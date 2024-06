Aumenta VIH entre latinos jóvenes: si tienes más de una pareja, ¡hazte la prueba!

Daniel González de 37 años llegó muy animado a la Clínica de Bienestar en Los Ángeles para practicarse la prueba del VIH (virus de inmunodeficiencia adquirida), pero al momento de que se la iban a aplicar, se puso muy serio.

“No estoy listo ni preparado para salir positivo, pero si eso pasa, hay que afrontarlo”, dice Daniel, quien dos veces al año se hace la prueba del VIH.

“Cuando llevas una vida sexual activa como yo, tienes que cuidarte. Trato de practicar el sexo seguro y casi siempre uso preservativo, pero cuando estoy en el torbellino de la diversión y la atracción, se te va y no piensas”, dice.

Por eso fue que al salir del trabajo, pasó por la Clínica de la organización Bienestar localizada en el área de Hollywood a hacerse el examen.

David Duarte le realiza la prueba de VIH a Daniel González durante la Semana Nacional de la Prueba del VIH. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

A pesar de que el 19% de la población de Estados Unidos está representado por latinos, el 33% de los nuevos casos de VIH corresponden a la comunidad latina, lo cual ha despertado preocupación entre las organizaciones como Bienestar que abogan por la salud de los latinos.

Daniel atribuye el aumento del VIH a que las nuevas generaciones no tienen mucho pudor, cuentan con acceso más temprano a la información, y todo lo ven más libre sin estigmas.

“Se están cuidando menos; y dicen no me importan; y en ese lapso se dan los contagios; y lo estamos viendo mucho entre la gente de 20 a 30 años”.

Pero también – dice – que hoy más que nunca hay mucha más información y educación para prevenir el VIH. “En cualquier evento de la comunidad LGBTQ+, hay campañas que te advierten que debes cuidarte”, dice.

Este jueves 27 de junio se celebró el Día Nacional de la Prueba de VIH para crear conciencia sobre la importancia de hacerla.

El lema de este año es “Ámate: hazte la prueba del VIH” para dar énfasis a la valoración de sí mismo; los Centros de Control y Prevención de Enfermedades consideran que conocer el estatus de VIH ayuda a tomar decisiones para mantenerse sano.

David Duarte muestra el paquete con la prueba rápida del VIH. Crédito: Araceli Martinez Ortega | Impremedia

Cuestión de un minuto

David Duarte, quien trabaja desde hace dos años para Bienestar realizando pruebas de VIH y está certificado por el Departamento de Salud del condado de Los Ángeles, explica que es una prueba rápida de última generación, que se hace al provocar una cortada pequeña en el dedo anular o medio, y extraer sangre.

“Se saca la muestra y en un minuto tenemos los resultados. La prueba tiene un 99% de probabilidad de efectividad”.

¿Qué pasa cuando una persona sale positiva al VIH?

“El condado nos pide que la vinculamos lo más rápido posible a una clínica que Bienestar tiene en el este de Los Ángeles para que reciba tratamiento y no se afecte su sistema inmunológico.

“Lo importante es tomar el medicamento para que le controle la enfermedad y llegue a un punto de que el VIH sea indetectable e intransmisible a su pareja sexual”.

¿Cuál es la reacción emocional al salir positivo al VIH?

“Tenemos un programa que se llama Decisiones que es un acompañamiento emocional y psicológico para ayudar a la persona a que comprendan que la vida continúa”.

La parte más difícil – explica – es cuando se trata de personas que tienen VIH y están en abuso de sustancias.

“Su mente está en otro lado, en consumir sustancias; y nuestro trabajo es crearles conciencia de tomar el medicamento”.

Bienestar te invita a hacer la prueba de VIH a sus clínicas. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Pruebas a diario

En los seis centros que tiene la organización Bienestar se pueden hacer las pruebas a diario.

“Es importante que sepan que la prueba no duele, y es mejor saber, que no saber, tomarse los medicamentos y tener conciencia de la prevención”, dice Duarte.

Enfatiza que en las clínicas de Bienestar, la prueba del VIH es gratis, no importa el estatus migratorio y si tienen o no seguro médico.

“Los ayudamos con el diagnóstico, medicamentos, terapistas, salud mental y también tenemos programas de vivienda. Así que no están solos”.

Silvia Valerio, coordinadora del programa de pruebas rápidas de VIH y enlace de cuidado de las clínicas Bienestar. Crédito: Araceli Martinez Ortega | Impremedia

Por qué el aumento

Silvia Valerio, coordinadora del programa de pruebas rápidas de VIH y enlace a cuidado médico, dice que a diferencia de los años 90, cuando las personas morían rápidamente, ahora hay muy buenos tratamientos, y medicamentos de prevención.

“Lo que está sucediendo con este incremento de casos entre los latinos es que las personas siguen pensando que no les va a pasar, y se siguen exponiendo. Hay más apertura, están sexualmente más activas con múltiples parejas”.

Dice que también han observado que ahora todos son género no binario, que significa que pueden tener sexo con quien quieran.

Sin embargo, menciona que es importante que sepan que el VIH no es una sentencia de muerte, pero si no se hacen la prueba porque piensan que no les va a pasar, siguen propagando el virus.

David Duarte tiene muchos años de experiencia aplicando la prueba de VIH> Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

“También está aumentando en las mujeres que hacen trabajo sexual y quienes usan sustancias, sobre todo las que se inyectan y comparten jeringas, porque pueden tener sexo con diferentes personas la misma noche”.

Hace notar que el incremento de los casos de VIH se ha visto más en el rango de edades de 18 a 35 años.

“Muchos jóvenes están buscando parejas sexuales en las redes sociales y no se cuidan”.

Asimismo, dice que se niegan a tomar el el medicamento PrEP (profilaxis previa a la exposición), que se utiliza para prevenir y no infectarse del VIH.

“Lo pueden tomar por 30 días, 72 horas después de tener sexo con un desconocido; también se recomienda de manera permanente a las personas que quieren tener la libertad de no usar protección cuando tienen múltiples parejas, pero los jóvenes no quieren tomar este preventivo porque dicen que no les gustan los efectos secundarios”.

Daniel González se prepara para la prueba de VIH en la clínica Bienestar. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Valeria recomienda a todas las personas sexualmente activas que tengan más de una pareja, hacerse la prueba cada tres meses.

“Muchos dicen para qué, si estoy en una relación estable, pero ustedes no saben si su pareja ha tenido una relación por fuera; y aunque sea una sola vez, los pone en riesgo”.

Puso como ejemplo que la mayoría de las mujeres trans tienen parejas que son hombres casados, y no se identifican como gays.

“Así que háganse la prueba, para ponerse de inmediato en tratamiento si se les detecta positivos, y no esperen llegar al hospital con el sistema inmunológico deprimido”.

Añade que es importante que a la hora de hacer su examen físico anual, también pidan que les hagan la prueba de VIH. “Debería ser un examen de rutina; pídanlo a su proveedor médico”.

Bienestar hace pruebas de VIH gratis, de lunes a viernes de 10 am a 7 pm.