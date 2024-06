Kylie Minogue estaría preparando su libro de memorias

Kylie Minogue cuenta con más de 35 años de trayectoria en la escena musical, y ahora podría estar preparando su autobiografía, en la que daría detalles acerca de sus parejas, su faceta como actriz y la época en la que padeció cáncer.

La columna Bizarre, del periódico The Sun, dio a conocer lo anterior, además de que un escritor “fantasma” trabajaría junto con la cantante para que el libro estuviera terminado en unos meses. Un informante declaró a esa publicación lo siguiente: “Kylie está en la cima de su carrera, y ahora siente que es el momento perfecto para escribir sobre su vida…El producto terminado seguramente provocará una guerra de ofertas entre las editoriales”.

Eso no es todo, ya que la artista australiana también firmó un acuerdo con la plataforma de streaming Netflix para la producción de un documental que muestre a través de entrevistas su evolución como estrella pop, en la misma línea de los trabajos que se han estrenado sobre Robbie Williams, el grupo Bon Jovi y el dueto Wham!

Kylie Minogue ha ocupado las listas de éxitos desde 1988, con sencillos como “The Loco-Motion”, “Hand On Your Heart”, “Can’t Get You Out Of My Head” y “Love At First Sight”. Poco a poco fue ganando millones de fans alrededor del mundo, a los que ha conquistado con su accesible estilo.

Desde 2007 la cantante no había tenido en Estados Unidos un disco con ventas sobresalientes, pero el año pasado lanzó Tension, su álbum número 16, del cual se desprendió el sencillo “Padam Padam”, por el que obtuvo su segundo premio Grammy. Además, su serie de conciertos en Las Vegas, titulada More Than Just a Residency, generó buenas críticas y la consolidó como una de las principales artistas de música bailable.

