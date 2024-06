CMB acepta petición de Devin Haney y es nombrado campeón en receso

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) aceptó por unanimidad la petición de Devin Haney de nombrarlo campeón en receso de las 140 libras tras anunciar que se tomará un tiempo alejado del cuadrilátero para descansar.

En el comunicado publicado por el organismo también anunció que Alberto Puello fue elevado a campeón absoluto del peso superligero y deberá comenzar las negociaciones para la defensa obligatoria con el retador Sandor Martin.

“El campeón mundial superligero del CMB, Devin Haney, solicitó ser colocado en el estado de campeón en receso. La Junta de Gobierno del CMB aceptó por unanimidad la solicitud de Haney y lo declaró campeón mundial en receso”, dicta.

Alberto Puello es ahora el campeón absoluto de las 140 libras del CMB. Crédito: John Locher | AP

“Paralelamente, la Junta de Gobierno del CMB declaró al actual campeón mundial interino Alberto Puello, como campeón mundial superligero del CMB. De conformidad con sus Reglas y Reglamentos, el CMB ordenará el período de libres negociaciones para la defensa obligatoria del título del campeón Puello contra el retador número uno y contendiente obligatorio, Sandor Martín”, agrega.

Devin Haney dio a conocer su decisión de tomar un descanso luego que Top Rank ganara la puja con una baja oferta de $2,42 millones de dólares por la defensa de su título de 140 libras con su retador obligatorio Martín, ya que Matchroom Boxing no participó.

“Voy a tomarme un tiempo, gastar algo de mi dinero, viajar por el mundo y volveré en dos años (al final solo fue un año) después de la suspensión de Ryan (García) y podremos pelear de nuevo”, escribió en su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter).

Después de su pelea con Ryan García, donde fue dominado y derribado tres veces, Haney perdió el invicto y su imagen se vio afectada. Tras la suspensión por un año por dopaje de King Ry y el cambio del resultado a un No Contest por la Comisión Atlética del Estado de Nueva York, The Dream recuperó su récord, pero no la reputación como boxeador que tenía antes.

Ryan García obtuvo la victoria más importante de su carrera ante Devin Haney, pero la perdió tras su positivo por PED. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Por ello, el estadounidense anunció que tomará acciones legales contra el californiano por como afectó su valor en el mercado la pelea que ambos protagonizaron en abril y esto se pudo notar en la oferta baja que recibió en la subasta para la defensa de su título contra Sandor Martín.

Devin Haney, de 24 años, perdió su invicto ante Ryan García en su segunda actuación en la división, pero tras el dopaje del californiano la pelea quedó sin decisión. El estadounidense posee récord de 31 victorias, 15 de ellas por nocaut, y un no contest.

