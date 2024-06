Celebridades y figuras públicas se unen a la campaña contra el odio en la comunidad Armenia

“Hola, soy el jefe de la policía de Glendale, Manny Cid. Si has sido víctima de un crimen de odio, no estás solo. Tu seguridad importa, llama al 911 para reportar el crimen. Recursos adicionales están disponibles en LAvsHate.org o en el 211”, dice el jefe policiaco de la ciudad de Glendale, California.

El jefe Manny Cid junto con otros personajes públicos de Los Ángeles participan en la campaña de anuncios de servicio público “Stand TAAL to Hate” para detener el odio lanzada por la Liga de la Verdad y la Responsabilidad (True and Accountability League -TAAL), en asociación con la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Los Ángeles (LACCHR) y la campaña LA vs Hate.

Participan también la comediante Margaret Cho, el superintendente y presidente de los colegios comunitarios de Glendale, Ryan Connner, el empresario Rick Caruso y el abogado penalista, Mark Geragos.

“Déjame darte un consejo probono que no me has solicitado. Si has sido víctima de un crimen de odio, puedes llamar al 211 anónimamente y reportarlo”, dijo el abogado Geragos en el anuncio grabado.

El jefe de la policía de Glendale, Manny Cid participa en los anuncios antiodio. (Cortesía TAAL)

Mientras que el empresario Caruso les dice a las víctimas de crímenes e incidentes de odio que no están solos. “Mucha gente ha pasado por esto, y necesitamos denunciar el odio”.

Según dio a conocer la Comisión de Relaciones Humanas, el objetivo de estos anuncios de servicio público es educar a la gente para que reporte los actos, incidentes y crímenes de odio a LAvsHate.org o llamando al 211.

“La campaña TAAL crea conciencia no solo sobre el racismo antiarmenio y la Armenofobia, pero también en todas las comunidades sujetas a actos, incidentes y crímenes de odio”, indicaron en un comunicado.

Así que los anuncios buscan empoderar a la gente para que reporten tales incidentes proactivamente y busquen ayuda.

La TAAL, la LACCHR y la campaña LA vs Hate han solicitado encarecidamente la cooperación de las cadenas de televisión, estaciones de radio y programas relevantes para transmitir estos anuncios de servicio público y compartirlos en sus sitios web, e-blasts (correos electrónicos masivos) y plataformas de redes sociales.

“Ante el rápido aumento de los incidentes de intolerancia, discriminación y odio, nuestra última campaña de anuncios de servicio público es un paso crucial en la dirección correcta”, enfatizó Vic Gerami, fundador y presidente de TAAL.

Vic Gerami, editor de The Blunt Post y fundador y presidente de TAAL. (Fotos cortesía Nicole Muj/TAAL)

Además, expresó su gratitud a las cinco luminarias por su participación; y afirmó: “su compromiso de combatir el odio y fomentar la unidad a través de la diversidad es la fuerza impulsora detrás de TAAL. Nos sentimos honrados de colaborar con la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Los Ángeles y LA vs Hate”.

La TAAL es una organización sin fines de lucro fundada en 2020 debido a un aumento significativo del racismo, la difamación, los crímenes de odio y la Armenofobia contra los armenios.

Monitorean y confrontan los prejuicios, la desinformación, la propaganda y la difamación del pueblo y la cultura armenios a nivel de los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, los académicos, la intelectualidad y las políticas públicas. Para obtener más información sobre TAAL, haga clic aquí.

Gerami dijo que ha habido un aumento significativo en los incidentes de odio en los últimos cuatro años contra la comunidad armenia.

“La LACCHR reportó que los actos y crímenes de odio contra los armenios se incrementaron 200% para el 2022”.

El Comité Nacional Armenio de América informó que los armenios habían sido recientemente objeto de violentos crímenes de odio.

El 30 de enero de 2023, se publicaron folletos antiarmenios por todo Beverly Hills que pedían la masacre de armenios. Otros similares aparecieron en Glendale un mes después. En 2019, el edificio del Consejo Armenio sobre el Envejecimiento fue objeto de actos de vandalismo.

Todo esto llevó a que la Junta de Educación de Burbank revisara su declaración antirracismo y actualizara sus políticas para solidarizarse con los armenios.

Unidos contra la Armenofobia. (fotos cortesía Nicole Muj/TAAL)

En 2020, el concejal de Los Ángeles, Paul Krekorian, expresó su preocupación al jefe de policía de Los Ángeles, Michel Moore, por un posible aumento de los crímenes de odio contra los armenios.

Robin Toma, director ejecutivo de la Comisión de Relaciones Humanas del condado de Los Ángeles, dijo que nadie debería tener que soportar el odio solo.

“Hay que elogiar a la TAAL por reclutar a estos líderes para enviar un mensaje a todos de que el odio no debe permanecer oculto”.

Hizo hincapié que una vez reportado el odio al LAvsHate.org o al 211, pueden obtener servicios gratuitos con lo que los ayudan a poner fin al odio y la discriminación en las comunidades maravillosamente diversas.

Lanzado por la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Los Ángeles en 2019, LA vs Hate es un programa centrado en la comunidad diseñado para movilizar a todos los residentes del condado de Los Ángeles para unirse contra el odio y denunciarlo, así como para empoderar a quienes han sido víctimas del odio. actos motivados.