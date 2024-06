Delantero estrella del Pachuca, Salomón Rondón, dio detalles fuertes sobre su salida de River Plate

Salomón Rondón tuvo un paso por el fútbol argentino que tuvo punto y final mucho más temprano de lo que se esperaba. Luego de que el entrenador y ex compañero del delantero venezolano en el Málaga de España, Martín Demichelis, lo convenciera de defender los colores de River Plate, Rondón desembarcó en el balón pie argentino con todos sus pergaminos y reputación, luego de una gran trayectoria en el Viejo Continente, donde tuvo paso por la Premier League de Inglaterra y LaLiga en España.

En lo que fue la previa de la selección nacional de Venezuela en la Copa América, duelo que terminó en favor de los guerreros Vinotinto con marcador de 2 goles por 1 ante Ecuador en la ciudad de San Francisco, el experimentado delantero fue titular y otorgó una asistencia, estuvo en el podcast de la selección de Venezuela y aclaró las razones por las cuales dejó River Plate:

Rondón habló sin tapujos

“River para mí fue un equipo más en mi carrera, sinceramente. Es un gran equipo, es lo que mucha gente conoce, pero fue un equipo más y ya está”, fue lo primero que dijo Rondón en la conversación. “Mucha gente dijo: ‘No te fue bien’, pero yo jugué 35 partidos e hice 10 goles. Si no me iba bien, me hubiese ido como en Las Palmas, que jugué 15 partidos e hice cero goles. Te traen, eres una apuesta y no haces ningún gol como delantero. Eso sí es que te vaya mal”, agregó y comparó la situación que vivió en el conjunto español en el pasado.

Posteriormente defendió su tiempo jugando para el equipo de Núñez: “En River hice 10 goles, haberle dado no sé cuántas victorias en el Monumental, ganar partidos sobre la hora. El ‘no te fue bien’ es subjetivo, depende de cómo estés físicamente y mentalmente. ¿Cuántos jugadores argentinos van al fútbol mexicano y no les va bien?”, dijo el delantero estrella venezolano.

Rendimiento aceptable para el venezolano

Un total de 35 partidos fueron los que disputó ‘SaloGol’ Rondón a sus 34 años de edad en el equipo Millonario, donde pudo aportar un total de 10 goles, uno de ellos en el Clásico contra Boca Juniors en el estadio de la Bombonera, y además pudo celebrar dos campeonatos: la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones de 2023. Sin embargo, la salida de Rondón fue bastante abrupta y a principios del año en curso puso rumbo hacia México para jugar con los Tuzos del Pachuca.

Además de hablar sobre su rendimiento dentro del campo de juego, Rondón también tuvo palabras sobre lo que fue su vida y la de su familia alejados de las canchas, el vivir en la Argentina. Una vez se confirmó su salida de River Plate, se habló mucho sobre lo complicado y complejo que fue la adaptación al país que sufrieron su persona y su familia. El ahora delantero estrella de la Liga MX y del Pachuca comentó como fueron sus días en Buenos Aires.

Problemas extradeportivos

“Llegué el 28 de diciembre a México y el 8 de enero ya tenía mi DNI. Llegué el 28 de enero a Argentina y el DNI me lo dieron el 7 de agosto. Ya está, con esto te dije todo. Eran muchas cosas”, describió sobre los problemas que tuvo para tramitar su documentación.

En ese sentido, Salomón también aprovechó la ocasión para comentar una anécdota que vivió sobre el conflicto que vivió cuando fue a comprar una televisión por la situación cambiaria. “Voy al centro comercial más cercano, veo una televisión y digo ‘quiero esta’, una de 32 pulgadas. 1200 dólares me costó la televisión, una que en España sale 300 euros. ¿Qué pasó? Pasamos la tarjeta de afuera. En aquel momento había dólar tarjeta, dólar turista, dólar oficial, había 200 cambios y yo no tenía ni cuenta ni DNI ya teniendo dos meses en el país”.

Además, agregó también que: “Una de mis preocupaciones era ‘tengo que viajar, tengo Copa Libertadores y ¿qué pasa con mis hijos?’. Le decía al tipo del banco, que era fanático de River y siempre me trató muy bien, si había alguna manera que pueda sacarle un duplicado, una copia de mi tarjeta a mi esposa”.

Durante la charla, Rondón explicó los problemas bancarios que tuvo durante su tiempo viviendo en Argentina cada vez que quería hacer alguna compra y el llamado que recibió al utilizar una tarjeta del exterior. “Te dejo una prueba de sangre, necesito hacer mercado, es que si paso la tarjeta de allá… Una vez pasé la tarjeta de Inglaterra y el banco de Inglaterra me llamó y me dijo que tenía un gasto de 600 libras de una compra de un supermercado de Argentina. No podía, no podía, era un dolor de cabeza”, concluyó.

