Republicano Adam Kinzinger anuncia respaldo al presidente Biden para la reelección

Previo al primer debate presidencial en Atlanta, el excongresista republicano Adam Kinzinger anunció, por medio de un video en redes sociales, su respaldo al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, además de lanzar fuertes críticas a Donald Trump.

Cabe destacar que e representante del estado de Illinois en la Cámara de Representantes entre 2011 y 2023, Kinzinger es una de las voces más críticas con el expresidente Trump, incluso, fue de los pocos políticos electos republicanos que se atrevió criticar el asalto de sus partidarios al Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021.

Por ello, Kinzinger habló sobre la gran amenaza que Trump sigue representando para la democracia estadounidense, incluyendo su papel en impulsar la insurrección del 6 de enero en el Capitolio; al mismo tiempo destacó el compromiso firme del presidente Biden de proteger y fortalecer nuestra democracia.

“Soy un conservador orgulloso. Siempre lo he sido. Como conservador orgulloso, siempre he puesto la democracia y nuestra Constitución por encima de todo. Y es gracias a mi apoyo irrestricto a la democracia que hoy, como orgulloso conservador, apoyo a Joe Biden para la reelección”, se oye decir en el video.

“Aunque no esté de acuerdo con el presidente Biden en todo, y nunca pensé que respaldaría a un demócrata para la presidencia, sé que él siempre protegerá aquello que hace a Estados Unidos el mejor país del mundo: nuestra democracia… y Donald Trump plantea una amenaza directa a todos los valores estadounidenses fundamentales. A él no le importa nuestro país. A él no le importas tú. Sólo se preocupa por él mismo y lastimará a cualquier persona en su búsqueda de poder”, refirió por medio de un video.

Como referencia, pese a pertenecer al partido republicano, Kinzinger votó a favor del “impeachment” del expresidente, además, también formó parte del comité selecto de la Cámara de Representantes que investigó esos hechos en el Capitolio.

Considerado por los partidarios de Trump como un traidor dentro de su partido, Kinzinger, de 45 años, prefirió tirar la toalla y no presentarse a la reelección en las últimas elecciones legislativas de 2022.

El rechazo de Kinzinger a Donald Trump no ha sido el único dentro del Partido Republicano, pero una distinción clave es que la mayoría de los que han expresado preocupación por las tendencias autoritarias de Trump ya no están en el cargo o han anunciado su retiro, como fue su caso,

Sin embargo, no es la primera vez que el republicano señala el riesgo de un segundo mandato de Trump; ya en febrero pasado dijo que tal contexto era un peligro… “Es totalmente posible que Trump gane las elecciones presidenciales. Y si Trump gana, es posible que la democracia estadounidense no sobreviva”, dijo en aquel entonces, como lo reitera en esta ocasión.

En respuesta, a lo largo de su campaña, Donald Trump y sus aliados han atacado abiertamente a los republicanos que no lo apoyan, diciendo que cualquiera que no sea MAGA no es bienvenido en el Partido Republicano.

En contraparte, tras el anuncio, la directora de campaña Biden-Harris 2024, Julie Chávez Rodríguez, se congratuló con dicho respaldo.

“Nuestra campaña se enorgullece de haberse ganado el apoyo del congresista Kinzinger, un verdadero servidor público, un modelo y un ejemplo para nuestro país y nuestra democracia por encima del partidismo y el apoyo ciego a Trump”, subrayó.

“El congresista Kinzinger representa a los innumerables estadounidenses que el partido republicano de Donald Trump ha abandonado. Esos estadounidenses tienen un hogar en la coalición del presidente Biden y en nuestra campaña, nosotros entendemos que debemos llegar a ellos e intentar ganarnos su apoyo”, sentenció Chávez.

