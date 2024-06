La Concacaf empieza a dejar de ser el “patito feo” de la Copa América 2024

No obstante que en los números históricos, los equipos de la Conmebol siguen dominando a los de la Concacaf, la realidad es que en la edición 2024 de la Copa América, los equipos de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe, están demostrando que dejaron de ser el “patito feo” de este certamen continental.

La frialdad de los resultados establece que se han registrado dos victorias para los equipos sudamericanos y dos de la Concacaf, así como un empate, pero que podría ser considerada como victoria moral por el 0-0 de Costa Rica con Brasil.

Es cierto que será muy complicado borrar humillaciones como el 7-0 de Chile sobre México y el 4-0 de Argentina sobre el anfitrión Estados Unidos en la edición 2016 en la edición Centenario de esta competencia en suelo norteamericano, pero la realidad es que en más ocasiones los equipos de la Concacaf ya le juegan a los sudamericanos de tú a tú, reduciendo la brecha de calidad en más ocasiones.

Porque a lo largo de la historia se han dado resultados importantes como aquella victoria de México en semifinales sobre Ecuador 1993 o el 3-0 de Estados Unidos sobre Argentina en la edición de Uruguay 1995, pero con la balanza siempre a favor de los sudamericanos hasta la actual edición en donde la ventaja es de los equipos de la Concacaf.

Para muestra un botón con las victorias de Estados Unidos 2-0 sobre Bolivia con goles de Christian Pulisic y de Folarín Balogun y la reciente de este martes de Canadá sobre Perú 1-0 con gol de Jonathan David, que demuestra que la gran exhibición con el campeón del mundo Argentina, donde la escuadra de la Hoja de Maple cayó con la cara al sol con una honrosa derrota 2-0 con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Mientras que la segunda victoria de los equipos de la Conmebol fue de Uruguay 3-1 sobre Panamá con goles anotados por Maximiliano Araujo, Darwin Núñez y Matías Viña, mientras que por los canaleros se hizo presente Michael Murillo.

Finalmente, el único empate se presentó entre Brasil contra Costa Rica con marcador de 0-0, en donde el cuadro tico le complicó toda la tarde el panorama al orgulloso equipo amazónico que con todas sus estrellas como Vinícius Júnior, Lucas Paqueta, Rodrygo, Raphael y el portero Allison, no pudieron con el orgullo de los costarricenses en donde el portero Patrick Sequeira se convirtió en figura, deteniendo toda la metralla de la oncena amazónica.

Todos estos antecedentes dejan la mesa puesta para ver como se comportan Venezuela contra México, Ecuador vs. Jamaica, Uruguay vs. Estados Unidos, Colombia vs. Costa Rica, Jamaica vs. Venezuela, Canadá vs. Chile, Colombia vs. Costa Rica, Costa Rica vs. Paraguay y Bolivia vs. Panamá, en encuentros con mucha tela de donde cortar y ver si en realidad la Concacaf dejó de ser el “patito feo” de esta competencia continental.

Resultados

Grupo A

Canadá 0-2 Argentina

Canadá 1-0 Perú

Grupo C

Estados Unidos 2-0 Bolivia

Uruguay 3-1 Panamá

Grupo D

Brasil 0-0 Costa Rica

Próximos juegos

Grupo A

Canadá vs. Chile

Grupo B

México vs. Venezuela

Jamaica vs. Ecuador

México vs. Ecuador

Jamaica vs. Venezuela

Grupo C

Estados Unidos vs. Uruguay

Bolivia vs. Panamá

Grupo D

Costa Rica vs. Paraguay

Ronald Araujo de Uruguay y Edgardo Farina de Panamá en uno de los lapsos del juego en que los charrúas vencieron 3-1 a los canaleros en el primer duelo de ambos en la Copa América 2024 Crédito: Marta Lavandier | AP

