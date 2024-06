Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de junio de 2024

Piscis

Deja de pensar en lo que no pudo ser y centra tu tiempo en lo que de verdad importa y vale la pena, por ejemplo, tu familia y tus proyectos que has dejado en el olvido y sin consolidar. Un amor del pasado podría regresar a tu vida, pero solo porque necesita de tu ayuda, cierra esa puerta y no permitas que siga mermando tu existencia, no estás pa comer recalentado por más rico que sepa. Extrañarás a una persona de tu pasado que fue muy importante, sin embargo, mientras sigas ahí no podrás consolidar nada nuevo. Es importante que tomes en cuenta cada una de las caídas por las que has pasado, sueles encariñarte con la piedra y eres muy de estar ahí donde no te quieren y tratan mal.

Ten cuidado con 2 amistades están hablando mal de tu familia, cambia de actitud contigo mismo, es momento de crecer. En el amor podrías estar muy decepcionada o decepcionado, sin embargo, cuando dejes de buscar llegará la persona adecuada a cambiar tu mundo y sanar viejas heridas. No te compliques tanto la existencia, es momento de llevar la vida más ligera y hacer un lado todos esos problemas y cuestiones que te atontas o te hacen cometer errores, no te culpes por errores del pasado ni por situaciones en las cuales tú no eres culpable.

Acuario

Deja de querer ayudar a medio mundo y enfócate en tu vida, no sigas tratando de resolver problemas que no te correspondes, has descuidado mucho tu felicidad y te has prestado a cuestiones que no son sanas. Es momento hacer más duro tu corazón para evitar ser dañado o dañado, confía en quien confía en ti y ama a quien te ama. Cambia lo que no te guste de tus actitudes y busca encontrar el balance, recuerda que la felicidad es una actitud y no es eterna, así que no te atontes y aprovecha bien los momentos felices. Oportunidades de iniciar un negocio familiar.

Posibilidades de un encuentro casual con ex amistad, no busques la manera de fregarla solo observa, sonríe y calla, muéstrale que estas mejor que nunca y que la vida no se ha detenido por su traición, aprende a darte tu lugar y que esas cuestiones ya no te quiten el sueño. Un vecino anda ladrando de tu reputación y pasado. Si ya tienes una relación es importante que platiques sobre tus planes a futuro con tu pareja, puede que haya problemas pues quizás esa persona no te tiene en sus planes.

Capricornio

Cuida mucho tu imagen pues podrían estar hablando de ti, hay ciertas actitudes tuyas que dejan mucho que desear, si bien es cierto que te debe de valer maiz dichos comentarios también es cierto que no debes de perderte en tu camino. Vienen cambios en cuestiones del trabajo. En lo que respecta a los dineros mejorarás rotundamente en las próximas semanas. Entrarás en conflictos existenciales y andarás de un humor a mediados de semana que ni tú te vas aguantar, algunas veces te tomas las críticas muy apecho y sueles darte golpes de pecho.

Algunas ocasiones muestras mucho interés por una persona, pero de la noche a la mañana te decepcionas, sueles ser algo perfeccionista y te olvidas de los pequeños detalles. Un familiar se va de viaje y te traerá un pequeño obsequio. Ten mucho cuidado con cambios de última hora en el terreno de la economía pues ciertos gastos podrían endeudarte más de la cuenta. Si el amor no ha resultado como quieres o deseas es por la manera de ir hacia adelante, no dejes que la vida te cobre nuevamente las mismas facturas que antes ya hizo.

Sagitario

Hay muchas posibilidades de que cuaje un negocio que traes en mente, solo necesitas ponerte las pilas, no hagas tanto caso a comentarios negativos que solo buscan hacerte quedar mal y dañarte. Una nueva amistad va llegar en próximas fechas y podría surgir un sentimiento nada sano por ella, no te obsesiones tanto por encontrar el amor porque lejos de traerlo sueles alejarlo. Si esa persona te interesa muéstrale tu interés pues está naciendo un sentimiento entre ambos que podría consolidarse más pronto de lo que te imaginas.

No vivas al día, vive cada segundo y no te quedes con ganas de nada, que te valgan los comentarios negativos, vienes a ser feliz. En caso de no tener pareja necesitas darte el tiempo para pensar qué es lo que realmente quieres, buscas y necesitas pues solo así lograrás saber qué camino debes de seguir. Pensarás mucho en personas del pasado, es momento de dejar ir y ver más por ti.

