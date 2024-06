Otra muerte misteriosa en la cárcel de Lancaster

Muchas dudas y pocas respuestas hay en la misteriosa muerte de Eugene Youngblood, un hombre afroamericano de 42 años que falleció bajo custodia del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles en la Estación Lancaster.

Una presunta muerte por sobredosis de drogas no explica por qué Eugene tenía un ojo amoratado y fractura de la nariz, como tampoco la razón por la cual no notificaron a una de sus sobrinas que su tío había muerto cuando estuvo en la línea telefónica con algún alguacil que le había indicado que el hombre afroamericano iba a ser liberado.

Aproximadamente a las 5:45 de la tarde del 5 de junio, Youngblood fue fichado en la cárcel de Lancaster, e ingresado a una celda. A eso de las 9:30 p.m., enfrentaba un cargo menor por presunto intento de venta de narcóticos en la calle.

“¡Sí! ¡Ellos lo asesinaron!”, dijo Gina Youngblood, hermana de Eugene, durante una rueda de prensa en las oficinas del abogado Bradge Gage, en Woodland Hills.

Eugene Youngblood, víctima en la cárcel de Lancaster. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Eugene se encontraba entre un grupo de personas que fueron abordadas por agentes del alguacil, cerca de la intersección de la calle 10 West y la Avenida I. Aparentemente iba por un café cuando ocurrió una discusión con los alguaciles.

“Quiero saber qué pasó, por qué murió, por qué no volvió con vida y por qué cuando estaba hablando por teléfono con ellos no me avisaron que estaba muerto”, se preguntó Vanessa Larry, sobrina de Eugene. “Simplemente nos mintieron; nos dijeron que lo iban a liberar y que yo no tenía por qué ir [a la Estación del Sheriff]”.

Un día después, la familia fue notificada que Eugene Youngblood estaba muerto.

El joven Youngblood es la decimocuarta víctima que pierde la vida bajo custodia en cárceles del condado de Los Ángeles, en 2024. En marzo apareció muerto en extrañas circunstancias el latino Francisco Núñez, también en Lancaster.

En el caso de Eugene, sus familiares también cuestionan la probable falsificación de su firma en el reporte oficial 02271340 de su fichaje y reporte de propiedades que tenía, antes de ser encarcelado.

El documento, elaborado por el oficial Zimmer señala que Eugene reportó traer consigo $1.90.

Su sobrina afirmó que, cuando él salió de casa tenía $500.00. También portaba una cadena de oro, y su celular desapareció.

Ni el dinero, ni la cadena de oro ni el celular fue devuelto a la familia.

Dos dosis de Narcan

Eugene Youngblood fue pronunciado muerto a las 9:32 de la noche del 5 de junio.

Según le informaron a Vanessa Larry, en la cárcel le administraron dos dosis de Narcan a su tío.

“Yo pregunté ¿Por qué? Y ellos dijeron “solamente en caso de que él haya tomado algo”.

Narcan es un medicamento que puede salvar a alguien de una sobredosis de heroína, fentanilo o medicamentos opioides recetados.

¿Por qué lo hicieron? Ni siquiera saben si estaba bajo la influencia o alguna droga, o si tomó alguna sustancia”, dijo la afligida mujer. “Ellos nunca me dieron ninguna razón”.

Larry asegura que su tío no sufría de problemas médicos.

Videos y reclamo

Brad Gage, abogado de la familia Youngblood entregó a La Opinión una copia del requerimiento legal de videos a la Estación Lancaster del LASD, que muestren los lugares donde estuvo Eugene Wesley Youngblood desde las 5:30 de la tarde del 5 de junio hasta las 10:30 p.m.

La petición incluye imágenes de los momentos cuando fue fichado y transportado a la cárcel, la investigación efectuada al interior de la cárcel por detectives de homicidios, de la oficina correccional de custodia, además imágenes de video de las cámaras corporales de los agentes que tuvieron contacto con el occiso.

El abogado también envió un reclamo gubernamental a la oficial ejecutiva de la Junta de Supervisores de Los Ángeles, como antesala de una demanda por presunta violación de los derechos civiles de Eugene Youngblood en las que se incluyen reclamos por negligencia y mala práctica médica.

“Nos han informado que Eugene nunca fue llevado al hospital”, expresó el abogado. “Las cárceles tienen la obligación de proteger a los reclusos y de brindar atención médica cuando una instalación penitenciaria, en este caso Lancaster, es deliberadamente indiferente a la salud y el bienestar de las personas bajo su cuidado”.

“Eso es una violación de los derechos civiles y crea un gran daño y devastación para una familia”, expresa.

La querella incluye perjuicio a la Ley Ralph (Ralph Act), que proporciona remedios civiles para personas que han sido objeto de actos de violencia o amenazas de violencia; perjuicio de la Ley Bane (Bane Act).

También conocida como Ley de Derechos Civiles Tom Bane, es un código civil de la ley de California que prohíbe a las personas interferir con los derechos constitucionales de una persona mediante la fuerza o la amenaza de violencia, además de “indiferencia deliberada” en la violación de los derechos civiles de Eugene Youngblood, y muerte errónea.

Autopsia independiente

El abogado Gage dio a conocer que él y la familia de Eugene Youngblood están listos para solicitar una segunda autopsia, independientemente del resultado “oficial” del médico forense del condado de Los Ángeles, la cual sería financiada por la Fundación Kaepernick.

Colin Kaepernick fue un jugador de futbol americano de los 49ers de San Francisco, que ahora es un activista y defiende los derechos civiles.

“Este caso [de Eugene Youngblood] puede ser muy grande, porque tienen que explicar para satisfacción de todos qué pasó y por qué murió”, indicó. “Es bastante misterioso. Es muy preocupante y si en una sociedad queremos valorar la vida de todos, no hay una situación donde la ley diga que, si eres de una determinada zona o si tenías alguna historia en el pasado, te puedan tratar como a un ciudadano de segunda clase”.

“Todos somos iguales, detrás de la piel hay una persona con sentimientos, que se preocupa por su bienestar y el de sus familias”, manifestó el abogado. “Cuando alguien es asesinado innecesariamente, tenemos que analizar eso y si son las fuerzas del orden las que están abusando del poder”.

“Al matar sin justificación, tienen que rendir cuentas…, porque hoy fue el señor Youngblood. mañana podría ser tu hermano, tu hermana, tu hijo o tu padre. Y es por eso por lo que esto es tan importante proteger a la sociedad”, concluyó.

Respuesta del Sheriff

Sin hacer mención del por qué, Eugene Youngblood no fue llevado a un hospital, ni por qué en su rostro había un ojo amoratado y la nariz fracturada, las autoridades del LASD, respondieron: “El Departamento no ha recibido oficialmente este reclamo, pero toma en serio cada muerte bajo custodia y se esfuerza por hacer todos los esfuerzos posibles para prevenir muertes similares en el futuro”.

En el comunicado, la oficina del alguacil añadió: “El Departamento investiga exhaustivamente cada muerte bajo custodia por cuestiones de políticas y procedimientos y evaluación de la atención”, añade. “Se alienta a los órganos de supervisión del Departamento a participar en el proceso de revisión y estar presentes para discutir acciones correctivas o preventivas. Cuando hay evidencia de que no se siguieron las políticas y procedimientos del Departamento, se toman las medidas administrativas apropiadas y se responsabiliza al personal”.

La información agrega que: “El 5 de junio de 2024, los investigadores de homicidios acudieron a la comisaría del sheriff de Lancaster con respecto a la muerte del recluso Eugene Wesley Youngblood. El recluso Youngblood fue arrestado por agentes de la estación de Lancaster el 5 de junio de 2024 por posesión de narcóticos para su venta”.

“Los investigadores descubrieron que el recluso Youngblood fue encontrado inconsciente en una litera dentro de la cárcel de la estación por un agente que realizaba un control de seguridad de rutina. Los agentes brindaron asistencia médica y administraron dos dosis de Narcan hasta que llegaron los miembros del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles”.

“El recluso Youngblood fue declarado muerto en el lugar. La causa de la muerte del recluso Youngblood será determinada por el Departamento de Médico Forense del Condado de Los Ángeles.

La autopsia está pendiente. Hasta la fecha, los investigadores no han encontrado evidencia de uso de fuerza durante el arresto del recluso Youngblood, ni durante su encarcelamiento en la cárcel de Estación de Lancaster. Los investigadores no encontraron signos de trauma en el recluso Youngblood”.