Seguridad Social: estas personas recibirán $2,710, $3,822 o $4,873 dólares en pocos días

El tiempo avanza rápido y pasamos de en pocos días o un solo día. Este miércoles, millones de beneficiarios del Seguro Social recibirán el último pago de junio, en el que algunos recibirán $2,710, $3,822 o $4,873 dólares.

A pesar de lo sorpresivo que es enterarse de que no todas las personas adultas mayores califican a un pago del Seguro Social, sí es posible que suceda. Quizás no sea tan común, pero es cierto, hay quienes no reciben los beneficios. De igual manera, son pocas las personas que pueden recibir los pagos máximos. Cualquiera de las circunstancias, para bien o para mal, depende de cuatro factores esenciales.

Sin importar las cantidades, el primer requisito que debes cumplir para obtener alguno de los pagos de jubilación del Seguro Social es el de generar ingresos cubiertos por la Administración del Seguro Social (SSA). En pocas palabras, debes pagar impuestos del Seguro Social en tu trabajo en los Estados Unidos.

Otros dos requisitos que van de la mano junto con el anterior es el tiempo de trabajo y la cantidad de ingresos obtenidos. La SSA calcula tus beneficios con base en cuánto dinero ganaste durante 35 años de trabajo. Cuanto más altos sean tus ingresos y más impuestos pagues, mayores beneficios adquirirás. Ojo, porque si durante esos 35 años de trabajo, hubo alguno en el que no percibiste nada, se tomarán como $0 dólares de ingresos y formarán parte del cálculo.

Asimismo, la Administración contempla los 35 años con mayores ingresos. Por ejemplo, si trabajaste durante 40 años, solo tomará los 35 años con la cantidad de ganancias más altas en tu historial de trabajo.

La edad a la que solicitas los beneficios de jubilación es otro de los factores que determinan la cantidad que podrías conseguir. Solo aquellas personas mayores de altos ingresos que presentan su solicitud a los 70 años pueden optar por un pago por valor de $4,873 dólares.

El pago promedio del Seguro Social es de $1,916 dólares en 2024. Entonces, ¿quiénes pueden conseguir $2,710, $3,822 o $4,873 dólares? Estas cantidades son las máximas posibles para personas que reclamen a los 62, la edad plena de jubilación (FRA), entre los 66 y 67 años, y a los 70 años, respectivamente.

También te puede interesar: