Arath de la Torre es el quinto confirmado para ingresar a “La Casa De Los Famosos México 2”

El actor Arath de la Torre será el quinto inquilino en “La Casa De Los Famosos México 2”. La noticia se dio a conocer en “Hoy”, el programa matutino en el que funge como conductor. Tras la introducción que hicieron sus compañeros, el comediante dijo: “Bueno, pues a mí me toca entrar a “La Casa De Los Famosos”, y ahí vamos”.

Tras una breve semblanza de su trayectoria, Arath (quien participó hace años en “Big Brother VIP”) fue cuestionado por Galilea Montijo sobre su reacción al enterarse que participará en ese concurso, y dijo: “Yo juré que nunca lo volvería a hacer. Fueron mis hijos y mi mujer los que me dijeron: ‘Estás pero bien…vas a chambearle a la casa, éntrale’. Ellos fueron los que me animaron, y fue una decisión difícil, pero hay que hacerlo. Estoy contento. Nervioso, pero contento”.

De la Torre también dijo estar agradecido con la invitación: “(La casa) es un lugar en el que muchos quisieran estar, y me siento muy privilegiado. Entro con otro tipo de perspectiva. Quiero hacer comedia, divertirme, entretenerme, pasarla rico, hacer nuevos compañeros. En realidad no traigo como una estrategia tan estructurada. He trabajado mucho mentalmente, porque esta propuesta fue desde el año pasado. Va a ser un desafío. Es una buena manera de reinventarme”.

Con ello, Arath se une a los famosos que integran hasta el momento el grupo de inquilinos en el reality: Mario Bezares, Shanik Berman, Briggitte Bozo y Agustín Fernández. “La Casa De Los Famosos México 2” se estrenará el 21 de julio.

¿Quién es Arath de la Torre?

De 49 años, Arath de la Torre es originario de Cancún, Quintana Roo. Debutó en la telenovela “Caminos Cruzados”, pero obtuvo su primer estelar en “Soñadoras”, de 1998. Ha interpretado al personaje “Pancho López” en los melodramas “Una Familia Con Suerte”, “Porque El Amor Manda”, “Mi Marido Tiene Familia” y “Juntos – El Corazón Nunca Se Equivoca”.

Arath ha actuado en varias obras de teatro, y películas como “Inspiración” y “La Tregua”. Obtuvo mucho éxito con los programas de comedia “La Parodia”, “El Privilegio De Mandar” y “Simón Dice”, pero desde 2021 se desempeña como conductor en “Hoy”, acompañando a Montijo, Andrea Legarreta y Raúl Araiza.

