Shakur Stevenson cree que la suspensión de un año por dopaje para Ryan García no es justa

Shakur Stevenson, campeón de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cree que la suspensión de un año para Ryan García no es justa luego de que fallara dos pruebas antidopaje por Ostarina (sustancia prohibida que mejora el rendimiento).

En una entrevista con BoxingScene, Stevenson indicó que la Comisión Atlética del Estado de Nueva York no dio un buen ejemplo al imponer una sanción tan baja a García y piensa que otros peleadores harán trampa porque el castigo no será tan severo.

“No, (no se hizo justicia para Haney) porque siento que un año no es nada. No es dar un buen ejemplo darle a alguien un año después de algo así. Otros peleadores que vendrán pensarán que solo tendrán un año de prisión por hacer trampa. Siento que eso no es justo. Creo que mucha gente también empezará a hacerlo”, dijo.

Ryan García fue suspendido por un año tras dar positivo por Ostarina. Crédito: Cris Esqudda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Además de Shakur Stevenson, Timothy Bradley también se mostró insatisfecho con el castigo a Ryan García y sugirió que debería existir una suspensión de por vida para los boxeadores si se quiere acabar de una vez por todas con los casos de dopaje.

Luego de dar positivo por Ostarina en dos pruebas antidopaje -antes y después de la pelea con Devin Haney- y demostrar que fue causado por dos suplementos contaminados, García fue suspendido por un año por la Comisión Atlética del Estado de Nueva York.

El californiano también perdió ganancias por $1.1 millones de dólares derivados del duelo -que se irán para Golden Boy- tendrá que pagar una multa de $10,000 dólares y su victoria por decisión mayoritaria ante Haney fue cambiada a un No Contest.

Antes de que la comisión tomara la decisión de suspenderlo, Ryan García anunció su retiro oficial porque no puede más con la corrupción que existe en el deporte y aseguró que estaba “dolido” por tener que tomar esta decisión.

Ryan García obtuvo la victoria más importante de su carrera ante Devin Haney, pero la perdió tras su positivo por PED. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Estoy oficialmente retirado. Pueden verme por ahí, pero en el boxeo, no sé. Hay tanta corrupción que ya no puedo más. Puedo actuar o cantar. Seguiré entrenando, pero estoy dolido y ya terminé con todo y con todos. Lo triste es que soy un gran boxeador, entretengo y noqueo a la gente”, escribió en su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter).

Ryan García, de 24 años, debutó en el boxeo hace ocho años y conmocionó al mundo al derrotar a Devin Haney en su última pelea, pero el positivo por PED hizo que se cambiara la decisión mayoritaria a sin resultado. El mexoamericano deja récord de 24 triunfos (20 por nocaut), un revés y un no contest en su carrera profesional.

