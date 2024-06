El “Chicharito” Hernández nuevamente en el ojo del huracán por críticas de su labor en Chivas

Javier Hernández es un personaje siempre en el ojo del huracán y para muestra un botón con comentarios de sus críticos que lo acusan nuevamente de poner más atención a su vida personal y empresarial que a su rendimiento en las Chivas de cara al inicio del torneo Apertura 2024 y en donde los cuestionamientos han aumentado en las últimas horas debido a la lesión que le impidió jugar en el reciente cuadrangular en Zacatecas.

La realidad de las cosas es que Javier Hernández tampoco está contribuyendo a que los comentarios en su contra disminuyan, sobre todo después del reciente comentario que hizo en redes sociales de que su trabajo en las Chivas le impidió estar de tiempo completo en la administración del proyecto que tiene en la naciente Kings League con el equipo Olimpo United.

“Mi experiencia con lo de la Kings League no llegó a ser tan de lleno porque yo decidí no estar de lleno estos seis meses, porque me vine a Chivas, me estaba recuperando de una lesión, que todavía no hice ni pretemporada, no me había recuperado. Estábamos a medio torneo, logramos calificar, llegar a una Liguilla, logramos llegar a una Semifinal. Y bueno, ahora voy a estar más involucrado no nada más en la Kings League, sino también en esto de hacer streams, me encanta mucho hacer streams”, expuso el controvertido jugador del Guadalajara.

Obviamente que la postura del artillero de las Chivas con una gran trayectoria en Europa con el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United y Sevilla de España, así como en el Galaxy, antes de regresar al ente que lo vio nacer futbolísticamente, no le ayudó en nada, pues creyeron que esta faceta había sido suspendida por el exartillero de la selección de México.

“En qué cabeza cabe que de verdad sigan creyendo que esto es distracción. Estoy en mi casa, puedo estar echado, viendo televisión, viendo un partido de futbol, viendo una película. ¿Creen que eso me vaya a distraer? ¿Creen que mostrarme, jugar, tener este proyecto del equipo (Kings League) y todo esto de verdad me va a desconcentrar de mi entrenamiento de mañana, por ejemplo, en Chivas?”, refutó el exgoleador del Rebaño Sagrado.

Y añadió que: “Se creen eso, me encantaría que pudieran abrir un poquito más su mente. La vida no es así. Mi prioridad es Chivas y será siempre Chivas, como lo fue el LA Galaxy. En la temporada antes de que me lastimara de mi ligamento cruzado, cuando estaba haciendo muchos goles, también estaba haciendo streams”.

También dijo que: “Lo único que quiero aquí es que, no necesito que me quieran, no necesito que me acepten, no necesito nada, pero que no sean mentes cerradas. Hay que cambiar ya de esto. De nada va a servir que critiques, que vengas, que chingues y que creas que porque me vengo a sentar aquí, prendo una cámara, me pongo a jugar videojuegos, hablo de un proyecto como la Kings League, que no lo hago todos los días… pero por tres, cuatro horas en un día o a veces más, vaya a afectar el jugar futbol”.

En su exposición, Javier Hernández defendió sus momentos y su intimidad: “Me encanta mucho hacer streams. Simple y sencillamente por dos razones. Una, porque creo que me llega a conectar con muchísima más gente que le interesa mi vida y que le interesa verme aquí pendejear y haciendo videojuegos. La segunda es porque a mí me sirve como un ejercicio de mostrarme auténticamente”, detalló.

Javier Hernández ha dejado mucho que desear en su regreso a Chivas, como en la liguilla pasada en que no pudo ayudar a sus compañeros como Jesús Hernández Chiquete y que ahora la afición del Rebaño Sagrado le vuelve a recriminar su bajo rendimiento Crédito: Eduardo Verdugo | AP

Para finalizar dijo que: “Lo que no se dan cuenta es que esto es vida. Esto a mí me nutre. Esto a mí me da más energía, más ganas de poder ir mañana a entrenar, a seguirme partiendo la madre, a seguir disfrutando de esta vida, que solamente hay una y que el día de mañana siempre tenemos un día menos, no un día más”.

