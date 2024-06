Este martes, el índice S&P CoreLogic Case-Shiller indicó que los precios de la viviendas en EE.UU. aumentaron un 6.3% en abril en comparación con la misma fecha del año pasado, lo que revela una subida de 0.3% mensual.

Para Brian Luke, jefe de materias primas, activos reales y digitales de S&P DJI “por segundo mes consecutivo, hemos visto a nuestro índice nacional saltar al menos un 1% por encima de su máximo histórico anterior”, dijo.

Aunque los precios se mantuvieron por debajo del 8.3% registrado en el mes de marzo, la presión por la actual falta de inventario, las altas tasas hipotecarias siguen dejando a las viviendas fuera del alcance del promedio estadounidense.

“De cara al verano, el mercado se encuentra en su punto más alto de todos los tiempos, poniendo a prueba una vez más su resistencia frente a la época históricamente más activa del año”, destacó Luke en un comunicado.

En tanto que las tasas hipotecarias ronden el 7% muchos propietarios de vivienda se niegan a vender y los futuros compradores mantendrán su distancia del mercado inmobiliario. Aunque todavía se pueden considerar ciudades en donde el precio de los inmuebles es más asequible.

Sin embargo, en ciudades como Los Ángeles y Miami, el precio de las viviendas aumentó un 8% anual, mientras que en Nueva York, Chicago y San Diego subieron hasta un 10%. “El máximo histórico del mes pasado se produjo cuando los 20 mercados aceleraron las ganancias de precios. Este mes, poco más de la mitad de nuestros mercados están viendo cómo los precios se aceleran mensualmente”, destacó Luke.

Otro factor que no se puede dejar de lado es el aumento de las tarifas de los seguros de hogar en EE.UU. las cuales desde el 2019 hasta la fecha han alcanzado los 37.8%. “El costo del seguro no sería tan alto si esto fuera lo único que aumentara, pero no es así. Los nuevos compradores de viviendas se enfrentan a tipos de interés más altos, lo que erosiona aún más su poder adquisitivo”, expresó Rob Bhatt, experto en seguros de vivienda de LendingTree.