Cuidado con cambios de conducta repentinos los cuales te podrían poner muy de malas. No temas a cambios ni te confundas en el amor, anda una persona de piel blanca muy cerca de ti, podría actuar con una careta falsa para enredarte y que caigas en su juego, en poco tiempo conocerás su verdadero rostro.

Escorpión

No creas en palabras sino en hechos de las personas. Ten cuidado con un familiar, podría meterte en problemas que tienen que ver con cuestiones de los dineros. Si tu relación va en declive es por la falta de comunicación y confianza con tu pareja. No desconfíes de la persona a quien pretendes pues ha pasado por dichas situaciones antes y no le gustaría volver a pasar por lo mismo. Cada nuevo comienzo significa una nueva oportunidad de cambios, podrías entrar en una etapa en la cual no sabrás a dónde dirigirte, piensa bien qué es lo que quieres y necesitas y da el siguiente paso.

Ten presente que la vida es una, no la desperdicies pensando en quien ya se fue o en quien te arruinó la vida, tus pensamientos deben de girar en torno a cuestiones positivas para atraer dichas energías y sobre todo en tus planes, al final el karma hará su trabajo con ellos y contigo. Ponte las pilas en cuestiones del corazón, no seas tan negativo o negativa porque sueles atraer eso hacía ti, estás tan decepcionado de esos sentimientos que cuando alguien te empieza a mostrar atención o cariño sueles asustarte y salir corriendo o ponerte a la defensiva.

Libra

Cuidado con las áreas de tu vientre y estomago porque podrías presentar ciertos problemas de los cuales será complicado salir y terminarás en el hospital. Viene dinero extra de una tanda o de algo que te deben, pero, así como llegará se te va ir de tus manos. Cambios importantes se aproximan pues madurarás mucho, una amistad necesitará más que nunca de ti. Ten cuidado con caídas y golpes que estarán a la orden del día. No caigas en provocaciones ni fregaderas que te pongan de mal humor o te hagan perder tu conciencia, siempre que quieras algo podrás lograrlo sin ningún problema siempre y cuando le pongas las ganas y el empeño que se requiere.

En el trabajo viene estrés, y te darás cuenta del amor que te tienen muchas personas que te rodean. Te viene un dinero extra, no gastes en cuestiones que no necesitas. Pon atención a tu vida antes de querer resolverle la vida a los demás, te enfocas mucho en cuestiones que no deberían de ser de tu importancia al punto de descuidar las cosas que en realidad deberían de ser tu centro de atención como tu familia y tus negocios o sueños.

Virgo

Recuerda que eres de subir mucho de peso sino te cuidas, ponte las pilas en la dieta. Ten cuidado con lo que prometes pues podrías quedar en deuda con personas que son importantes para ti. Si tienes pareja y esta no confía y duda de ti cada que puede meditar un poco sobre si es la persona que deseas a tu lado. Cambios de humor repentinos, infección en anginas o dolor de cuerpo en estos días. Una amistad comenzará a desarrollar sentimientos carnales por ti, sino te interesa y no tienes buenas intenciones con él o ella no des motivos para que piense que le importas o podrías llegar a lastimar a esa persona.

Es probable que próximamente cambies la manera de ver la vida y te enfrentes a grandes situaciones las cuales te enseñarán a madurar mucho y a darte cuenta de que de verdad vale la pena y que no.

Te viene un encamamiento muy perro con una amistad y posibilidades de entrar en un negocio de compras y ventas, familiar saldrá embarazada. No te sientas mal si las cosas no funcionaron aprende a quedarte con los mejores momentos, deshazte de todo eso que te hace daño e impide seguir tus sueños.

Leo

Recuerdan que no eres perra de nacimiento, la personas que te han rodeado han sido quienes han moldeado tu carácter, no te dejes caer por nadie y siempre di lo que sientes. Ya no pienses tanto en lo que ya se llevó la tiznada, centra tus energías en tus metas y sueños y en lograr el balance que necesitas entre lo que quieres y como conseguirlo. Cambios en cuestiones de estados de ánimo se aproximan, andarás bien bipolar y algo decaído.

No confundas tus sentimientos pues podrías sentir algo por una amistad que te está tratando muy bien. Algunas ocasiones eres demasiado directo o directa con las personas y sueles dañarlas mucho inconscientemente; cuida más tu carácter y tu manera de expresarte de las personas.

Es momento de poner un alto a personas estúpidas que quieren verte destruido o destruida, no te dejes gobernar ni embaucar por comentarios fuera de lugar que van encaminados hacerte pasar malos momentos. Cuidado con un viaje el cual podría no salir como quieres y esperas.

Cancer

Cuida lo que comes y aprende a ser más ejercicio pues se te está haciendo bolas el engrudo. Dejarás de sentir amor y necesidad por una persona la cual había movido tu mundo, pero jamás se logró concretar nada. Cada que necesites un consejo busca a esa amistad que siempre ha estado ahí, podrías preguntarle a la persona incorrecta y cometer grandes errores. Ya no tengas miedo de ir tras lo que buscas, recuerda que tu signo se distingue por crecer y lograr objetivos y metas. Ten cuidado con una amistad que ha estado decaída y deprimida, podría arrastrarte a su estado de ánimo y ocasionar ciertos desordenes emocionales en ti.

Tu carácter y las situaciones del pasado son quienes te han moldeado tu forma de ser y esencia, no te sientas mal sino quedan rastros de la persona que fuiste al final la vida misma te preparó para ser tan perro o perra como eres y poder enfrentar el mundo, nunca te arrepientas de lo que has hecho pues esas equivocaciones te han dejado grandes lecciones que no olvidarás. Aléjate de relaciones prohibidas pues podrías caer en errores bien grabes que arruinen tu reputación y se desaten problemas en tu familia.

Geminis

Un viaje empezará a planearse. Viene una pelea o discusión con amistad no se ponen de acuerdo. Lo material es importante siempre y cuando lo consigas honestamente. Tu familia algunas veces necesita más apoyo o atenciones no las descuides por atender cuestiones que no te dejan nada de provecho. Se cancela trámite y te decepcionarás de una persona por ciertos comentarios e indirectas.

Es importante que visualices a dónde quieres llegar pues estos días tendrás la energía para atraer lo que visualices en tus pensamientos.

Amistades nuevas se presentan en próximas fechas, deberás de ser muy inteligente o de lo contrario podrías seleccionarlas de manera equivocada. Recuerda que todo tiene un inicio y un final, aprende a disfrutar las cosas el tiempo que duren. Te viene un proyecto fuera de la ciudad o posibilidades de salir de vacaciones, haz todo lo que tengas que hacer y ya no te quedes con ganas de nada.

Si ya tienes quien te de la caricia bájale dos rayas a tu calentura y deja de darles caldo por las redes sociales a otras personas o te meterás en un problemón con tu pareja. Cambios importantes se vienen a tu vida, podrías ser víctima de un fraude o un engaño por parte de una persona cercana a ti, no es momento de hacerse la víctima con nadie, toma la responsabilidad que te corresponde

Tauro

Eres una persona buena y cambiante, te afecta el dolor ajeno y te duele no poder ayudar cómo quisieras a las demás personas, aprende a preocuparte más por tu vida y tus cosas antes de querer solucionarles la vida a las demás personas. Ya no tengas dudas y ve por lo que quieres y sientes, date la oportunidad de conocer a otras personas y salir, si bien es cierto que el amor ya no es una necesidad en ti, también es cierto que podría ayudarte a solucionar conflictos que tienes con tu pasado y tu soledad.

Dolores musculares en puerta, ya no te confíes tanto de esas personas que solo te buscan cuando necesitan algo, no te convienen pues solo buscan sacar algo de provecho. Es probable que se te caiga la venda de los ojos sobre la percepción que tenías sobre algunas personas que te rodean.

Tu buen corazón y buena voluntad va a traer personas grandes para ti. Recibirás un mje o noticia de una persona muy importante para ti. Es probable que sientas necesidad de regresar al pasado por miedo a la soledad, ten cuidado o podrías cometer un error y volver a regresar al mismo sufrimiento.

Aries

Si tienes una relación cuida más las cuestiones que tienen que ver con celos absurdos y sobre protección. Cuida mucho las cuestiones que tengan que ver con el corazón, no des todo ni apuestes todo por alguien que no lo vale, no te pongas en oferta y no te menosprecies que vales más de lo que te imaginas. Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos la oportunidad de mandar a la fregada y deshacerte de todo eso que te ha impedido seguir avanzando.

Se alejará de ti una persona muy importante que te movía mucho el tapete, no hagas ni maíz para retener a ese ser o solo te expondrás a que si se queda haga de ti lo que le dé su gana. Una persona de piel blanca te buscará tiene cierto grado de interés por ti, pero no se anima acercarse por miedo a tu rechazo.

Cuídate mucho de enfermedades respiratorias y malestares gástricos, estas comiendo muchos irritantes y cosas que te inflaman, bájale a las harinas, refrescos y picantes pues solo te están fregando tu cuerpazo criminal.