la oportunidad de aceptarlos pues solo así podrás obtener mejores resultados en todo lo que hagas en tu vida. Si quieres mejorar los ingresos hay posibilidades, pero no esperes que el dinero caiga del cielo, dos oportunidades de trabajo te esperan, pero necesitas poner de tu parte pa que la mejor de ellas se consolide.

Cancer

No seas tan celoso o celosa que te haya ido mal en el pasado no significa que volverá a pasar, déjate llevar y que la vida te sorprenda, si tienes pareja, deja de andar cuidando dónde está o donde se mete al final y al cabo la verdad siempre sale a la luz sin necesidad de estar buscando. Hay muchas oportunidades de realizar un viaje y recontarte con familia o personas que son muy importantes en tu vida y que tienen mucho tiempo de no ver. Malas caras en trabajo o con vecinos te podrían poner de mal humor, canaliza tu energía en cosas que realmente Sena importante su te dejen algo de provecho. No trates de cambiar la forma de pensar de otras personas pues cada persona actúa distinta y ve las cosas de manera diferente a ti, el tratar de hacerlo podría traerte problemas con amistades o un familiar.

No hagas caso a chismes de gente tonta que buscará dañarte o hacerte sentir miserable, sabes bien que tu carácter no ayuda, pero gracias a que no tienes pelos en la lengua es que has logrado todo lo que te has propuesto. Te viene una reunión con amistades o con familia, te la pasarás de lo mejor, solo evita tomar demasiado alcohol porque podría abrirse el hocico que tienes de verdulera y ocasionar problemas y discusiones al recordar eventos del pasado. Vienen momentos muy buenos llenos de cambios los cuales te van a traer el cierre de un negocio y la oportunidad de un viaje al extranjero.

Perdidas de objetos se visualizan y la llegada de una nueva amistad con quien pasarás momentos muy buenos. Ten cuidado con caídas y golpes que podían llevarte al hospital y no pasarla nada bien. Podrías estar pensando en la idea de hacer algún curso o regresar a estudiar algo que quedó pendiente, recuerda que solo tienes esta vida para lograrlo.

Géminis

Cuidado con golpes y caídas que estarán a la orden del día, se te da mucho el partirte la madre. No te culpes por errores que ya pasaron, ponte las pilas en tus deseos y ganas de ser alguien porque la edad no perdona. Ten cuidado con infidelidades porque podrías cometer un error y fallarle a la persona que siempre estaba a tu lado simplemente por la calentura. Ya no trates de fingir o aparentar algo que no sientes, si tienes una relación y ya no te llena no tienes por qué seguir ahí para complacer a tu pareja, cierra ese ciclo y continúa con lo que sigue. No es momento de perder el tiempo en cuestiones tontas que no te deja nada de provecho, es momento de reinventarte e ir por eso que te hace feliz y que llena tu vida de armonía. Podrías comenzar a sentir atracción por una amistad tuya cercana. Ten mucho cuidado y no involucres tus sentimientos, y menos si no ves entrada por parte de él o ella.

Si tienes pareja y tienes dudas sobre el amor de tu pareja, investiga un poco más en sus pertenecías y podrías aclarar ciertas dudas que tienes sobre su fidelidad. Mucha suerte en juegos de azar y una posibilidad muy buena para cerrar un negocio. Días de reflexionar y comenzar a mandar al chorizo a esas personas que solo dañan tu entorno o autoestima. Se viene una separación o un divorcio dentro de la familia, el cual vocacionar muchos problemas. Vas a arreglar documentos que tenías pendiente. Desde hace tiempo estás en la mejor etapa para hacerlo.

Tauro

Hay momentos en que te desespera la tranquilidad de otras personas, no te metas en camisa de once varas, atiende tus cosas y deja que las otras personas se las arreglen como les de su gana. Es momento de poner tus sentimientos sobre la mesa para que no te sigas confundiendo, saber hacia dónde vas para que no te pierdas en tu camino. Vienen días cargados de estrés porque se podría acumular trabajo o vas a traer muchas cosas en tu cabeza que no te van a dar tranquilidad, llévate las cosas con calma, todo va a comenzar a fluir poco a poco sin descuidar la parte más importante que eres tú. Se pudiera presentar problemas de ansiedad y de estrés en cualquier momento debido a una situación que te preocupa mucho y que no has podido solventar. Ponte a trabajar en eso ya no le des vuelta al asunto. Si estás pensando en realizar un viaje para finales de año deberás hacer planes desde ahora para que nada se salga de control y todo te salga a pedir de boca.

No esperes nada más de esa persona que te gusta o te mueve el tapete, esa persona tiene otros intereses y entre ellos no estás tú, es muy de prender varios boilers y no meterse a bañar. Cuídate de noticias o chismes que llegarán a tus oídos sobre todo de tu familia pues podrían ponerte muy de malas, deja que el mundo ruede y tu sigue con tus planes sin mirar atrás porque solo es pérdida de tiempo.

Tu familia deberá de ser lo más importante en esta etapa de tu vida, disfrútala lo más que puedas pues el día de mañana podrías lamentarte de no hacerlo. No te lamentes por lo que no tienes o te cuesta tener, si te aplicas se materializará a mediados del mes de julio.

Aries

Un negocio que traías en mente comenzará a tomar forma y vendrá cargado de una economía bastante sólida que deberás de aprovechar y sacarle jugo. Ten cuidado con tus alimentos pues le has echado mucho a la piñata y podrías sufrir de serias infecciones o malestares intestinales. Tu problema es el miedo a quedarte solo o sola o que te vuelvan a fallar como ya lo hicieron en tu pasado. Planes de un viaje en el cual el placer será el motivo principal. No permitas que nadie te robe tu felicidad, comienza a trabajar en ella y esfuérzate cada día un poquito más en lograr esos planes y proyectos que te propusiste al iniciar el año. Vienen días en los cuales te sentirás algo cansado, cansada y no querrás continuar, necesitarás tomarte un día y cargarte de energía y comenzar a pensar en tu misión en en este mundo, si estás aquí es por algo, inténtalo y busca eso que te dé felicidad.

Cuidado con tu alimentación pues pudieras comenzar a presentar problemas de gastritis o colitis por irritantes o harinas. Cambios de humor inesperados que podrían dañar a tu familia, déjate ya de esas fregaderas que ahorita el horno no está pa bollos. No tengas miedo de expresar tus sentimientos, el día de mañana podría ser tarde para hacerlo, hazlo cuando lo sientas. Es importante que no te dejes manipular en el área laboral pues eso podría venir a ocasionarte problemas que después no sabrás controlar.

No es momento de vivir en el piso sino de levantarte con toda la fuerza para ir por el mundo y demostrar quien eres y de lo que ya este hecho. Toma en cuenta los consejos de la familia y no manipules a tu pareja en caso de tener una. Cambio de planes de última hora.