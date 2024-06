Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 27 de junio al 3 de julio

Música mexicana

El Concierto de Campeones, que tendrá lugar en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood), incluye a los populares intérpretes mexicanos Manuel Turizo, Gerardo Ortíz, Chiquis y Thalía, que cantarán algunos de sus éxitos así como sus temas más recientes. Viernes 7:30 pm. Boletos desde $56. Informes youtubetheater.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Rock y ska de México

La serie de Conciertos de Verano del Levitt Pavilion (2230 W. 6th St., Los Ángeles) continúa con su ecléctica oferta, y en esta ocasión tiene como invitadas a las bandas de rock y ska mexicanas Inspector, La Pobreska y Chencha Berrinches (en la foto). Sábado 7 a 10 pm. Entrada gratuita. Informes levittlosangeles.org.

Foto: Cortesía

Música milénial

El cantante mexicoamericano Danny Lux encontró la fama en las redes sociales, donde colgó algunos de sus temas que se convirtieron en éxitos instantáneos. Actualmente está de gira y actuará en The Novo (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles), donde mostrará su estilo que combina el rock clásico con el corrido mexicano. Viernes 8 pm. Boletos desde $30. Informes axs.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Nuevas atracciones en Knott’s

El renovado Camp Snoopy en Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) abrirá oficialmente esta semana, e incluye cuatro atracciones nuevas: la montaña rusa Snoopy’s Tenderpaw Twister Coaster, el columpio gigante Sally’s Swing Along, los jeeps de Camp Snoopy’s Off-Road Rally y el Beagle Scout Acres, una área en la que las familias pueden realizar picnics, participar en juegos, cantar o solo descansar; también habrá experiencias con personajes nuevos y actividades interactivas. Boletos desde $60. Informes knotts.com.

Ilustración: Knott’s Berry Farm

Rock y ska

Los rockeros y skaseros de Inspector han permanecido activos y vigentes durante décadas. Recientemente estrenaron el tema “Lo que tú me das (Gracias)”. Vuelven al sur de California para presentar esta y otras canciones de su vasto repertorio; actuarán en La Santa (220 E. 3rd St., Santa Ana). Domingo 8 pm. Boletos $45. Informes lasantaoc.com.

Foto: Cortesía

Rock alternativo

Luego de una ausencia de dos años, la cantautora argentina Juana Molina estará en la ciudad para presentar su música más nueva. Actualmente realiza el Juana Sola Summer Tour, que traerá al Barnsdall Gallery Theatre (4800 Hollywood Blvd., Los Angeles). Sábado 8 pm. Boletos $36. Informes barnsdall.org.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Cine familiar

Como parte de la serie Outdoor Movies at the Skirball, el Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) proyectará la cinta Where the Wild Things Are (2009), de Spike Jonze. El pago del boleto incluye la entrada al museo, donde se exhibe Wild Things Are Happening: The Art of Maurice Sendak, que comprende más de 150 objetos de la carrera de Maurice Sendak. Viernes 8:30 pm. Boletos desde $15. Informes skirball.org.

Foto: Archivo

Exhibición de moda

La exhibición Yves Saint Laurent: Line and Expression se mostrará por primera vez en Estados Unidos y será en el Orange County Museum of Art (3333 Avenue of the Arts, Costa Mesa). La muestra viene del Musée Yves Saint Laurent Marrakech y del Musée Yves Saint Laurent Paris, con préstamos de la colección de la Fondation Pierre Bergé –Yves Saint Laurent in Paris. Abre el miércoles y termina el 27 de octubre. Entrada gratuita. Informes ocma.art.

Música del mundo

La cantautora basada en Los Angeles, Julia Holter, es conocida por su estilo musical experimental y de avanzada. Ofrecerá un concierto en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles), como parte de las Outdoor Summer Concert Series. Interpretará temas de su álbum “Something in the Room She Moves”, que estrenó en marzo. Sábado 6 pm. Entrada gratuita con reservación. Informes getty.edu.

Foto: Cortesía Getty Museum

Teatro en español

Mictlán es una obra basada en la mitología prehispánica, escrita con poesía hecha por los propios aztecas y utilizando su lengua nativa, el náhuatl. Se presentará en español en el Art of Acting Studio (1017 N. Orange Dr., Los Angeles). Con Víctor Parra, Marycarmen Portillo, Azuay Esteban, Rafael Cobos, Ana Fonseca y Cristina Glezoro. Dirigida por Martín Arreola. Sábado 7 pm. Boletos $17. Informes

hollywoodfringe.org.